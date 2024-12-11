Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок - 11.12.2024 Украина.ру
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Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок
Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок - 11.12.2024 Украина.ру
Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок
В России основательно взялись за мошеннические кол-центры, которые действуют под контролем Украины. В последние дни были ликвидированы несколько крупных центров, который занимался обворовыванием людей по всему миру
2024-12-11T17:29
2024-12-11T17:29
эксклюзив
украина
россия
химпром
опг
мошенники
фсб
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Центр КерельманаОстап Бендер знал 400 "сравнительно честных" способа отъема денег. Нынешние последователи великого комбинатора благодаря интернету и мобильной связи давно превзошли знаменитого литературного персонажа. Мнимые сотрудники службы безопасности банка, следователи МВД, родственники, начальники или знакомые – под кого только не мимикрируют сегодняшние мошенники, редкий россиянин хотя бы раз в своей жизни не общался с такими персонажами.Между тем, статистика по таким преступлениям пугающая. По данным министерства внутренних дел страны, за 2023 год от действий мошенников пострадали полмиллиона россиян, каждый четвертый из которых – пенсионер. Только за прошлый год и первые четыре месяца этого года суммарный ущерб от их действий составил 210 млрд рублей.Среди всех преступлений доля такого мошенничества приближается к 40%. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в феврале этого года рассказал, что только за один день россиянам поступает около 15 млн мошеннических звонков через мобильную связь и мессенджеры.Недавно ФСБ удалось накрыть один из таких мошеннических кол-центров, который был частью международной сети. Размах его деятельности впечатляет. В модном, хорошо оборудованном офисе на "рабочих местах" были задержаны около 300 человек, часть таких "сотрудников" являлась выходцами из африканских, арабских, азиатских и европейских стран.Они звонили людям по всему миру и предлагали им фальшивые инвестиционные сделки, а когда жертва переводила деньги, то на этом связь обрывалась. Всего потерпевшими от этой структуры числятся более 100 тыс. человек из 50 государств.Отмечается, что данную всемирную сеть курирует экс-министр обороны Грузии при Михаиле Саакашвили, основатель компании Milton Group Давид Кезерашвили (ныне живет в Лондоне). Российским "подразделением" руководили гражданин Израиля и Украины Яков Керельман и гражданин Грузии Давид Тодуа.О Керельмане известно, что в 2011 году он пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет информатики, однако неудачно. Через несколько лет его судили за кражу, а в 2016-м он начал работать в Milton Group, руководил кол-центром, который располагался в центре украинской столицы.Российские правоохранительные органы задержали его еще в прошлом году. В РФ он, скорее всего, жил по израильскому паспорту. Керельман дал показания, согласно которым доход Milton Group – легальной крыши мошеннических кол-центров – достигает 1 млн долларов в день. Это косвенно подтверждают соцсети украино-израильского мошенника, где полно его фотографий в мировых столицах на фоне дорогих автомобилей.Компания Кезерашвили всегда охотно шла на сотрудничество с СБУ, одному из высокопоставленных сотрудников которой однажды пришлось уплатить 1 млн долларов за "содействие". В 2022 году украинская спецслужба приказала подконтрольным этой сетке кол-центрам организовать обзвон с сообщениями о минировании объектов в российских городах.Тот же Керельман хорошо понимал ценность "дружбы" с силовиками. Один из украинских телеграм-каналов писал, что он пожертвовал на нужды ВСУ 850 тыс. гривен (2,1 млн рублей) и должен был за это получить жетон с автографом тогдашнего главкома Валерия Залужного.Всего по данному уголовному делу задержаны 11 человек. Против них заведены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, а также о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.Кессельман уже свой срок получил. Его приговорили к 6 годам тюремного заключения.Центр "Химпрома"О ликвидации еще одной аналогичной конторы в России 11 декабря сообщило МВД. Этот центр работал практически также: сотни выходцев из разных стран, которые обрабатывали граждан по всему миру, предлагая им вложить деньги в криптовалюту и торговые площадки. Еще один просторный офис со своей службой безопасности и технической поддержки.В отличие от предыдущего случая, бенефициары этого центра были другие, а именно группировка "Химпром", которая помимо мошенничества промышляет также наркоторговлей. У ее истоков стоит 34-летний уроженец Башкортостана Егор Буркин. В свое время он решил занять нишу торговца набиравшими обороты синтетическими запрещенными веществами, а именно мефедроном и так называемыми солями.Вскоре барыга Буркин оброс деньгами, связями, подручными и "крышей". В 2012 году масштабный наркобизнес оформился в полноценную ОПГ — организованную преступную группу "Химпром". Спустя несколько лет для российского "филиала" "Химпрома" наступили не лучшие дни: правоохранительные органы фактически разгромили ее к 2017 году.Борьбу с "Химпромом" осложнял пробел в российском законодательстве: наркотические соли попали под официальный запрет лишь в 2014 году. Буркин был взят под стражу за создание ОПГ, однако в качестве меры пресечения ему была выписана лишь подписка о невыезде, чем и воспользовался наркобарон, перебравшись на Украину.Буркин, получивший украинский паспорт на имя Егора Левченко, на новом месте развернулся с размахом. Как писало российское издание Life со ссылкой на источники, основным каналом производства и сбыта "синтетики" стала контролируемая на тот момент Киевом территория Донбасса.Лидер наркокартеля смекнул, что поощряемая новыми украинскими властями русофобия может стать хорошим прикрытием и источником заработка для его бизнеса. С этого момента "химпромовцы" ушли под зонтик местных спецслужб, которые начали нелегально переправлять наркотики в РФ через пограничные регионы, мотивируя это необходимостью дестабилизации ситуации в России.Со временем наркоторговля расширилась на Белоруссию и Казахстан, а общий годовой оборот ОПГ составлял около 2 млрд в пересчете на рубли. Деньги выводились с помощью подконтрольных группировке ресторанов, магазинов, фирм и проч.Одним из главных слагаемых успеха "химпромовцев" на Украине стала их тесная дружба не только с официальными силовиками, но и с многочисленными добробатами и националистическими группировками. СМИ писали, например, о щедрых взносах, которые группировка делала в адрес "Азова"*.В 2019 году украинские власти решили покончить с "Химпромом". Одна из причин — полулегальная наркоторговля превысила все мыслимые пределы, за членами группировки тянулся длинный шлейф из уголовных дел о пытках, убийствах, вымогательствах и т. д. Вот что говорил о нравах в "Химпроме" тогдашний замглавы СБУ Павел Демчина:"За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование личных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы".Пять лет назад украинские правоохранители устроили массовую облаву на наркоторговцев: были проведены обыски по 70 адресам, 15 офисов "Химпрома" были ликвидированы, несколько десятков человек задержаны. Несмотря на это, Буркин-Левченко снова вышел сухим из воды, наркобарон скрылся в Мексике и руководит своими подручными уже оттуда.Телефонное мошенничество - госполитика УкраиныМошеннические кол-центры похожи на Гидру – чудовище из древнегреческих мифов, которому отрубали голову, а на ее месте появлялись две новые. Правоохранители проводят скрупулезную работу, собирают доказательства, устраивают облавы и спецоперации, чтоб ликвидировать очередной такой центр, но на его месте как грибы после дождя растут новые аналогичные конторы.Борьбу с такими центрами осложняет то, что зачастую они находятся за границей, используют современные технологии, даже если удается кого-то поймать, то вернуть похищенные средства очень трудно.Телефонное мошенничество интернационально, такие преступники засели во многих странах, в том числе в РФ, но нигде в мире они не пользуются таким покровительством государства как на Украине."Это возведено в ранг государственной политики [Украины], это одна из линий атак на нас с вами, на наше население", - сказал накануне Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Глава российского государства поручил профильным ведомствам рассмотреть предложения по блокировке массовых звонков с Украины, а также о запрете подмены номеров.Какой бы ни была серьезной борьба с телефонными мошенниками, их преступный бизнес будет процветать до тех пор, пока доверчивые граждане готовы верить в самые абсурдные легенды и отдавать злоумышленникам свои деньги.*Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о том, как устроены мошеннические кол-центры на Украине - в материале издания Украина.ру Украинские мошеннические кол-центры и единственный путь к победе над ними.
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Павел Котов
Павел Котов
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эксклюзив, украина, россия, химпром, опг, мошенники, фсб
Эксклюзив, Украина, Россия, Химпром, ОПГ, мошенники, ФСБ

Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок

17:29 11.12.2024
 
телефонные мошенники
телефонные мошенники
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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В России основательно взялись за мошеннические кол-центры, которые действуют под контролем Украины. В последние дни были ликвидированы несколько крупных центров, который занимался обворовыванием людей по всему миру
Центр Керельмана
Остап Бендер знал 400 "сравнительно честных" способа отъема денег. Нынешние последователи великого комбинатора благодаря интернету и мобильной связи давно превзошли знаменитого литературного персонажа.
Мнимые сотрудники службы безопасности банка, следователи МВД, родственники, начальники или знакомые – под кого только не мимикрируют сегодняшние мошенники, редкий россиянин хотя бы раз в своей жизни не общался с такими персонажами.
Между тем, статистика по таким преступлениям пугающая. По данным министерства внутренних дел страны, за 2023 год от действий мошенников пострадали полмиллиона россиян, каждый четвертый из которых – пенсионер. Только за прошлый год и первые четыре месяца этого года суммарный ущерб от их действий составил 210 млрд рублей.
Среди всех преступлений доля такого мошенничества приближается к 40%. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в феврале этого года рассказал, что только за один день россиянам поступает около 15 млн мошеннических звонков через мобильную связь и мессенджеры.
Недавно ФСБ удалось накрыть один из таких мошеннических кол-центров, который был частью международной сети. Размах его деятельности впечатляет. В модном, хорошо оборудованном офисе на "рабочих местах" были задержаны около 300 человек, часть таких "сотрудников" являлась выходцами из африканских, арабских, азиатских и европейских стран.
Они звонили людям по всему миру и предлагали им фальшивые инвестиционные сделки, а когда жертва переводила деньги, то на этом связь обрывалась. Всего потерпевшими от этой структуры числятся более 100 тыс. человек из 50 государств.
Отмечается, что данную всемирную сеть курирует экс-министр обороны Грузии при Михаиле Саакашвили, основатель компании Milton Group Давид Кезерашвили (ныне живет в Лондоне). Российским "подразделением" руководили гражданин Израиля и Украины Яков Керельман и гражданин Грузии Давид Тодуа.
О Керельмане известно, что в 2011 году он пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет информатики, однако неудачно. Через несколько лет его судили за кражу, а в 2016-м он начал работать в Milton Group, руководил кол-центром, который располагался в центре украинской столицы.
Российские правоохранительные органы задержали его еще в прошлом году. В РФ он, скорее всего, жил по израильскому паспорту. Керельман дал показания, согласно которым доход Milton Group – легальной крыши мошеннических кол-центров – достигает 1 млн долларов в день. Это косвенно подтверждают соцсети украино-израильского мошенника, где полно его фотографий в мировых столицах на фоне дорогих автомобилей.
Компания Кезерашвили всегда охотно шла на сотрудничество с СБУ, одному из высокопоставленных сотрудников которой однажды пришлось уплатить 1 млн долларов за "содействие". В 2022 году украинская спецслужба приказала подконтрольным этой сетке кол-центрам организовать обзвон с сообщениями о минировании объектов в российских городах.
Тот же Керельман хорошо понимал ценность "дружбы" с силовиками. Один из украинских телеграм-каналов писал, что он пожертвовал на нужды ВСУ 850 тыс. гривен (2,1 млн рублей) и должен был за это получить жетон с автографом тогдашнего главкома Валерия Залужного.
Всего по данному уголовному делу задержаны 11 человек. Против них заведены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, а также о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Кессельман уже свой срок получил. Его приговорили к 6 годам тюремного заключения.
Центр "Химпрома"
О ликвидации еще одной аналогичной конторы в России 11 декабря сообщило МВД. Этот центр работал практически также: сотни выходцев из разных стран, которые обрабатывали граждан по всему миру, предлагая им вложить деньги в криптовалюту и торговые площадки. Еще один просторный офис со своей службой безопасности и технической поддержки.
В отличие от предыдущего случая, бенефициары этого центра были другие, а именно группировка "Химпром", которая помимо мошенничества промышляет также наркоторговлей. У ее истоков стоит 34-летний уроженец Башкортостана Егор Буркин. В свое время он решил занять нишу торговца набиравшими обороты синтетическими запрещенными веществами, а именно мефедроном и так называемыми солями.
Вскоре барыга Буркин оброс деньгами, связями, подручными и "крышей". В 2012 году масштабный наркобизнес оформился в полноценную ОПГ — организованную преступную группу "Химпром". Спустя несколько лет для российского "филиала" "Химпрома" наступили не лучшие дни: правоохранительные органы фактически разгромили ее к 2017 году.
Борьбу с "Химпромом" осложнял пробел в российском законодательстве: наркотические соли попали под официальный запрет лишь в 2014 году. Буркин был взят под стражу за создание ОПГ, однако в качестве меры пресечения ему была выписана лишь подписка о невыезде, чем и воспользовался наркобарон, перебравшись на Украину.
Экспертно-криминалистическая лаборатория управления наркоконтроля по ЮФО - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября 2023, 15:07
Солевая Украина: чем наркомафии не угодил Шарий и при чем здесь ЗеленскийВ ночь на 24 октября неизвестные забросали коктейлями Молотова дом украинского блогера Анатолия Шария в испанской Таррагоне. По версии пострадавшего, за этим нападением стоит могущественный наркокартель "Химпром"
Буркин, получивший украинский паспорт на имя Егора Левченко, на новом месте развернулся с размахом. Как писало российское издание Life со ссылкой на источники, основным каналом производства и сбыта "синтетики" стала контролируемая на тот момент Киевом территория Донбасса.
Лидер наркокартеля смекнул, что поощряемая новыми украинскими властями русофобия может стать хорошим прикрытием и источником заработка для его бизнеса. С этого момента "химпромовцы" ушли под зонтик местных спецслужб, которые начали нелегально переправлять наркотики в РФ через пограничные регионы, мотивируя это необходимостью дестабилизации ситуации в России.
Со временем наркоторговля расширилась на Белоруссию и Казахстан, а общий годовой оборот ОПГ составлял около 2 млрд в пересчете на рубли. Деньги выводились с помощью подконтрольных группировке ресторанов, магазинов, фирм и проч.
Одним из главных слагаемых успеха "химпромовцев" на Украине стала их тесная дружба не только с официальными силовиками, но и с многочисленными добробатами и националистическими группировками. СМИ писали, например, о щедрых взносах, которые группировка делала в адрес "Азова"*.
В 2019 году украинские власти решили покончить с "Химпромом". Одна из причин — полулегальная наркоторговля превысила все мыслимые пределы, за членами группировки тянулся длинный шлейф из уголовных дел о пытках, убийствах, вымогательствах и т. д. Вот что говорил о нравах в "Химпроме" тогдашний замглавы СБУ Павел Демчина:
"За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование личных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы".
Пять лет назад украинские правоохранители устроили массовую облаву на наркоторговцев: были проведены обыски по 70 адресам, 15 офисов "Химпрома" были ликвидированы, несколько десятков человек задержаны. Несмотря на это, Буркин-Левченко снова вышел сухим из воды, наркобарон скрылся в Мексике и руководит своими подручными уже оттуда.
Телефонное мошенничество - госполитика Украины
Мошеннические кол-центры похожи на Гидру – чудовище из древнегреческих мифов, которому отрубали голову, а на ее месте появлялись две новые. Правоохранители проводят скрупулезную работу, собирают доказательства, устраивают облавы и спецоперации, чтоб ликвидировать очередной такой центр, но на его месте как грибы после дождя растут новые аналогичные конторы.
Борьбу с такими центрами осложняет то, что зачастую они находятся за границей, используют современные технологии, даже если удается кого-то поймать, то вернуть похищенные средства очень трудно.
Телефонное мошенничество интернационально, такие преступники засели во многих странах, в том числе в РФ, но нигде в мире они не пользуются таким покровительством государства как на Украине.
"Это возведено в ранг государственной политики [Украины], это одна из линий атак на нас с вами, на наше население", - сказал накануне Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава российского государства поручил профильным ведомствам рассмотреть предложения по блокировке массовых звонков с Украины, а также о запрете подмены номеров.
Какой бы ни была серьезной борьба с телефонными мошенниками, их преступный бизнес будет процветать до тех пор, пока доверчивые граждане готовы верить в самые абсурдные легенды и отдавать злоумышленникам свои деньги.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Подробнее о том, как устроены мошеннические кол-центры на Украине - в материале издания Украина.ру Украинские мошеннические кол-центры и единственный путь к победе над ними.
 
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Заголовок открываемого материала
17:29Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок
17:21Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине
17:21Польша получила протест Белоруссии, возмущённой вербовкой своего дипломата в Молдавии
17:20"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию
17:19"Место действия – Украина". Немецкий наемник оказался серийным насильником
16:49Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
16:48Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС России зачистят промзону Курахово и уничтожат ВСУ без котла
16:39ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ
16:30IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мира
16:26Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска
16:25В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа
16:24МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет
16:00МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции
16:00ЛуАЗ-969: волынский "запорожец"
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15:01Контрпереворот. Южная Корея оказалась в ситуации двоевластия
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14:54Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине
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