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В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа

В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа - 11.12.2024 Украина.ру

В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа

Разговор между российским лидером Владимиром Путиным и вновь избранным президентом США Дональдом Трампа в ближайшее время не готовится. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам

2024-12-11T16:25

2024-12-11T16:25

2024-12-11T16:25

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В понедельник в Париже состоялись краткие переговоры Трампа с лидером Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. После встречи избранный президент США заявил, что работает над концепцией прекращения военного конфликта на территории Украины. По словам Трампа, он осуждал с Зеленским условия прекращения "кровавого конфликта, который длится с 2022 года", назвав происходящее "ужасной" и "нелепой войной". Зеленский сообщил, что желает прекращения огня."Он хочет заключить мир, - сообщил Трамп о намерениях Зеленского. — Это что-то новое".Зеленский рассказал, что поможет завершить СВОРанее канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Путину, а потом оправдывался перед своими противниками, что иначе поступить не мог и молчанием конфликты не разрешаются."Это было ответственно и необходимо. Вы знаете, я приехал к нему (Владимиру Путину. - Ред.) перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко сказал, что все, что он позже представил в качестве причин войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним снова и снова по телефону до конца 2022 года, эти разговоры никогда не были приятными, но чтобы быть услышанным, нужно поговорить. Я думаю, что граждане ФРГ должны относиться к этому серьезно. По их мнению, этим делом заниматься нужно, и я продолжу это делать", - заявил Шольц.Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать ещеПосле этого Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что немецкий лидер рассказал ему о содержании своего недавнего диалога с Путиным.Также по теме: Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном.

https://ukraina.ru/20241209/1059501815.html

https://ukraina.ru/20241129/1059317316.html

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новости, сша, украина, германия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, олаф шольц, эммануэль макрон, франция