МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции - 11.12.2024 Украина.ру
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МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции
МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции - 11.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции
Поставляя противопехотные мины на Украину, руководство США поощряет руководство просоветской республики нарушать Оттавскую конвенцию. Об этом на брифинге 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2024-12-11T16:00
2024-12-11T16:00
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Оттавская конвенция по запрещению противопехотных мин действует с 1999 года. К ней присоединились 163 государства, включая Украину.Она также напомнила о недавно состоявшейся в Камбодже конференции стран-участниц Конвенции о запрете противопехотных мин. В этой связи дипломат констатировала: Вашингтон явил наглядный пример лицемерия, политики двойных стандартов в отношении международно-правовых инструментов, включая Оттавскую конвенцию.Также Захарова отметила, что Вашингтон подстрекает Киев к снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет."Именно Вашингтон настаивает, чтобы на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет в обмен на продолжение американской военной помощи, - сказала Захарова. - Ещё одна чудовищная схема. Американцы любят давать названия своим кампаниям. Это предложение, на котором настаивает Вашингтон, можно назвать "Деньги в обмен на жизни".Международная кампания за запрещение противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines) в начале декабря осудила руководство США за поставки мин на Украину. Подробности в публикации США поставками противопехотных мин поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства - ICBL Также на эту тему: Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная
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Новости
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новости, украина, сша, вашингтон, мария захарова, вооруженные силы украины, всу, мины, мина, минирование, разминирование, сво, международные отношения, международное право, конвенция, дипломатия, публичная дипломатия
Новости, Украина, США, Вашингтон, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мины, мина, минирование, разминирование, СВО, международные отношения, международное право, конвенция, дипломатия, публичная дипломатия

МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции

16:00 11.12.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Поставляя противопехотные мины на Украину, руководство США поощряет руководство просоветской республики нарушать Оттавскую конвенцию. Об этом на брифинге 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Оттавская конвенция по запрещению противопехотных мин действует с 1999 года. К ней присоединились 163 государства, включая Украину.
"Своими действиями США буквально поощряют нарушение киевским режимом его обязательств по Оттавской конвенции. А ведь Украина является участницей этого документа с 2005 года", - напомнила Захарова.
Она также напомнила о недавно состоявшейся в Камбодже конференции стран-участниц Конвенции о запрете противопехотных мин. В этой связи дипломат констатировала: Вашингтон явил наглядный пример лицемерия, политики двойных стандартов в отношении международно-правовых инструментов, включая Оттавскую конвенцию.
Также Захарова отметила, что Вашингтон подстрекает Киев к снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет.
"Именно Вашингтон настаивает, чтобы на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет в обмен на продолжение американской военной помощи, - сказала Захарова. - Ещё одна чудовищная схема. Американцы любят давать названия своим кампаниям. Это предложение, на котором настаивает Вашингтон, можно назвать "Деньги в обмен на жизни".
Международная кампания за запрещение противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines) в начале декабря осудила руководство США за поставки мин на Украину. Подробности в публикации США поставками противопехотных мин поощряют Украину нарушать свои юридические обязательства - ICBL
Также на эту тему: Леса напичканы минами: полковник Киселев о том, как ВСУ выстроили оборону на линии Сватово-Кременная
 
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