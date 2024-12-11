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IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мира

IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мира - 11.12.2024 Украина.ру

IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мира

США впервые сбили баллистическую ракету с острова Гуам при помощи интегрированной системы боевого управления IBCS

2024-12-11T16:30

2024-12-11T16:30

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Успешные результаты продемонстрировала новейшая американская Интегрированная система боевого управления (IBCS) на испытаниях на ракетном полигоне в Нью-Мехико в США. Об этом 10 декабря заявили представители компании-разработчика Northrop Grumman. Система предназначена для того, чтобы, по сути, максимально сократить время получения боевыми подразделениями информации о цели до открытия огня.Систему удалось подключить к системе защиты от непрямого огня (IFPC), предназначенной для защиты командных центров и аэродромов. IBCS обнаружила, идентифицировала, отследила и уничтожила при помощи IFPC имитирующие атаку маневрирующие цели: два беспилотника и одну крылатую ракету.Разработки начались в 2010 году, в апреле 2024 года Northrop Grumman поставила в армию США первый комплекс. Объявлено о запуске мелкосерийного производства с планами развертывания на территории США Гуам в Микронезии (2,5 тысячи километров от Китая). Кроме этого, система уже развернута в Польше. Эти шаги Штаты предпринимают в рамках программы цифровой трансформации армии и комплексной модернизации ПРО.Технологии IBCS объединяют любые объекты в боевом пространстве на земле, в воздухе, на море и в космосе в одну сеть, что говорит об эффективной коммуникации и возможности географически распределенным объектам проводить совместные действия в разных сферах. Это один из признаков информационно-сетевой борьбы последнего поколения, подразумевающий применение высокоточного оружия.Разработчики называют IBCS революционной системой управления, объединяющей все возможные настоящие и будущие подсистемы. Комплекс предоставляет в командный центр всю картину боевого пространства, что позволяет быстрее предпринимать какие-либо действия и реагировать на угрозы. По замыслу разработчиков, IBCS и ее сетевую архитектуру будут использовать для обеспечения коалиционных операций.Карта боевых действий на мониторе (скриншот из учебного пособия 2019 года) оператора IBCS выглядит так:Система использует оптоволокно или спутниковую связь, способна интегрироваться с:- Американскими комплексами ПВО Patriot,- Радарами Sentinel A4, включенными в комплекс IFPC, - Истребителями пятого поколения F-35,- Зенитно-ракетными комплексами британской армии Sky Sabre для пуска ракет семейства CAMM. В 2022 году технологии передали Польше, заключили соглашения о стратегическом сотрудничестве и подписали контракты на производство, поставки CAMM и перевооружение польской армии до 2035 года. А первую из шести IBCS Польша получила летом 2022 года, и это совсем отдельная история о построении подконтрольной США системы ПРО в Европе,- Шведскими радиолокационными станциями (РЛС) Giraffe,- Датчиком ПВО и ПРО нижнего уровня LTAMDS - РЛС GhostEye, способной обнаруживать цели в обзоре на 360 градусов, радар на карте оператора выглядит так:И другими неназванными системами.Разработчики учитывают опыт применения различных вооружений в украинском конфликте. Представитель Northrop Grumman Уильям Лэмб сообщил профильному порталу TWZ о выявленных новых проблемах с противодействием роям беспилотников, которые были выявлены благодаря происходящему на Украине. Кроме этого, он отдельно выделил угрозу от гиперзвуковых ракет - еще за месяц до удара российскими войсками "Орешником" по "Южмашу" в Днепропетровске."Армии еще предстоит проделать работу по интеграции датчиков для этой миссии ПВО ближнего действия и миссии по борьбе с БПЛА. Если вы обнаружили с помощью РЛС приближающийся дрон и не хотите сбивать его с помощью ракеты Patriot стоимостью в несколько миллионов долларов, нужно более подходящее для этой угрозы воздействие. Многие [исследовательские] работы проводятся с лазерами и радиочастотной энергией для более экономичного устранения этих видов угроз", - сказал он.IBCS представляет из себя комплекс из трех основных элементов:- Центр операций по взаимодействию (EOC) на автомобильном шасси с РЛС и средствами связи, вычислительной техникой и программным обеспечением. Отсюда планируют и ведут боевые действия, операторы видят карту боевых действий в режиме реального времени,- Интегрированная совместная среда (ICE) - планирование и ведение воздушных боев. К системе можно подключить 10 удаленных рабочих станций операторов.- Интегрированная система управления огнем (IFCN) - ретранслятор, образует сеть IBCS, служит интерфейсом для радаров и вооружения. Представляет из себя 30-метровую мачту, радиостанции и вычислительные мощности.В одном батальоне планируют развернуть шесть центров EOC и 12 ретрансляторов IFCN. При выводе из строя, например, одного EOC, общая картина боевого пространства не меняется. В настоящее время, если выходит из строя станция управления огнем одной батареи ПВО Patriot, вся батарея лишается возможности вести огонь. Система IBCS устраняет этот недостаток.Что такое IFPC?IFPC - мобильная наземная система вооружений для поражения крылатых ракет, БПЛА, а также ракет, минометов и артиллерии (RAM). Программу начали финансировать в 2004 году. Тогда предполагалось, что система будет представлять из себя наземную пусковую установку и противоракеты - или собственного производства, или израильские комплексы ПРО "Железный купол" (Iron Dome).Установка IFPC должна была заполнить пробел в системе противоракетной обороны между комплексами ПВО ближнего действия Patriot и комплексами ПРО THAAD. (Подробнее об этом можно прочитать в материале Американский "Тэд", который дороже Украины. Почему Киев не получит комплексы ПРО THAAD).В 2019 году американские власти решили закупить четыре батареи Iron Dome, но контракт был выполнен только наполовину. Испытания показали, что израильские установки невозможно интегрировать в американские системы управления, от двух батарей отказались.В 2023 году власти заключили соглашение с компанией Dynetics на поставку экспериментальных многоцелевых 16 пусковых установок Enduring Shield и 60 противоракет. Первую батарею рассчитывали получить к концу 2023 года, а в 2026 году - развернуть первый батальон. Эту программу пришлось отложить из-за активной деятельности США по развертыванию вооружений на острове Гуам к 2027 году, что следует из отчета Исследовательской службы конгресса США.Пусковая установка может запускать ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9X Sidewinder и AGM-114L Hellfire. Армия также испытывает израильскую ракету Tamir от "Железного купола". Текущая версия пусковой установки вмещает 18 ракет Sidewinder, американские генералы рассчитывают получить более мощные ракеты, исходя из "ситуации на Гуаме".Например, летом 2024 бригадный генерал Фрэнк Лозано, руководитель американской ракетной отрасли (Исполнительный офис программы по ракетам и космосу) заявил, что в 2025 году будет проведен конкурс на разработку и поставку новых ракет для IFPC. Американские журналисты, присутствовавшие на мероприятии с его участием, так и записали: новый комплекс ПВО средней дальности должен сбивать китайские крылатые ракеты.По словам Лозано, он уже обращался к промышленникам с просьбой поставлять более качественное топливо для ракет, чтобы увеличить их дальность и скорость. "Иначе вы не сможете выжить при обороне Гуама", - заявил он и попросил ракеты вроде AIM-120D (в стадии разработки, предположительная дальность - до 180 км). Однако такая установка может нести до 12 подобных ракет, а перезарядка займет 45 минут.Генерал-лейтенант Роберт Раш при этом сослался на опыт ведения боевых действий на постсоветском пространстве. Россия, по его словам, может подавить комплекс ПВО барражирующим боеприпасом, перегрузив ложными целями - беспилотниками. Так же поступали и азербайджанские войска при подавлении ПВО в Нагорном Карабахе.Вместе с этим в США ведут разработки еще двух вариаций IFPC на основе мощного лазера и микроволнового излучения. Каждый из прототипов находится на разных стадиях разработки. Предполагается, что их будут использовать в комбинации.Еще один вариант - самоходная артиллерийская установка, с помощью которой рассчитывали запускать гиперзвуковые снаряды. Первый образец - 58-мм пушка ERCA на гаубице Paladin - должен был увеличить дальнобойность артиллерии. От разработок отказались "в поиске других возможностей", но на их базе летом 2024 года начали исследования, касающиеся возможности применения гиперзвуковой артиллерии в качестве системы ПРО против гиперзвуковых ракет. Система управления - уже предсказуемо совместимая с IBCS. Первый образец планируют передать войскам в 2027 году.Почему Гуам10 декабря Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о первых учениях на Гуаме с применением комплекса ПРО Aegis. В состав комплекса входит вертикальная пусковая установка Mk41, радар AN/TPY-6 и ракета SM-3 Block IIA. Комплекс перехватил баллистическую ракету средней дальности, запущенную с воздуха, в рамках отработки защиты Гуама "от угроз со стороны Китая". Предыдущие учения прошли в марте - тогда американские войска сбили цель ракетой SM-6.Директор MDA генерал-лейтенант Хит Коллинз назвал испытания грандиозными и значимыми для проверки архитектуры интегрированных возможностей ПВО и ПРО Гуама. Учения проводились в рамках создания на острове усовершенствованной противоракетной и противовоздушной системы.Остров Гуам - стратегический форпост США в Индо-Тихоокеанском регионе. Американские СМИ специально подчеркивают его географическую близость к Китаю. Гуам - идеальный плацдарм для проецирования военной мощи в пределах досягаемости китайских баллистических ракет средней дальности, пишут авторы Newsweek. Военная авиабаза США "Андерсен" на острове и база ВМФ - один из уровней оборонной концепции по ограничению военной деятельности Китая."Нам нужны возможности, чтобы удержать КНР от нападения на суверенную территорию США", - заявил западным журналистам представитель Минобороны США.В течение следующего десятилетия американские власти намерены разместить на Гуаме комплексы ПВО и ПРО на 16 объектах. Другие подобные системы размещены в Японии и Южной Корее. Несмотря на то что мероприятия, как заявляется, носят якобы оборонительный характер, пусковые установки Patriot и THAAD также предназначены для пуска ударных ракет, в том числе и "Томагавк".Подробнее о баллистических ракетах читайте в материале Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМДКитайские военные же подтверждают наличие связи между американскими радарами, расположенными в Южно-Китайском море, на Гуаме, на Маршалловых островах и Алеутских островах недалеко от Аляски. Летом 2024 года китайские комплексы РЭБ с искусственным интеллектом обнаружили "загадочные электромагнитные сигналы", позволяющие предполагать о тактической координации американских военных объектов в Тихом океане. В МИД КНР называют "Тайваньский вопрос" (соответственно, и связанный с ним милитаризованный по максимуму Гуам) красной линией, которую нельзя пересекать в американо-китайских отношениях.Таким образом, действия США по развертыванию глобальной системы ПВО и ПРО представляют угрозу всем государствам, которые не принимают участие в американской программе. Более того, несмотря на возможный скепсис, длительность и колоссальное, очевидно, финансирование Штатами разработок по превращению боевых действий в компьютерные игрушки - это угроза (и Польша в ней участвует, и у Украины уже есть потенциально подключаемые к IBCS комплексы ПВО Patriot) и для России. Возможно, в не столь отдаленном будущем, чтобы поразить абстрактные центры принятия решений, достаточно будет отключить им спутниковую связь. Или оптоволоконный интернет. Кажутся ли совпадениями учения Роскомнадзора и заявления президента РФ Владимира Путина о создании суверенной отечественной Сети? Вряд ли.

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эксклюзив, сша, китай, польша, вмф, минобороны, f-35, тихий океан, учения, newsweek