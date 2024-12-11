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Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области

Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области - 11.12.2024 Украина.ру

Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области

С момента вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года ВСУ потеряли в регионе 39 460 бойцов. Такие данные обнародовал депутат Госдумы от региона Николай Иванов. У Минобороны РФ немного другие данные: потери в живой силе ВСУ ведомство оценило в 39 660 военнослужащих

2024-12-11T11:13

2024-12-11T11:13

2024-12-11T11:13

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Также Иванов отметил, что украинские силы лишились в области более 230 танков и 294 боевых машины пехоты. Парламентарий добавил, что украинские подразделения "платят высокую цену за свои действия" в регионе.Накануне украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что ВС РФ перешли границу из Курской в Сумскую область в районе села Александрия.В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление."ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины - впервые с 2022 года. Замысел: создать буферную зону + окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения. Причастные: бойцы 810-й бригады морской пехоты, ОБСпН "АрБат", "Курские витязи", воины из 22-й бригады и 30-го полка. На днях освободили Плехово и пошли в сторону Сум - отказавшись от опасной идеи форсировать реку Псел", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash со ссылкой на данные российского бойца с позывным "Жека".Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов заявил, что ВС РФ ведут грамотные действия в рамках приграничных сражений. А именно - подрезают "горловину", чтобы устроить для ВСУ большой Суджанский котел.Сазонов подчеркнул, что с самого начала курской авантюры было понятно: те украинские военные, которые зашли на российскую территорию – смертники, а безумная операция под Курском – это самая большая трагедия для ВСУ за все время СВО.Еще по теме: Поджигали и блокировали пожарных: вэсэушники объявили войну Курским лесам.

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