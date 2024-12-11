Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене - 11.12.2024 Украина.ру
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Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене
Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене - 11.12.2024 Украина.ру
Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене
На Украине завели уголовное дело на бывшего депутата Верховной Рады по статьям "Госизмена" и "Разжигание национальной вражды". Об этом 11 декабря сообщил Офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале. Конкретное имя не называется, однако в местных СМИ предполагают, что речь идет о Вадиме Колесниченко
2024-12-11T15:27
2024-12-11T15:27
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Как утверждает ведомство, экс-депутат в 2014 году выехал в Севастополь, активно выступал в медиа, отрицал украинскую государственность, поддержал СВО. Однако имени депутата в ведомстве не уточнили. Украинское издание "Лига" утверждает, что речь идет о Вадиме Колесниченко.Он не единственный украинский парламентарий, получивший такое обвинение. Буквально месяц назад депутат Верховной Рады Евгений Шевченко был отправлен под стражу на два месяца. Его обвинили в госизмене за то, что он якобы "систематически занимался информационно-подрывной деятельностью" в интересах РФ.Примерно в то же время депутат Рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отметил год своей несвободы тортом и зажженной свечой. "По замыслу Зеленского мне должно быть плохо, я должен плакать, просить его на коленях, чтобы он меня отпустил. Он на мою годовщину в СИЗО даже объявил профессиональный праздник ГБР (Государственное бюро расследований. - Ред.), который меня сюда закрыл. Но мы его не боимся и сломать нас никому не удастся. Мы победим обязательно", — сказал Дубинский и задул свечу на торте.В этом же списке оказался и экс-депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а ныне председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Другие темы: Как в "Форсаже": водитель спас украинца от мобилизации, не снижая скорости авто
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новости, россия, украина, севастополь, вадим колесниченко, владимир зеленский, верховная рада, сизо
Новости, Россия, Украина, Севастополь, Вадим Колесниченко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, СИЗО

Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене

15:27 11.12.2024
 
© Владимир Трефиловдепутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Вадим Колесниченко
депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Вадим Колесниченко
© Владимир Трефилов
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На Украине завели уголовное дело на бывшего депутата Верховной Рады по статьям "Госизмена" и "Разжигание национальной вражды". Об этом 11 декабря сообщил Офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале. Конкретное имя не называется, однако в местных СМИ предполагают, что речь идет о Вадиме Колесниченко

"Народному депутату Украины IV-VII созывов от "Партии регионов" предъявлено обвинение в государственной измене, разжигании национальной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ", — говорится в публикации.

Как утверждает ведомство, экс-депутат в 2014 году выехал в Севастополь, активно выступал в медиа, отрицал украинскую государственность, поддержал СВО. Однако имени депутата в ведомстве не уточнили. Украинское издание "Лига" утверждает, что речь идет о Вадиме Колесниченко.
Он не единственный украинский парламентарий, получивший такое обвинение. Буквально месяц назад депутат Верховной Рады Евгений Шевченко был отправлен под стражу на два месяца. Его обвинили в госизмене за то, что он якобы "систематически занимался информационно-подрывной деятельностью" в интересах РФ.
Евгений Шевченко
26 ноября, 10:09
Украинского депутата Шевченко арестовали по доносу его бывшего помощника Арестованный украинский депутат Евгений Шевченко стал жертвой доносительства. Об этом заявил находящийся в киевском СИЗО депутат Александр Дубинский
Примерно в то же время депутат Рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отметил год своей несвободы тортом и зажженной свечой.
"По замыслу Зеленского мне должно быть плохо, я должен плакать, просить его на коленях, чтобы он меня отпустил. Он на мою годовщину в СИЗО даже объявил профессиональный праздник ГБР (Государственное бюро расследований. - Ред.), который меня сюда закрыл. Но мы его не боимся и сломать нас никому не удастся. Мы победим обязательно", — сказал Дубинский и задул свечу на торте.
14 ноября, 16:31
Дубинский отметил год в СИЗО с тортом и обещанием победить ЗеленскогоДепутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отметил год своей несвободы тортом и зажженной свечой. Соответствующее видео появилось у него в телеграм-канале
В этом же списке оказался и экс-депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а ныне председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
4 декабря, 12:46
Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину Западные спонсоры нынешнего руководства Украины желают разделить подконтрольную Владимиру Зеленскому территорию. Об этом 4 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
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НовостиРоссияУкраинаСевастопольВадим КолесниченкоВладимир ЗеленскийВерховная РадаСИЗО
 
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