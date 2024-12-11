Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области - 11.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241211/1059568504.html
Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области
Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области - 11.12.2024 Украина.ру
Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области
С момента вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года ВСУ потеряли в регионе 39 460 бойцов. Такие данные обнародовал депутат Госдумы от региона Николай Иванов. У Минобороны РФ немного другие данные: потери в живой силе ВСУ ведомство оценило в 39 660 военнослужащих
2024-12-11T11:13
2024-12-11T11:13
новости
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
потери
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058754721_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_5231219a3935ddda5af342801a0b2f1f.jpg
Также Иванов отметил, что украинские силы лишились в области более 230 танков и 294 боевых машины пехоты. Парламентарий добавил, что украинские подразделения "платят высокую цену за свои действия" в регионе.Накануне украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что ВС РФ перешли границу из Курской в Сумскую область в районе села Александрия.В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление."ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины - впервые с 2022 года. Замысел: создать буферную зону + окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения. Причастные: бойцы 810-й бригады морской пехоты, ОБСпН "АрБат", "Курские витязи", воины из 22-й бригады и 30-го полка. На днях освободили Плехово и пошли в сторону Сум - отказавшись от опасной идеи форсировать реку Псел", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash со ссылкой на данные российского бойца с позывным "Жека".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов заявил, что ВС РФ ведут грамотные действия в рамках приграничных сражений. А именно - подрезают "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел.Сазонов подчеркнул, что с самого начала курской авантюры было понятно: те украинские военные, которые зашли на российскую территорию – смертники, а безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.Еще по теме: Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам.
https://ukraina.ru/20241210/1059551706.html
https://ukraina.ru/20241210/1059525963.html
россия
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058754721_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_f993f676334b01f003416350b76664a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, потери, всу, потери всу
Новости, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, потери, ВСУ, потери ВСУ

Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области

11:13 11.12.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими
Сбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
С момента вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года ВСУ потеряли в регионе 39 460 бойцов. Такие данные обнародовал депутат Госдумы от региона Николай Иванов. У Минобороны РФ немного другие данные: потери в живой силе ВСУ ведомство оценило в 39 660 военнослужащих
Также Иванов отметил, что украинские силы лишились в области более 230 танков и 294 боевых машины пехоты. Парламентарий добавил, что украинские подразделения "платят высокую цену за свои действия" в регионе.
Накануне украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что ВС РФ перешли границу из Курской в Сумскую область в районе села Александрия.
В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление.
"ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины - впервые с 2022 года. Замысел: создать буферную зону + окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения. Причастные: бойцы 810-й бригады морской пехоты, ОБСпН "АрБат", "Курские витязи", воины из 22-й бригады и 30-го полка. На днях освободили Плехово и пошли в сторону Сум - отказавшись от опасной идеи форсировать реку Псел", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash со ссылкой на данные российского бойца с позывным "Жека".
Коллаж: военнослужащие РФ, Орешник, освобождение села Желтое - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 18:00
Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабряГлава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику приехал "Орешник", а цели его наведения будет определять Минск. Продвижение ВС РФ, в том числе в Сумской области
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов заявил, что ВС РФ ведут грамотные действия в рамках приграничных сражений. А именно - подрезают "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел.
Сазонов подчеркнул, что с самого начала курской авантюры было понятно: те украинские военные, которые зашли на российскую территорию – смертники, а безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 05:00
Эксперт: в Курской области ВС РФ стараются подрезать "горловину" ВСУ, чтобы устроить им Суджанский котелРоссийская армия ведет грамотные действия в рамках приграничных сражений. Бойцы ВС РФ пытаются подрезать "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Еще по теме: Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.рупотериВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46СК РФ назвал обвиняемого в расстреле пленных российских солдат в Курской области
11:41На самое высокое здание Курахово водружен флаг России — Рогов
11:29Канадский политолог назвал следующий шаг Украины к ядерной эскалации
11:22Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют
11:13Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области
11:11МИД РФ: Украина напала на экспертов МАГАТЭ
10:55"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину
10:38Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам
10:26Минфин Украины рассказал испанцам о главном запросе Минобороны Украины
10:24В США раскрыли "безумный" план Вашингтона в ответ на удар "Орешника"
09:58Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
09:54Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"
09:42Поддержка Асада была ошибкой? Что будет в Сирии и на кого России ставить теперь – Блохин
09:31"Умный баланс": Шольц похвалил себя за политику в отношении украинского конфликта
09:00Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
08:39Себе – повышение зарплат, народу – тюрьмы, американцам - недра. Какую модель строит украинская элита
08:09Главное за ночь 11 декабря
08:00Чеченская война: взгляд назад 30 лет спустя
07:14Атакует Зеленского, Папу римского и поляков. Чем занимается неонацист Дмитрий Ярош
07:00Михаил Лучина: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье
Лента новостейМолния