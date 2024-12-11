https://ukraina.ru/20241211/1059587075.html

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС России зачистят промзону Курахово и уничтожат ВСУ без котла

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС России зачистят промзону Курахово и уничтожат ВСУ без котла - 11.12.2024 Украина.ру

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС России зачистят промзону Курахово и уничтожат ВСУ без котла

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-12-11T16:48

2024-12-11T16:48

2024-12-11T16:48

спецоперация

курахово

россия

харьков

михаил онуфриенко

всу

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Бойцы 5-й гвардейской бригады Южного военного округа установили российский флаг над элеватором в Курахово - самым высоким зданием в городе. Это был последний узел обороны, который находился в окружении в Курахово. Наши к этому времени уже прошли значительно дальше, и вчера к утру элеватор был зачищен и над ним подняли флаг.Наши войска уже прошли до улицы Мечникова, взяли Горсовет. Это уже не просто центр города, это вся многоэтажная застройка. Западнее улицы Мечникова находятся два небольших квартала пятиэтажек "хрущевок, бассейн, городской парк, частный сектор, и начинается промышленная зона, где расположена Кураховская электростанция.Сейчас мы выходим к кураховской промке, причем не только с востока, наступая из Курахово, но и продвигаемся со стороны Старых Тернов. Поэтому штурм промки, скорее всего, будет проходить с двух сторон, и там противнику будет очень несладко.Вокруг Курахово невозможно замкнуть котел, потому что от наступающих от Старых Тернов с севера и наступающих с юга большое расстояние, порядка 10 километров, и это поля. Сейчас заканчивается зачистка кармана в районе Анновки, мы вошли в Константинопольское, Успеновку. После зачистки этого кармана и полного освобождения Курахово частям противника придется быстро отходить, или они будут уничтожены без всякого котла. Уходить им придется полями, под огнем, в общем, все, как мы любим. Так же с огромными потерями они уходили из Угледара и других полуокружений.

https://ukraina.ru/20241210/1059549359.html

курахово

россия

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2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

спецоперация, курахово, россия, харьков, михаил онуфриенко, всу