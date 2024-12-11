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Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене

Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене - 11.12.2024 Украина.ру

Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене

На Украине завели уголовное дело на бывшего депутата Верховной Рады по статьям "Госизмена" и "Разжигание национальной вражды". Об этом 11 декабря сообщил Офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале. Конкретное имя не называется, однако в местных СМИ предполагают, что речь идет о Вадиме Колесниченко

2024-12-11T15:27

2024-12-11T15:27

2024-12-11T15:27

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Как утверждает ведомство, экс-депутат в 2014 году выехал в Севастополь, активно выступал в медиа, отрицал украинскую государственность, поддержал СВО. Однако имени депутата в ведомстве не уточнили. Украинское издание "Лига" утверждает, что речь идет о Вадиме Колесниченко.Он не единственный украинский парламентарий, получивший такое обвинение. Буквально месяц назад депутат Верховной Рады Евгений Шевченко был отправлен под стражу на два месяца. Его обвинили в госизмене за то, что он якобы "систематически занимался информационно-подрывной деятельностью" в интересах РФ.Примерно в то же время депутат Рады Александр Дубинский, который с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отметил год своей несвободы тортом и зажженной свечой. "По замыслу Зеленского мне должно быть плохо, я должен плакать, просить его на коленях, чтобы он меня отпустил. Он на мою годовщину в СИЗО даже объявил профессиональный праздник ГБР (Государственное бюро расследований. - Ред.), который меня сюда закрыл. Но мы его не боимся и сломать нас никому не удастся. Мы победим обязательно", — сказал Дубинский и задул свечу на торте.В этом же списке оказался и экс-депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", а ныне председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Другие темы: Как в "Форсаже": водитель спас украинца от мобилизации, не снижая скорости авто

https://ukraina.ru/20241126/1059207882.html

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новости, россия, украина, севастополь, вадим колесниченко, владимир зеленский, верховная рада, сизо