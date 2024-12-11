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ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ

ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру

ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ

В Москве пресечена работа колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. Об этом 11 декабря сообщило МВД РФ. Украина.ру, 11.12.2024

2024-12-11T16:39

2024-12-11T16:39

2024-12-11T16:39

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В Москве пресечена работа колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. Об этом 11 декабря сообщило МВД РФ.Сотрудниками ФСБ и МВД России задержан ряд активных участников теневого бизнеса, связанного в том числе с телефонным мошенничеством.Злоумышленники организовали в Москве деятельность нескольких колл-центров с занятостью порядка полутысячи рабочих мест. Наёмные работники общались с иностранцами, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета злоумышленников, после чего общение с ними прекращалось.На размах противоправной деятельности указывает наличие у организации собственного кадрового агентства для подбора и обучения персонала. В структуре также была технически снащённая служба безопасности.В московских колл-центрах проведены обыски и задержания. На момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, граждане более 10 государств ближнего и дальнего зарубежья."Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму порядка 30 млн рублей", - сообщили в МВД РФ.Ранее Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО Также сообщалось, что ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии

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