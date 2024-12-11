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ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ
ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ - 11.12.2024 Украина.ру
ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ
В Москве пресечена работа колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. Об этом 11 декабря сообщило МВД РФ. Украина.ру, 11.12.2024
2024-12-11T16:39
2024-12-11T16:39
2024-12-11T16:39
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В Москве пресечена работа колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. Об этом 11 декабря сообщило МВД РФ.Сотрудниками ФСБ и МВД России задержан ряд активных участников теневого бизнеса, связанного в том числе с телефонным мошенничеством.Злоумышленники организовали в Москве деятельность нескольких колл-центров с занятостью порядка полутысячи рабочих мест. Наёмные работники общались с иностранцами, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета злоумышленников, после чего общение с ними прекращалось.На размах противоправной деятельности указывает наличие у организации собственного кадрового агентства для подбора и обучения персонала. В структуре также была технически снащённая служба безопасности.В московских колл-центрах проведены обыски и задержания. На момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, граждане более 10 государств ближнего и дальнего зарубежья."Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму порядка 30 млн рублей", - сообщили в МВД РФ.Ранее Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО Также сообщалось, что ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии
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новости, россия, москва, украина, мвд, фсб, всу, мошенники, мошенничество, телефонная связь, кибербезопасность, киберпреступность, кибератаки, криптовалюта
Новости, Россия, Москва, Украина, МВД, ФСБ, ВСУ, мошенники, мошенничество, телефонная связь, кибербезопасность, киберпреступность, кибератаки, криптовалюта
В Москве пресечена работа колл-центров, сотрудники которых были вовлечены в схему международного мошенничества. Об этом 11 декабря сообщило МВД РФ.
Сотрудниками ФСБ и МВД России задержан ряд активных участников теневого бизнеса, связанного в том числе с телефонным мошенничеством.
Злоумышленники организовали в Москве деятельность нескольких колл-центров с занятостью порядка полутысячи рабочих мест. Наёмные работники общались с иностранцами, убеждая их инвестировать свои сбережения в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги на счета злоумышленников, после чего общение с ними прекращалось.
"По имеющейся информации, похищенные средства направлялись в том числе на финансирование вооруженных сил Украины", - сказано в официальном сообщении МВД РФ.
На размах противоправной деятельности указывает наличие у организации собственного кадрового агентства для подбора и обучения персонала. В структуре также была технически снащённая служба безопасности.
В московских колл-центрах проведены обыски и задержания. На момент прибытия полицейских в офисах работали свыше 300 человек, граждане более 10 государств ближнего и дальнего зарубежья.
"Задержаны и заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Республики Сербия. Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму порядка 30 млн рублей", - сообщили
в МВД РФ.