https://ukraina.ru/20241211/1059584437.html

МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет

МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет - 11.12.2024 Украина.ру

МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет

Владимир Зеленский и Джозеф Байден заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому обсуждают снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Об этом на брифинге 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2024-12-11T16:24

2024-12-11T16:24

2024-12-11T16:24

новости

украина

россия

вашингтон

мария захарова

владимир зеленский

джо байден

мобилизация

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058094261_0:0:767:432_1920x0_80_0_0_f8dfbbdc630dc5c40e9f905d36fa1833.jpg

Официальный представители МИД России обратила внимание на активное обсуждение в украинской прессе плана официального Киева пойти на снижение мобилизационного возраста на Украине под давлением уходящей администрации Джо Байдена."Именно Вашингтон настаивает, чтобы на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет в обмен на продолжение американской военной помощи, - сказала Захарова. - Ещё одна чудовищная схема. Американцы любят давать названия своим кампаниям. Это предложение, на котором настаивает Вашингтон, можно назвать "Деньги в обмен на жизни".По её мнению, представитель Госдепа США Мэтью Миллер с запредельным цинизмом сообщил, что в случае рекрутирования молодых украинцев сразу после достижения ими совершеннолетия Вашингтон позаботится об их полной экипировке."Обращаюсь сейчас к Мэтью Миллеру: почему Госдепартамент не уточнил, что под словом "экипировка" подразумевается ещё и... погребение?", - сказала Захарова.Она также обратила внимание на украинские СМИ, обсуждающие показатель 80% склонности к дезертирству возрастной группы 18-25 лет.При этом, отметили она, Зеленский изображает заботу о будущих поколениях Украины. На днях он заявил, что "приоритетом Запада должна быть поставка ракет и сокращение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста на Украине"."А до этого он чем занимался? Он же снижал призывной возраст. Это попытка сейчас каким-то образом смыть с себя следы и пятна крови, - заметила Захарова. - Зеленский как никто другой заинтересован, конечно же, в продолжении боевых действий. Их завершение неизбежно приведет к политическому краху его режима. Поэтому он будет делать всё, чтобы этого не случилось в обозримой перспективе. Во имя самосохранения, будучи главарём этой хунты, он ни перед чем не остановится и принесёт любую жертву. На алтарь им давно положен украинский народ".По мнению дипломата, снижение мобилизационного возраста на Украине – это вопрос времени. Тем более, отметила Захарова, если Госдепартамент пообещал за это Киеву что-то материальное, какие-то деньги в обмен на жизнь граждан Украины."Уже сегодня находящимся за рубежом молодым украинцам в возрасте до 18 лет, не вставшим на воинский учёт, украинские консульства в массовом порядке начали отказывать в оформлении загранпаспортов. При этом ранее сообщалось, что для такой категории лиц якобы существовала возможность зарегистрироваться в реестре призывников дистанционно", - констатировала официальный представители МИД РФ.Ранее Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине Также на эту тему: "Детей очень жалко": Мурзина рассказала, почему жители Украины не бунтуют против мобилизации 18-летних Тема мобилизации 18-летних украинцев также представлена в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

украина

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, вашингтон, мария захарова, владимир зеленский, джо байден, мобилизация, всу, сво, военная помощь, украина-нато