"Место действия – Украина". Немецкий наемник оказался серийным насильником - 11.12.2024 Украина.ру
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"Место действия – Украина". Немецкий наемник оказался серийным насильником
"Место действия – Украина". Немецкий наемник оказался серийным насильником - 11.12.2024 Украина.ру
"Место действия – Украина". Немецкий наемник оказался серийным насильником
В немецком журнале Spiegel вышло неожиданное расследование, посвященное военнослужащему бундесвера, который самовольно уехал на Украину, чтобы "поддерживать" ВСУ.
2024-12-11T17:19
2024-12-11T17:19
украина
эксклюзив
сша
киев
криминал
журналисты
нацизм
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Этот человек, известный под анонимным прозвищем Бен Р, еще недавно пользовался популярностью среди немецких масс-медиа.Он подробно рассказывал о своей деятельности в социальных сетях, а популярная газета Bild взяла у Бена Р. несколько интервью – представляя немецкого наемника героем и храбрецом, "вставшим на защиту украинской демократии".Однако внезапно выяснилось, что так называемый герой оказался преступником и насильником.Как сообщают в немецкой прокуратуре, Бен Р. неоднократно записывал на видео свои сексуальные преступления, чтобы выкладывать их в социальные сети.Кроме того, он обвиняется в распространении порнографических материалов и видеозаписей насилия над детьми."Немецкие следователи обнаружили на порнографическом сайте видеоролики с названиями "Девушка на Украине" или "Жесткая сцена с украинской сексуальной рабыней". Мужчина, появляющийся на видео – Бен Р., который, согласно мнению властей, сам записал эти видео.На записях слышно, как женщины выкрикивают: "Пожалуйста, пожалуйста, остановись". Некоторые из женщин выглядят находящимися в состоянии наркотического опьянения, у некоторых есть заметные раны. Одна из них лежит неподвижно, когда [над ней совершают насилие]" – пишет об этом Spiegel.Как полагают следователи, немецкий наемник совершил не менее шести изнасилований и разместил в интернете 136 порнографических изображений и видеороликов, набравших более 180 тысяч просмотров. Причем, по мнению экспертов, его жертвы, скорее всего, не знали, что их снимают."Все, что я загружаю, я снимал сам. Местонахождение: на Украине" – написал он на английском языке в комментарии к этим материалам.О преступной деятельности наемника узнали даже за океаном. Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США направил запрос следователям Центра по борьбе с киберпреступностью в Баварии, который касался его порнографических роликов.Полиция провела обыск в баварской квартире Бена, обнаружив там жесткие диски с многочисленными сценами сексуального насилия, а также оружие и боеприпасы, похищенные из арсеналов бундесвера.Прокуроры получили европейский ордер на арест преступника и уже дважды направляли на Украину запрос об его экстрадиции. Однако официальный Киев не спешит выдавать Бена, несмотря на все усилия европейских правоохранителей."Согласно Европейской конвенции о выдаче преступников, которую подписала и Украина, страна обязана выдавать лиц, преследуемых другими судебными органами за определенные уголовные преступления.Но военные действия оказали значительное влияние на судебную систему на Украине, которая и без того ослаблена коррупцией.Что еще хуже, Бен Р. теперь, по его словам, официально служит в украинской армии" – рассказывает журналистка Сара Весс – намекая, что сбежавший на Украину преступник получил там надежное убежище, несмотря на то, что он вытворяет с украинскими женщинами.Впрочем, в случае последовательного давления со стороны Запада, официальный Киев вполне способен сдать укрывшихся под его защитой наемников.Это доказывает история известного американского нациста Крейга Остина Лэнга, члена одной из украинских террористических группировок, воевавшего на Украине еще с 2015 года.Он обвинялся в незаконной торговле оружием и в жестоком убийстве двух американских граждан.Американские власти годами безуспешно добивались от Киева выдачи Лэнга, и только летом нынешнего года нацистского преступника все-таки экстрадировали на родину в США. Там ему грозит пожизненное заключение.Еще двое американских граждан – Далтон Кеннеди и Дэвид Клеман – дали американскому Минюсту показания о жестоких пытках, которыми занимались на Донбассе воюющие за Украину американские ультраправые. Эти преступления тоже фиксировались на видео.Не исключено, что немецкого насильника Бена Р., который укрывается от правосудия на территории Украины, в будущем также ожидает судьба Крейга Лэнга.Сам факт того, что европейская пресса начала рассказывать о том, кем на самом деле является этот "немецкий герой", говорит о том, что в немецком обществе ощущается некий "ветер перемен".Еще недавно немецкие масс-медиа писали про воюющих за Украину наемников только в комплиментарном духе, замалчивая их человеконенавистнические взгляды и покрывая их преступления.На критику таких людей было наложено фактическое табу, о них неохотно говорили даже правозащитники.Но теперь западные СМИ открывают глаза на чудовищные деяния преступников, которые защищают Зеленского – при полном попустительстве со стороны украинской власти.И эта информация способна повлиять на общественное мнение Запада – где, несмотря на многолетнюю пропаганду, постепенно нарастает разочарование в украинском режиме.О французских, канадских, новозеландских и другиз нацистах и насильниках, воюющих на стороне ВСУ, – в материале Павла Котова Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241202/1059352684.html
https://ukraina.ru/20241021/1058232623.html
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
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украина, эксклюзив, сша, киев, криминал, журналисты, нацизм
Украина, Эксклюзив, США, Киев, криминал, журналисты, нацизм

"Место действия – Украина". Немецкий наемник оказался серийным насильником

17:19 11.12.2024
 
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
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В немецком журнале Spiegel вышло неожиданное расследование, посвященное военнослужащему бундесвера, который самовольно уехал на Украину, чтобы "поддерживать" ВСУ.
Этот человек, известный под анонимным прозвищем Бен Р, еще недавно пользовался популярностью среди немецких масс-медиа.
Он подробно рассказывал о своей деятельности в социальных сетях, а популярная газета Bild взяла у Бена Р. несколько интервью – представляя немецкого наемника героем и храбрецом, "вставшим на защиту украинской демократии".
Однако внезапно выяснилось, что так называемый герой оказался преступником и насильником.
Как сообщают в немецкой прокуратуре, Бен Р. неоднократно записывал на видео свои сексуальные преступления, чтобы выкладывать их в социальные сети.
Кроме того, он обвиняется в распространении порнографических материалов и видеозаписей насилия над детьми.
"Немецкие следователи обнаружили на порнографическом сайте видеоролики с названиями "Девушка на Украине" или "Жесткая сцена с украинской сексуальной рабыней". Мужчина, появляющийся на видео – Бен Р., который, согласно мнению властей, сам записал эти видео.
На записях слышно, как женщины выкрикивают: "Пожалуйста, пожалуйста, остановись". Некоторые из женщин выглядят находящимися в состоянии наркотического опьянения, у некоторых есть заметные раны. Одна из них лежит неподвижно, когда [над ней совершают насилие]" – пишет об этом Spiegel.
2 декабря, 11:43
"Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов Прибывшие с Украины интервенты уничтожили село Ольговка Корневского района Курской области, а также совершили другие военные преступления в отношении местных жителей. Об этом 2 декабря сообщил СК РФ.
Как полагают следователи, немецкий наемник совершил не менее шести изнасилований и разместил в интернете 136 порнографических изображений и видеороликов, набравших более 180 тысяч просмотров. Причем, по мнению экспертов, его жертвы, скорее всего, не знали, что их снимают.
"Все, что я загружаю, я снимал сам. Местонахождение: на Украине" – написал он на английском языке в комментарии к этим материалам.
О преступной деятельности наемника узнали даже за океаном.
Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США направил запрос следователям Центра по борьбе с киберпреступностью в Баварии, который касался его порнографических роликов.
Полиция провела обыск в баварской квартире Бена, обнаружив там жесткие диски с многочисленными сценами сексуального насилия, а также оружие и боеприпасы, похищенные из арсеналов бундесвера.
Прокуроры получили европейский ордер на арест преступника и уже дважды направляли на Украину запрос об его экстрадиции. Однако официальный Киев не спешит выдавать Бена, несмотря на все усилия европейских правоохранителей.
"Согласно Европейской конвенции о выдаче преступников, которую подписала и Украина, страна обязана выдавать лиц, преследуемых другими судебными органами за определенные уголовные преступления.
Но военные действия оказали значительное влияние на судебную систему на Украине, которая и без того ослаблена коррупцией.
Что еще хуже, Бен Р. теперь, по его словам, официально служит в украинской армии" – рассказывает журналистка Сара Весс – намекая, что сбежавший на Украину преступник получил там надежное убежище, несмотря на то, что он вытворяет с украинскими женщинами.
Иностранный наемник, НАТО
21 октября, 09:57
"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова ЯраНаемники из Латинской Америки, воюющие на стороне ВСУ в городе Часов Яр, просят об эвакуации. Об этом агентству РИА Новости рассказали бойцы Южной группировки войск ВС РФ, ссылаясь на данные радиоперехватов
Впрочем, в случае последовательного давления со стороны Запада, официальный Киев вполне способен сдать укрывшихся под его защитой наемников.
Это доказывает история известного американского нациста Крейга Остина Лэнга, члена одной из украинских террористических группировок, воевавшего на Украине еще с 2015 года.
Он обвинялся в незаконной торговле оружием и в жестоком убийстве двух американских граждан.
Американские власти годами безуспешно добивались от Киева выдачи Лэнга, и только летом нынешнего года нацистского преступника все-таки экстрадировали на родину в США. Там ему грозит пожизненное заключение.
Еще двое американских граждан – Далтон Кеннеди и Дэвид Клеман – дали американскому Минюсту показания о жестоких пытках, которыми занимались на Донбассе воюющие за Украину американские ультраправые. Эти преступления тоже фиксировались на видео.
Не исключено, что немецкого насильника Бена Р., который укрывается от правосудия на территории Украины, в будущем также ожидает судьба Крейга Лэнга.
Сам факт того, что европейская пресса начала рассказывать о том, кем на самом деле является этот "немецкий герой", говорит о том, что в немецком обществе ощущается некий "ветер перемен".
Еще недавно немецкие масс-медиа писали про воюющих за Украину наемников только в комплиментарном духе, замалчивая их человеконенавистнические взгляды и покрывая их преступления.
На критику таких людей было наложено фактическое табу, о них неохотно говорили даже правозащитники.
Но теперь западные СМИ открывают глаза на чудовищные деяния преступников, которые защищают Зеленского – при полном попустительстве со стороны украинской власти.
И эта информация способна повлиять на общественное мнение Запада – где, несмотря на многолетнюю пропаганду, постепенно нарастает разочарование в украинском режиме.
О французских, канадских, новозеландских и другиз нацистах и насильниках, воюющих на стороне ВСУ, в материале Павла Котова Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.
 
УкраинаЭксклюзивСШАКиевкриминалжурналистынацизм
 
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