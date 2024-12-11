https://ukraina.ru/20241211/1059590276.html

Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок

Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок - 11.12.2024 Украина.ру

Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок

В России основательно взялись за мошеннические кол-центры, которые действуют под контролем Украины. В последние дни были ликвидированы несколько крупных центров, который занимался обворовыванием людей по всему миру

2024-12-11T17:29

2024-12-11T17:29

2024-12-11T17:29

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химпром

опг

мошенники

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Центр КерельманаОстап Бендер знал 400 "сравнительно честных" способа отъема денег. Нынешние последователи великого комбинатора благодаря интернету и мобильной связи давно превзошли знаменитого литературного персонажа. Мнимые сотрудники службы безопасности банка, следователи МВД, родственники, начальники или знакомые – под кого только не мимикрируют сегодняшние мошенники, редкий россиянин хотя бы раз в своей жизни не общался с такими персонажами.Между тем, статистика по таким преступлениям пугающая. По данным министерства внутренних дел страны, за 2023 год от действий мошенников пострадали полмиллиона россиян, каждый четвертый из которых – пенсионер. Только за прошлый год и первые четыре месяца этого года суммарный ущерб от их действий составил 210 млрд рублей.Среди всех преступлений доля такого мошенничества приближается к 40%. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в феврале этого года рассказал, что только за один день россиянам поступает около 15 млн мошеннических звонков через мобильную связь и мессенджеры.Недавно ФСБ удалось накрыть один из таких мошеннических кол-центров, который был частью международной сети. Размах его деятельности впечатляет. В модном, хорошо оборудованном офисе на "рабочих местах" были задержаны около 300 человек, часть таких "сотрудников" являлась выходцами из африканских, арабских, азиатских и европейских стран.Они звонили людям по всему миру и предлагали им фальшивые инвестиционные сделки, а когда жертва переводила деньги, то на этом связь обрывалась. Всего потерпевшими от этой структуры числятся более 100 тыс. человек из 50 государств.Отмечается, что данную всемирную сеть курирует экс-министр обороны Грузии при Михаиле Саакашвили, основатель компании Milton Group Давид Кезерашвили (ныне живет в Лондоне). Российским "подразделением" руководили гражданин Израиля и Украины Яков Керельман и гражданин Грузии Давид Тодуа.О Керельмане известно, что в 2011 году он пытался поступить в Киевский политехнический институт на факультет информатики, однако неудачно. Через несколько лет его судили за кражу, а в 2016-м он начал работать в Milton Group, руководил кол-центром, который располагался в центре украинской столицы.Российские правоохранительные органы задержали его еще в прошлом году. В РФ он, скорее всего, жил по израильскому паспорту. Керельман дал показания, согласно которым доход Milton Group – легальной крыши мошеннических кол-центров – достигает 1 млн долларов в день. Это косвенно подтверждают соцсети украино-израильского мошенника, где полно его фотографий в мировых столицах на фоне дорогих автомобилей.Компания Кезерашвили всегда охотно шла на сотрудничество с СБУ, одному из высокопоставленных сотрудников которой однажды пришлось уплатить 1 млн долларов за "содействие". В 2022 году украинская спецслужба приказала подконтрольным этой сетке кол-центрам организовать обзвон с сообщениями о минировании объектов в российских городах.Тот же Керельман хорошо понимал ценность "дружбы" с силовиками. Один из украинских телеграм-каналов писал, что он пожертвовал на нужды ВСУ 850 тыс. гривен (2,1 млн рублей) и должен был за это получить жетон с автографом тогдашнего главкома Валерия Залужного.Всего по данному уголовному делу задержаны 11 человек. Против них заведены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, а также о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.Кессельман уже свой срок получил. Его приговорили к 6 годам тюремного заключения.Центр "Химпрома"О ликвидации еще одной аналогичной конторы в России 11 декабря сообщило МВД. Этот центр работал практически также: сотни выходцев из разных стран, которые обрабатывали граждан по всему миру, предлагая им вложить деньги в криптовалюту и торговые площадки. Еще один просторный офис со своей службой безопасности и технической поддержки.В отличие от предыдущего случая, бенефициары этого центра были другие, а именно группировка "Химпром", которая помимо мошенничества промышляет также наркоторговлей. У ее истоков стоит 34-летний уроженец Башкортостана Егор Буркин. В свое время он решил занять нишу торговца набиравшими обороты синтетическими запрещенными веществами, а именно мефедроном и так называемыми солями.Вскоре барыга Буркин оброс деньгами, связями, подручными и "крышей". В 2012 году масштабный наркобизнес оформился в полноценную ОПГ — организованную преступную группу "Химпром". Спустя несколько лет для российского "филиала" "Химпрома" наступили не лучшие дни: правоохранительные органы фактически разгромили ее к 2017 году.Борьбу с "Химпромом" осложнял пробел в российском законодательстве: наркотические соли попали под официальный запрет лишь в 2014 году. Буркин был взят под стражу за создание ОПГ, однако в качестве меры пресечения ему была выписана лишь подписка о невыезде, чем и воспользовался наркобарон, перебравшись на Украину.Буркин, получивший украинский паспорт на имя Егора Левченко, на новом месте развернулся с размахом. Как писало российское издание Life со ссылкой на источники, основным каналом производства и сбыта "синтетики" стала контролируемая на тот момент Киевом территория Донбасса.Лидер наркокартеля смекнул, что поощряемая новыми украинскими властями русофобия может стать хорошим прикрытием и источником заработка для его бизнеса. С этого момента "химпромовцы" ушли под зонтик местных спецслужб, которые начали нелегально переправлять наркотики в РФ через пограничные регионы, мотивируя это необходимостью дестабилизации ситуации в России.Со временем наркоторговля расширилась на Белоруссию и Казахстан, а общий годовой оборот ОПГ составлял около 2 млрд в пересчете на рубли. Деньги выводились с помощью подконтрольных группировке ресторанов, магазинов, фирм и проч.Одним из главных слагаемых успеха "химпромовцев" на Украине стала их тесная дружба не только с официальными силовиками, но и с многочисленными добробатами и националистическими группировками. СМИ писали, например, о щедрых взносах, которые группировка делала в адрес "Азова"*.В 2019 году украинские власти решили покончить с "Химпромом". Одна из причин — полулегальная наркоторговля превысила все мыслимые пределы, за членами группировки тянулся длинный шлейф из уголовных дел о пытках, убийствах, вымогательствах и т. д. Вот что говорил о нравах в "Химпроме" тогдашний замглавы СБУ Павел Демчина:"За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование личных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы".Пять лет назад украинские правоохранители устроили массовую облаву на наркоторговцев: были проведены обыски по 70 адресам, 15 офисов "Химпрома" были ликвидированы, несколько десятков человек задержаны. Несмотря на это, Буркин-Левченко снова вышел сухим из воды, наркобарон скрылся в Мексике и руководит своими подручными уже оттуда.Телефонное мошенничество - госполитика УкраиныМошеннические кол-центры похожи на Гидру – чудовище из древнегреческих мифов, которому отрубали голову, а на ее месте появлялись две новые. Правоохранители проводят скрупулезную работу, собирают доказательства, устраивают облавы и спецоперации, чтоб ликвидировать очередной такой центр, но на его месте как грибы после дождя растут новые аналогичные конторы.Борьбу с такими центрами осложняет то, что зачастую они находятся за границей, используют современные технологии, даже если удается кого-то поймать, то вернуть похищенные средства очень трудно.Телефонное мошенничество интернационально, такие преступники засели во многих странах, в том числе в РФ, но нигде в мире они не пользуются таким покровительством государства как на Украине."Это возведено в ранг государственной политики [Украины], это одна из линий атак на нас с вами, на наше население", - сказал накануне Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Глава российского государства поручил профильным ведомствам рассмотреть предложения по блокировке массовых звонков с Украины, а также о запрете подмены номеров.Какой бы ни была серьезной борьба с телефонными мошенниками, их преступный бизнес будет процветать до тех пор, пока доверчивые граждане готовы верить в самые абсурдные легенды и отдавать злоумышленникам свои деньги.*Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о том, как устроены мошеннические кол-центры на Украине - в материале издания Украина.ру Украинские мошеннические кол-центры и единственный путь к победе над ними.

https://ukraina.ru/20231025/1050478811.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, химпром, опг, мошенники, фсб