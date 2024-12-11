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МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет
МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет - 11.12.2024 Украина.ру
МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет
Владимир Зеленский и Джозеф Байден заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому обсуждают снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Об этом на брифинге 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2024-12-11T16:24
2024-12-11T16:24
2024-12-11T16:24
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Официальный представители МИД России обратила внимание на активное обсуждение в украинской прессе плана официального Киева пойти на снижение мобилизационного возраста на Украине под давлением уходящей администрации Джо Байдена."Именно Вашингтон настаивает, чтобы на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет в обмен на продолжение американской военной помощи, - сказала Захарова. - Ещё одна чудовищная схема. Американцы любят давать названия своим кампаниям. Это предложение, на котором настаивает Вашингтон, можно назвать "Деньги в обмен на жизни".По её мнению, представитель Госдепа США Мэтью Миллер с запредельным цинизмом сообщил, что в случае рекрутирования молодых украинцев сразу после достижения ими совершеннолетия Вашингтон позаботится об их полной экипировке."Обращаюсь сейчас к Мэтью Миллеру: почему Госдепартамент не уточнил, что под словом "экипировка" подразумевается ещё и... погребение?", - сказала Захарова.Она также обратила внимание на украинские СМИ, обсуждающие показатель 80% склонности к дезертирству возрастной группы 18-25 лет.При этом, отметили она, Зеленский изображает заботу о будущих поколениях Украины. На днях он заявил, что "приоритетом Запада должна быть поставка ракет и сокращение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста на Украине"."А до этого он чем занимался? Он же снижал призывной возраст. Это попытка сейчас каким-то образом смыть с себя следы и пятна крови, - заметила Захарова. - Зеленский как никто другой заинтересован, конечно же, в продолжении боевых действий. Их завершение неизбежно приведет к политическому краху его режима. Поэтому он будет делать всё, чтобы этого не случилось в обозримой перспективе. Во имя самосохранения, будучи главарём этой хунты, он ни перед чем не остановится и принесёт любую жертву. На алтарь им давно положен украинский народ".По мнению дипломата, снижение мобилизационного возраста на Украине – это вопрос времени. Тем более, отметила Захарова, если Госдепартамент пообещал за это Киеву что-то материальное, какие-то деньги в обмен на жизнь граждан Украины."Уже сегодня находящимся за рубежом молодым украинцам в возрасте до 18 лет, не вставшим на воинский учёт, украинские консульства в массовом порядке начали отказывать в оформлении загранпаспортов. При этом ранее сообщалось, что для такой категории лиц якобы существовала возможность зарегистрироваться в реестре призывников дистанционно", - констатировала официальный представители МИД РФ.Ранее Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине Также на эту тему: "Детей очень жалко": Мурзина рассказала, почему жители Украины не бунтуют против мобилизации 18-летних Тема мобилизации 18-летних украинцев также представлена в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, вашингтон, мария захарова, владимир зеленский, джо байден, мобилизация, всу, сво, военная помощь, украина-нато
Новости, Украина, Россия, Вашингтон, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Джо Байден, мобилизация, ВСУ, СВО, военная помощь, Украина-НАТО
МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет
Владимир Зеленский и Джозеф Байден заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому обсуждают снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Об этом на брифинге 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представители МИД России обратила внимание на активное обсуждение в украинской прессе плана официального Киева пойти на снижение мобилизационного возраста на Украине под давлением уходящей администрации Джо Байдена.
"Именно Вашингтон
настаивает, чтобы на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет в обмен на продолжение американской военной помощи, - сказала Захарова. - Ещё одна чудовищная схема. Американцы любят давать названия своим кампаниям. Это предложение, на котором настаивает Вашингтон, можно назвать "Деньги в обмен на жизни".
По её мнению, представитель Госдепа США
Мэтью Миллер с запредельным цинизмом сообщил, что в случае рекрутирования молодых украинцев сразу после достижения ими совершеннолетия Вашингтон позаботится об их полной экипировке.
"Обращаюсь сейчас к Мэтью Миллеру: почему Госдепартамент не уточнил, что под словом "экипировка" подразумевается ещё и... погребение?", - сказала Захарова.
Она также обратила внимание на украинские СМИ, обсуждающие показатель 80% склонности к дезертирству возрастной группы 18-25 лет.
"То есть из призванных 300 тыс. человек сбегут примерно 240 тыс. украинских новобранцев, которые прекрасно осознают, что им готовят на Банковой вместе с Белым домом под соусом "экипировки". Гробы им готовят", - сказала официальный представитель МИД РФ.
При этом, отметили она, Зеленский изображает заботу о будущих поколениях Украины. На днях он заявил, что "приоритетом Запада
должна быть поставка ракет и сокращение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста на Украине".
"А до этого он чем занимался? Он же снижал призывной возраст. Это попытка сейчас каким-то образом смыть с себя следы и пятна крови, - заметила Захарова. - Зеленский как никто другой заинтересован, конечно же, в продолжении боевых действий. Их завершение неизбежно приведет к политическому краху его режима. Поэтому он будет делать всё, чтобы этого не случилось в обозримой перспективе. Во имя самосохранения, будучи главарём этой хунты, он ни перед чем не остановится и принесёт любую жертву. На алтарь им давно положен украинский народ".
По мнению дипломата, снижение мобилизационного возраста на Украине – это вопрос времени. Тем более, отметила Захарова, если Госдепартамент пообещал за это Киеву что-то материальное, какие-то деньги в обмен на жизнь граждан Украины.
"Уже сегодня находящимся за рубежом молодым украинцам в возрасте до 18 лет, не вставшим на воинский учёт, украинские консульства в массовом порядке начали отказывать в оформлении загранпаспортов. При этом ранее сообщалось, что для такой категории лиц якобы существовала возможность зарегистрироваться в реестре призывников дистанционно", - констатировала официальный представители МИД РФ.