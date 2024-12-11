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Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией - 11.12.2024 Украина.ру
Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
Европейская комиссия выделит 170 миллионов евро граничащим с Россией и Белоруссией странам ЕС, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, для усиления охраны границ. Об этом по итогам заседания коллегии еврокомиссаров 11 декабря сообщили в Еврокомиссии
2024-12-11T16:49
2024-12-11T16:49
2024-12-11T16:49
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Также по итогам заседания выяснилось, что деньги пойдут в том числе "на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования для обнаружения и противодействия беспилотникам".Еврокомиссия подчеркнула, что из общей суммы финансирования 19,4 миллиона евро выделят Эстонии, 50 миллионов – Финляндии, 17 миллионов – Латвии, 15,4 миллиона евро – Литве, 52 миллиона – Польше и 16,4 миллиона евро – Норвегии.Накануне Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие в Белоруссии есть, и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская."Я ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", — отметил лидер Белоруссии.Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в БелоруссииПо словам Лукашенко, Путин согласился на его условие по применению новых вооружений с белорусской территории. Он также отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши, скупающей тяжёлые вооружения в США и Южной Корее."У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", — рассказал Лукашенко.Другие темы: В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа
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новости, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, польша, еврокомиссия, европейская комиссия, ес
Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
Европейская комиссия выделит 170 миллионов евро граничащим с Россией и Белоруссией странам ЕС, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, для усиления охраны границ. Об этом по итогам заседания коллегии еврокомиссаров 11 декабря сообщили в Еврокомиссии
"Для дальнейшего усиления контроля на границах с Россией и Белоруссией Еврокомиссия выделяет дополнительное финансирование на общую сумму 170 миллионов евро", — говорится в соответствующем документе.
Также по итогам заседания выяснилось, что деньги пойдут в том числе "на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования для обнаружения и противодействия беспилотникам".
Еврокомиссия подчеркнула, что из общей суммы финансирования 19,4 миллиона евро выделят Эстонии, 50 миллионов – Финляндии, 17 миллионов – Латвии, 15,4 миллиона евро – Литве, 52 миллиона – Польше и 16,4 миллиона евро – Норвегии.
Накануне Александр Лукашенко
заявил, что ядерное оружие в Белоруссии есть, и в новейшем российском ракетном комплексе "Орешник" вся пусковая установка белорусская.
"Я ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", — отметил лидер Белоруссии.
По словам Лукашенко, Путин
согласился на его условие по применению новых вооружений с белорусской территории. Он также отметил, что "Орешник" станет сдерживающим фактором для Польши
, скупающей тяжёлые вооружения в США
и Южной Корее
.
"У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: "Цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне. Но эксплуатировать поможете". То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", — рассказал Лукашенко.