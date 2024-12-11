В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Разговор между российским лидером Владимиром Путиным и вновь избранным президентом США Дональдом Трампа в ближайшее время не готовится. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам
"Не готовится. Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа. По крайней мере мы ждем до инаугурации, а там видно будет", — подчеркнул Песков.
В понедельник в Париже состоялись краткие переговоры Трампа с лидером Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. После встречи избранный президент США заявил, что работает над концепцией прекращения военного конфликта на территории Украины.
По словам Трампа, он осуждал с Зеленским условия прекращения "кровавого конфликта, который длится с 2022 года", назвав происходящее "ужасной" и "нелепой войной". Зеленский сообщил, что желает прекращения огня.
"Он хочет заключить мир, - сообщил Трамп о намерениях Зеленского. — Это что-то новое".
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Путину, а потом оправдывался перед своими противниками, что иначе поступить не мог и молчанием конфликты не разрешаются.
"Это было ответственно и необходимо. Вы знаете, я приехал к нему (Владимиру Путину. - Ред.) перед войной и высказал ему свое мнение, а также очень четко сказал, что все, что он позже представил в качестве причин войны, не соответствует действительности. Я говорил с ним снова и снова по телефону до конца 2022 года, эти разговоры никогда не были приятными, но чтобы быть услышанным, нужно поговорить. Я думаю, что граждане ФРГ должны относиться к этому серьезно. По их мнению, этим делом заниматься нужно, и я продолжу это делать", - заявил Шольц.
После этого Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что немецкий лидер рассказал ему о содержании своего недавнего диалога с Путиным.
29 ноября, 17:04Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с ПутинымВладимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего написал в своем телеграм-канале, что немецкий лидер рассказал ему о содержании своего недавнего диалога с лидером РФ Владимиром Путиным
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