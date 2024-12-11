Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими
С момента вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года ВСУ потеряли в регионе 39 460 бойцов. Такие данные обнародовал депутат Госдумы от региона Николай Иванов. У Минобороны РФ немного другие данные: потери в живой силе ВСУ ведомство оценило в 39 660 военнослужащих
Также Иванов отметил, что украинские силы лишились в области более 230 танков и 294 боевых машины пехоты. Парламентарий добавил, что украинские подразделения "платят высокую цену за свои действия" в регионе.
Накануне украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил, что ВС РФ перешли границу из Курской в Сумскую область в районе села Александрия.
В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление.
"ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины - впервые с 2022 года. Замысел: создать буферную зону + окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения. Причастные: бойцы 810-й бригады морской пехоты, ОБСпН "АрБат", "Курские витязи", воины из 22-й бригады и 30-го полка. На днях освободили Плехово и пошли в сторону Сум - отказавшись от опасной идеи форсировать реку Псел", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash со ссылкой на данные российского бойца с позывным "Жека".
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