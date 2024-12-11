https://ukraina.ru/20241211/1059585817.html

Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией

Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией - 11.12.2024 Украина.ру

Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией

Европейская комиссия выделит 170 миллионов евро граничащим с Россией и Белоруссией странам ЕС, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, для усиления охраны границ. Об этом по итогам заседания коллегии еврокомиссаров 11 декабря сообщили в Еврокомиссии

2024-12-11T16:49

2024-12-11T16:49

2024-12-11T16:49

новости

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

польша

еврокомиссия

европейская комиссия

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101787/74/1017877432_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_f636bc2e72510521120b107b1b284d1c.jpg

Также по итогам заседания выяснилось, что деньги пойдут в том числе "на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования для обнаружения и противодействия беспилотникам".Еврокомиссия подчеркнула, что из общей суммы финансирования 19,4 миллиона евро выделят Эстонии, 50 миллионов – Финляндии, 17 миллионов – Латвии, 15,4 миллиона евро – Литве, 52 миллиона – Польше и 16,4 миллиона евро – Норвегии.Накануне Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Белоруссии есть, и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская."Я ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", — отметил лидер Белоруссии.Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в БелоруссииПо словам Лукашенко, Путин согласился на его условие по применению новых вооружений с белорусской территории. Он также отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжёлые вооружения в США и Южной Корее."У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", — рассказал Лукашенко.Другие темы: В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа

https://ukraina.ru/20241206/1059476432.html

белоруссия

россия

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, польша, еврокомиссия, европейская комиссия, ес