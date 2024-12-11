https://ukraina.ru/20241211/1059563555.html

Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря - 11.12.2024 Украина.ру

Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

Отказ Зеленского мобилизовать подростков испортил его отношения с США. Российские военные уничтожают ВСУ и технику. США выделили Украине миллиарды, Трамп обвинил Байдена в присвоении денег

2024-12-11T09:00

2024-12-11T09:00

2024-12-11T09:47

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дональд трамп

вооруженные силы украины

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Газета Telegraph утверждает, что отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан Украины возрастом от 18 до 25 лет испортил его отношения с администрацией президента США Джо Байдена.Автор статьи напомнил, что за время конфликта на Украине между Зеленским и Байденом происходили разногласия. Однако вопрос по мобилизации может вовсе положить конец отношениям.По словам автора, последнее заявление администрации Байдена о том, что Запад предоставит экипировку в случае мобилизации Киевом украинцев до 25 лет, "было слишком для Зеленского".В материале цитируется заявление Зеленского, сделанное в соцсети X 10 декабря. В нем он указал, что главным приоритетом в конфликте на Украине должно быть "предоставление ракет, а не возраст мобилизации".По словам автора издания, некоторые западные эксперты считают, что мобилизация украинцев от 18 до 25 лет может поменять ситуацию на фронте. В газете же отмечается, что данная возрастная группа составляет менее десяти процентов от населения Украины.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью пополнить ряды Вооруженных сил Украины. В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Агентство "Ассошиэйтед Пресс" передавало, что администрация Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, однако, указывал, что в этом нет смысла, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных. Позже он же выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан.На днях официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заверил, что США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Успехи ВС РФУкраинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что в подконтрольной ВСУ части региона прозвучало не менее 268 взрывов, несколько объектов инфраструктуры было повреждено. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.В Минобороны сообщили, что расчет гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации.Там уточнили, что артиллеристы получили координаты от разведчиков соединения. Расчет навел орудие и точными выстрелами уничтожил опорный пункт, замаскированный в лесополосе. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчетами беспилотных летательных аппаратов, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.В свою очередь, артиллеристы 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Запорожской области уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе.По словам офицера, российские артиллеристы на Запорожском направлении работают по позициям противника каждый день, затрачивая всего несколько минут от получения координат целей до открытия огня."Задача дивизиона - это артиллерийская поддержка и подготовка наступательных действий, артиллерийская поддержка в полосе обороны нашего полка. Работаем каждый день, цели идут, подавляем работу артиллерии противника, пехоту уничтожаем. Все задачи выполняем успешно", - рассказал "Проспект".Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о группировке ВСУ, которая попала в оперативное окружение южнее города Курахово в ДНР."Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский "опорник", тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении. Пути отступления ВСУ находятся под огневым контролем наших войск", - сказал Рогов.По его словам, судьба гарнизона ВСУ в Анновке незавидна."Они должны сдаться в плен или будут уничтожены", - отметил Рогов.Он также рассказал, что российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор по снабжению группировки ВСУ на Южнодонецком участке фронта - трассу Запорожье - Курахово."Трасса Запорожье - Курахово взята под огневой контроль наших дронов, миномётов, артиллерии, РСЗО и "Солнцепеков". При этом наши войска также приближаются к поселку Дачное западней Курахово, через который проходит транспортный коридор", - сказал Рогов.По его словам, от передовых отрядов ВС РФ до трассы остается чуть больше километра, они продвигаются в сторону Дачного с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой было повреждено промышленное предприятие, а также сгорело 14 машин. По его информации, никто не пострадал.Позже стало известно о повреждении котельной, теплоснабжения нет в 27 многоквартирных домах, сообщила глава города Светлана Камбулова."Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить поврежденную котельную", - написала Камбулова в телеграм-канале.Кроме прочего, ночью киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Однако дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.Затягивание конфликтаЗапад продолжает затягивать украинский конфликт, выделяя Киеву деньги и вооружение.Американский Минфин заявил, что США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.Отмечается, что указанные средства Киев получит через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка.В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заем Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Заем Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран - членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.Кроме того, Госдеп одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Украины, сообщает Пентагон.Речь идет об оборудовании, запчастях и техподдержке, услуги будут предоставляться расположенной в Бельгии компанией Sabena, Lockheed Martin Aeronautics из Техаса и Pratt and Whitney из Коннектикута, говорится в сообщении.Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией действующего президента Байдена, обвинив политика в присвоении налогов американцев.Он выложил в соцсети Truth Social Трампа фотографию Байдена, стоящего у белой доски. На доске можно увидеть вставленное в картинку с помощью фотошопа описание того, как работает экономика при Байдене или "байденомика".Она включает четыре пункта: граждане США платят налоги, которые отправляются на Украину, а потом попадают в руки сыну президента, Хантеру Байдену, которого недавно помиловали. У картинки также есть подпись "Как работает байденомика".Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал это решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Американский предприниматель Илон Маск иронично прокомментировал помилование Хантера за преступления с 2014 по 2024 годы, назвав совпадением, что период охватывает работу Хантера в украинской газовой компании Burisma.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп пока не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, но после его инаугурации в январе эффект будет заметен.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, сша, россия, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны, удары, взрыв, экономика, мобилизация, сво