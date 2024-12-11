Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря - 11.12.2024 Украина.ру
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Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря - 11.12.2024 Украина.ру
Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
Отказ Зеленского мобилизовать подростков испортил его отношения с США. Российские военные уничтожают ВСУ и технику. США выделили Украине миллиарды, Трамп обвинил Байдена в присвоении денег
2024-12-11T09:00
2024-12-11T09:47
хроники
эксклюзив
спецоперация
украина
сша
россия
джо байден
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Газета Telegraph утверждает, что отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан Украины возрастом от 18 до 25 лет испортил его отношения с администрацией президента США Джо Байдена.Автор статьи напомнил, что за время конфликта на Украине между Зеленским и Байденом происходили разногласия. Однако вопрос по мобилизации может вовсе положить конец отношениям.По словам автора, последнее заявление администрации Байдена о том, что Запад предоставит экипировку в случае мобилизации Киевом украинцев до 25 лет, "было слишком для Зеленского".В материале цитируется заявление Зеленского, сделанное в соцсети X 10 декабря. В нем он указал, что главным приоритетом в конфликте на Украине должно быть "предоставление ракет, а не возраст мобилизации".По словам автора издания, некоторые западные эксперты считают, что мобилизация украинцев от 18 до 25 лет может поменять ситуацию на фронте. В газете же отмечается, что данная возрастная группа составляет менее десяти процентов от населения Украины.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью пополнить ряды Вооруженных сил Украины. В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Агентство "Ассошиэйтед Пресс" передавало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, однако, указывал, что в этом нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных. Позже он же выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.На днях официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заверил, что США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Успехи ВС РФУкраинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в подконтрольной ВСУ части региона прозвучало не менее 268 взрывов, несколько объектов инфраструктуры было повреждено. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.В Минобороны сообщили, что расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.Там уточнили, что артиллеристы получили координаты от разведчиков соединения. Расчет навел орудие и точными выстрелами уничтожил опорный пункт, замаскированный в лесополосе. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами беспилотных летательных аппаратов, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.В свою очередь, артиллеристы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе.По словам офицера, российские артиллеристы на Запорожском направлении работают по позициям противника каждый день, затрачивая всего несколько минут от получения координат целей до открытия огня."Задача дивизиона - это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно", - рассказал "Проспект".Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о группировке ВСУ, которая попала в оперативное окружение южнее города Курахово в ДНР."Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский "опорник", тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении. Пути отступления ВСУ находятся под огневым контролем наших войск", - сказал Рогов.По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке незавидна."Они должны сдаться в плен или будут уничтожены", - отметил Рогов.Он также рассказал, что российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор по снабжению группировки ВСУ на Южнодонецком участке фронта - трассу Запорожье - Курахово."Трасса Запорожье - Курахово взята под огневой контроль наших дронов, миномётов, артиллерии, РСЗО и "Солнцепеков". При этом наши войска также приближаются к поселку Дачное западней Курахово, через который проходит транспортный коридор", - сказал Рогов.По его словам, от передовых отрядов ВС РФ до трассы остается чуть больше километра, они продвигаются в сторону Дачного с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 машин. По его информации, никто не пострадал.Позже стало известно о повреждении котельной, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова."Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить поврежденную котельную", - написала Камбулова в телеграм-канале.Кроме прочего, ночью киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Однако дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.Затягивание конфликтаЗапад продолжает затягивать украинский конфликт, выделяя Киеву деньги и вооружение.Американский Минфин заявил, что США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.Отмечается, что указанные средства Киев получит через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка.В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Заем Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран - членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.Кроме того, Госдеп одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Украины, сообщает Пентагон.Речь идет об оборудовании, запчастях и техподдержке, услуги будут предоставляться расположенной в Бельгии компанией Sabena, Lockheed Martin Aeronautics из Техаса и Pratt and Whitney из Коннектикута, говорится в сообщении.Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией действующего президента Байдена, обвинив политика в присвоении налогов американцев.Он выложил в соцсети Truth Social Трампа фотографию Байдена, стоящего у белой доски. На доске можно увидеть вставленное в картинку с помощью фотошопа описание того, как работает экономика при Байдене или "байденомика".Она включает четыре пункта: граждане США платят налоги, которые отправляются на Украину, а потом попадают в руки сыну президента, Хантеру Байдену, которого недавно помиловали. У картинки также есть подпись "Как работает байденомика".Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал это решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Американский предприниматель Илон Маск иронично прокомментировал помилование Хантера за преступления с 2014 по 2024 годы, назвав совпадением, что период охватывает работу Хантера в украинской газовой компании Burisma.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп пока не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, но после его инаугурации в январе эффект будет заметен.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241210/1059537983.html
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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, удары, взрыв, экономика, мобилизация, сво
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны, удары, взрыв, экономика, мобилизация, СВО

Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

09:00 11.12.2024 (обновлено: 09:47 11.12.2024)
 
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
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Сергей Зуев
Все материалы
Отказ Зеленского мобилизовать подростков испортил его отношения с США. Российские военные уничтожают ВСУ и технику. США выделили Украине миллиарды, Трамп обвинил Байдена в присвоении денег
Газета Telegraph утверждает, что отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан Украины возрастом от 18 до 25 лет испортил его отношения с администрацией президента США Джо Байдена.
Автор статьи напомнил, что за время конфликта на Украине между Зеленским и Байденом происходили разногласия. Однако вопрос по мобилизации может вовсе положить конец отношениям.
По словам автора, последнее заявление администрации Байдена о том, что Запад предоставит экипировку в случае мобилизации Киевом украинцев до 25 лет, "было слишком для Зеленского".
В материале цитируется заявление Зеленского, сделанное в соцсети X 10 декабря. В нем он указал, что главным приоритетом в конфликте на Украине должно быть "предоставление ракет, а не возраст мобилизации".

"Когда представитель Госдепартамента заявил, что США готовы вооружить и обучить новые бригады, это оказалось слишком для Зеленского ...Зеленский счел необходимым ответить публично (в соцсети X. - Ред.), нанеся прощальный удар, направленный непосредственно на Байдена, который все еще остается самым могущественным лидером мира еще 42 дня", - говорится в материале.

По словам автора издания, некоторые западные эксперты считают, что мобилизация украинцев от 18 до 25 лет может поменять ситуацию на фронте. В газете же отмечается, что данная возрастная группа составляет менее десяти процентов от населения Украины.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 13:00
Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабряГлава МО Польши признал успехи российских военных в ходе спецоперации; на Украине гремят взрывы, ВСУ отчаиваются, что будут быстро уничтожены, как только израсходуют помощь США. Ряд стран начал отказывать беженцам в предоставлении убежища
В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью пополнить ряды Вооруженных сил Украины.
В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.
В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Агентство "Ассошиэйтед Пресс" передавало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, однако, указывал, что в этом нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных. Позже он же выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.
На днях официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заверил, что США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Успехи ВС РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в подконтрольной ВСУ части региона прозвучало не менее 268 взрывов, несколько объектов инфраструктуры было повреждено. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
В Минобороны сообщили, что расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.
Там уточнили, что артиллеристы получили координаты от разведчиков соединения. Расчет навел орудие и точными выстрелами уничтожил опорный пункт, замаскированный в лесополосе. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами беспилотных летательных аппаратов, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.
В свою очередь, артиллеристы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе.
"Расчет 152-мм орудия Д-20 получил целеуказания от разведчиков, навелся и точным попаданием "разобрал" замаскированное в лесополосе укрепление ВСУ", - сказал командир артдивизиона с позывным "Проспект".
По словам офицера, российские артиллеристы на Запорожском направлении работают по позициям противника каждый день, затрачивая всего несколько минут от получения координат целей до открытия огня.
"Задача дивизиона - это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно", - рассказал "Проспект".
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о группировке ВСУ, которая попала в оперативное окружение южнее города Курахово в ДНР.
"Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский "опорник", тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении. Пути отступления ВСУ находятся под огневым контролем наших войск", - сказал Рогов.
По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке незавидна.
"Они должны сдаться в плен или будут уничтожены", - отметил Рогов.
Он также рассказал, что российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор по снабжению группировки ВСУ на Южнодонецком участке фронта - трассу Запорожье - Курахово.
"Трасса Запорожье - Курахово взята под огневой контроль наших дронов, миномётов, артиллерии, РСЗО и "Солнцепеков". При этом наши войска также приближаются к поселку Дачное западней Курахово, через который проходит транспортный коридор", - сказал Рогов.
По его словам, от передовых отрядов ВС РФ до трассы остается чуть больше километра, они продвигаются в сторону Дачного с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 09:00
Жизни подростков в обмен на экипировку, успехи ВС РФ, наемничество. Главное на Украине на утро 10 декабряШтаты пообещали Киеву экипировку в случае мобилизации 18-летних; Российская армия улучшает тактическое положение, уничтожает ВСУ и технику; ВС РФ подтверждают вмешательство Запада в конфликт: встречают наемников и боеприпасы стран НАТО
Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.
Так, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 машин. По его информации, никто не пострадал.
Позже стало известно о повреждении котельной, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить поврежденную котельную", - написала Камбулова в телеграм-канале.
Кроме прочего, ночью киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Однако дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
Затягивание конфликта
Запад продолжает затягивать украинский конфликт, выделяя Киеву деньги и вооружение.
Американский Минфин заявил, что США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
Отмечается, что указанные средства Киев получит через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Заем Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран - членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
Кроме того, Госдеп одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Украины, сообщает Пентагон.
Речь идет об оборудовании, запчастях и техподдержке, услуги будут предоставляться расположенной в Бельгии компанией Sabena, Lockheed Martin Aeronautics из Техаса и Pratt and Whitney из Коннектикута, говорится в сообщении.
Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией действующего президента Байдена, обвинив политика в присвоении налогов американцев.
Он выложил в соцсети Truth Social Трампа фотографию Байдена, стоящего у белой доски. На доске можно увидеть вставленное в картинку с помощью фотошопа описание того, как работает экономика при Байдене или "байденомика".
Она включает четыре пункта: граждане США платят налоги, которые отправляются на Украину, а потом попадают в руки сыну президента, Хантеру Байдену, которого недавно помиловали. У картинки также есть подпись "Как работает байденомика".

"Вы (американцы. - Ред.) платите налоги. Я отправляю их на Украину. Они возвращают их Хантеру. Хантер отдает их мне. Я помилую Хантера", - следует из картинки.

Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал это решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Американский предприниматель Илон Маск иронично прокомментировал помилование Хантера за преступления с 2014 по 2024 годы, назвав совпадением, что период охватывает работу Хантера в украинской газовой компании Burisma.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп пока не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, но после его инаугурации в январе эффект будет заметен.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
В центре Донецка взорвался внедорожник - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Теракт в Донецке, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 декабряВ центре Донецка прогремел взрыв. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
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