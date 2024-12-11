Контрпереворот. Южная Корея оказалась в ситуации двоевластия - 11.12.2024 Украина.ру
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Контрпереворот. Южная Корея оказалась в ситуации двоевластия
Контрпереворот. Южная Корея оказалась в ситуации двоевластия - 11.12.2024 Украина.ру
Контрпереворот. Южная Корея оказалась в ситуации двоевластия
В Южной Корее разгорается ожесточенное политическое противостояние между президентом Юн Сок Ёлем и парламентом – Национальным собранием, в котором доминирует оппозиционная Демократическая партия Тобуро ("Вместе").
2024-12-11T15:01
2024-12-11T15:12
эксклюзив
южная корея
сша
кндр
нато
кнр (китай)
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Корейские демократы не похожи по своим взглядам на Демократическую партию США. Это левоцентристская популистская партия, которая выступает за мирное сосуществование с КНДР, считая, что в отношении северных соседей надо проводить "политику солнечного тепла".Корейские демократы добиваются сокращения военных расходов, настаивая на том, что эти средства нужно направить на социальные нужды. Ведь число бедных корейцев, которые не могут позволить себе купить дом, сделать медицинскую операцию, или завести ребенка, постоянно растет.Президент Юн Сок Ёль, напротив, известен радикально правыми взглядами. Опираясь на поддержку США, он постоянно устраивал провокации против Пхеньяна, и придерживался в экономике антисоциального неолиберального курса.При этом глава Южной Кореи на полном серьезе прислушивался к советам местных шаманов и наносил на свое тело татуировки, которые должны были обеспечить ему власть и удачу.Все это сильно ударило по рейтингам президента Юна, и в начале декабря он попытался подавить своих противников силой – то ли по наущению очередного эзотерического гуру, то ли по совету из Вашингтона, где давно пытаются дестабилизировать ситуацию в Тихоокеанском бассейне.Опираясь на лояльных ему силовых министров, Юн Сок Ёль объявил в стране режим военного положения – "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".Указ о военном положении предусматривал запрет на любую политическую деятельность, включая работу Национального собрания, местных советов, и политических партий, запрещал любые митинги, забастовки, демонстрации и свободную деятельность масс-медиа.Такая военная диктатура существовала в Южной Корее в прошлом веке – например, во время правления печально известного Чон Ду Хвана, которым открыто восхищается Юн Сок Ёль. Диктатор Чон правил государством с помощью армии, а его политических противников ожидала могила или тюрьма.Но времена изменились, и попытка провернуть военный путч на этот раз провалилась. Армейский спецназ, который должен был захватить здание парламента, встретил ожесточенное сопротивление депутатов из Демократической партии.На площади перед Национальным собранием начался массовый митинг сторонников оппозиции. Солдаты не решились стрелять в людей и ушли, а президент Юн резко сдал назад, извинившись за попытку ввести военное положение.Южнокорейская оппозиция сразу же обвинила его в попытке государственного переворота и потребовала от Юн Сок Ёля уйти в отставку. Причем, демократов поддержали и некоторые представители президентской партии "Гражданская сила", которым тоже не очень хочется возвращаться во времена Чон Ду Хвана.Попытка сходу объявить президенту Юну импичмент не удалась – для этого не хватило всего несколько голосов. Однако уже в субботу парламент проведет повторное голосование – и, как полагают, а этот раз Юн Сок Ёля все-таки отправят в отставку.Лидер демократов Ли Чжэ Мён заявил о том, что ради спасения своей власти президент способен начать войну против КНДР."Юн Сок Ёль неудачно попытался ввести военное положение, но есть еще большая опасность. Существует серьёзная угроза того, что он может спровоцировать Северную Корею, нарушив стабильность на линии перемирия, и привести ситуацию к вооружённому конфликту.Если военное положение, направленное на сохранение власти, недостаточно, то они будут готовы поставить на кон жизни людей", – заявил на митинге оппозиционный политик.Под давлением общественности на стороне оппозиции выступила прокуратура. Она собирается предъявить Юну обвинения в организации мятежа – что, согласно местному законодательству, предусматривает пожизненное тюремное заключение или даже смертную казнь.Сотрудники прокуратуры провели обыски в офисе президента и в командовании сил специальных операций. Они также арестовали несколько видных силовиков – включая генерального комиссара национального агентства полиции Чо Чжи Хо и главу полиции Сеула Ким Бон Сика.Еще один участник неудавшегося переворота – министр обороны Ким Ён Хён — тоже оказался в сеульской тюрьме и совершил попытку повеситься в своей камере, сделав веревку из собственного белья.Этот инцидент придает корейским событиям дополнительный драматизм. Но исход борьбы между парламентом и президентом очень важен для будущего Корейского полуострова.Вероятная отставка Юн Сок Ёля может затормозить, или даже сорвать планы создания "Тихоокеанского НАТО", которые продвигают США – рассчитывая втянуть в этот альянс Южную Корею, Филиппины, Японию и Тайвань.Президент Юн активно поддерживает реализацию такого проекта. Однако оппозиционные демократы, которые могут прийти к власти на фоне происходящих событий, выступают против активизации военного сотрудничества с Японией, напоминая о ее преступлениях во время Второй мировой войны.Кроме того, они наверняка попробуют улучшить отношения с Пхеньяном, чтобы избежать угрозы большой войны. Тем более что в КНДР внимательно наблюдают за событиями на юге, взвешивая возможные риски от их последствий.Развитие политического кризиса в Южной Корее может пойти по самому непредсказуемому сценарию – например, если в него вмешаются США. Однако это вызвало бы мгновенную реакцию со стороны Китая, который не заинтересован в новом очаге дестабилизации возле своей границы.Также о политической ситуации - в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241207/1059456353.html
https://ukraina.ru/20241210/1059526123.html
южная корея
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, южная корея, сша, кндр, нато, кнр (китай)
Эксклюзив, Южная Корея, США, КНДР, НАТО, КНР (Китай)

Контрпереворот. Южная Корея оказалась в ситуации двоевластия

15:01 11.12.2024 (обновлено: 15:12 11.12.2024)
 
© Getty Images / Anadolu
- РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / Anadolu
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Сергей Котвицкий
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В Южной Корее разгорается ожесточенное политическое противостояние между президентом Юн Сок Ёлем и парламентом – Национальным собранием, в котором доминирует оппозиционная Демократическая партия Тобуро ("Вместе").
Корейские демократы не похожи по своим взглядам на Демократическую партию США. Это левоцентристская популистская партия, которая выступает за мирное сосуществование с КНДР, считая, что в отношении северных соседей надо проводить "политику солнечного тепла".
Корейские демократы добиваются сокращения военных расходов, настаивая на том, что эти средства нужно направить на социальные нужды. Ведь число бедных корейцев, которые не могут позволить себе купить дом, сделать медицинскую операцию, или завести ребенка, постоянно растет.
Президент Юн Сок Ёль, напротив, известен радикально правыми взглядами. Опираясь на поддержку США, он постоянно устраивал провокации против Пхеньяна, и придерживался в экономике антисоциального неолиберального курса.
При этом глава Южной Кореи на полном серьезе прислушивался к советам местных шаманов и наносил на свое тело татуировки, которые должны были обеспечить ему власть и удачу.
Все это сильно ударило по рейтингам президента Юна, и в начале декабря он попытался подавить своих противников силой – то ли по наущению очередного эзотерического гуру, то ли по совету из Вашингтона, где давно пытаются дестабилизировать ситуацию в Тихоокеанском бассейне.
Опираясь на лояльных ему силовых министров, Юн Сок Ёль объявил в стране режим военного положения – "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
- РИА Новости, 1920, 07.12.2024
7 декабря, 09:00
Южная Корея пыталась создать очаг напряженности, чтобы отвлечь Россию от Украины — Ким В не очень далекой перспективе фронт в зоне СВО посыплется. И чтобы заставить Россию увязнуть в этой войне, нужно отвлечь российские войска от Украины
Указ о военном положении предусматривал запрет на любую политическую деятельность, включая работу Национального собрания, местных советов, и политических партий, запрещал любые митинги, забастовки, демонстрации и свободную деятельность масс-медиа.
Такая военная диктатура существовала в Южной Корее в прошлом веке – например, во время правления печально известного Чон Ду Хвана, которым открыто восхищается Юн Сок Ёль. Диктатор Чон правил государством с помощью армии, а его политических противников ожидала могила или тюрьма.
Но времена изменились, и попытка провернуть военный путч на этот раз провалилась. Армейский спецназ, который должен был захватить здание парламента, встретил ожесточенное сопротивление депутатов из Демократической партии.
На площади перед Национальным собранием начался массовый митинг сторонников оппозиции. Солдаты не решились стрелять в людей и ушли, а президент Юн резко сдал назад, извинившись за попытку ввести военное положение.
Южнокорейская оппозиция сразу же обвинила его в попытке государственного переворота и потребовала от Юн Сок Ёля уйти в отставку. Причем, демократов поддержали и некоторые представители президентской партии "Гражданская сила", которым тоже не очень хочется возвращаться во времена Чон Ду Хвана.
Попытка сходу объявить президенту Юну импичмент не удалась – для этого не хватило всего несколько голосов. Однако уже в субботу парламент проведет повторное голосование – и, как полагают, а этот раз Юн Сок Ёля все-таки отправят в отставку.
Лидер демократов Ли Чжэ Мён заявил о том, что ради спасения своей власти президент способен начать войну против КНДР.
"Юн Сок Ёль неудачно попытался ввести военное положение, но есть еще большая опасность. Существует серьёзная угроза того, что он может спровоцировать Северную Корею, нарушив стабильность на линии перемирия, и привести ситуацию к вооружённому конфликту.
Если военное положение, направленное на сохранение власти, недостаточно, то они будут готовы поставить на кон жизни людей", – заявил на митинге оппозиционный политик.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 05:30
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Под давлением общественности на стороне оппозиции выступила прокуратура. Она собирается предъявить Юну обвинения в организации мятежа – что, согласно местному законодательству, предусматривает пожизненное тюремное заключение или даже смертную казнь.
Сотрудники прокуратуры провели обыски в офисе президента и в командовании сил специальных операций. Они также арестовали несколько видных силовиков – включая генерального комиссара национального агентства полиции Чо Чжи Хо и главу полиции Сеула Ким Бон Сика.
Еще один участник неудавшегося переворота – министр обороны Ким Ён Хён — тоже оказался в сеульской тюрьме и совершил попытку повеситься в своей камере, сделав веревку из собственного белья.
Этот инцидент придает корейским событиям дополнительный драматизм. Но исход борьбы между парламентом и президентом очень важен для будущего Корейского полуострова.
Вероятная отставка Юн Сок Ёля может затормозить, или даже сорвать планы создания "Тихоокеанского НАТО", которые продвигают США – рассчитывая втянуть в этот альянс Южную Корею, Филиппины, Японию и Тайвань.
Президент Юн активно поддерживает реализацию такого проекта. Однако оппозиционные демократы, которые могут прийти к власти на фоне происходящих событий, выступают против активизации военного сотрудничества с Японией, напоминая о ее преступлениях во время Второй мировой войны.
Кроме того, они наверняка попробуют улучшить отношения с Пхеньяном, чтобы избежать угрозы большой войны. Тем более что в КНДР внимательно наблюдают за событиями на юге, взвешивая возможные риски от их последствий.
"Шокирующее событие произошло в марионеточной Южной Корее: Юн Сок Ёль, оказавшийся в серьёзном кризисе, без колебаний объявил чрезвычайное положение, используя инструменты фашистской диктатуры против собственного народа, что привело страну в состояние хаоса", – заявило по этому поводу Центральное телеграфное агентство КНДР.
Развитие политического кризиса в Южной Корее может пойти по самому непредсказуемому сценарию – например, если в него вмешаются США. Однако это вызвало бы мгновенную реакцию со стороны Китая, который не заинтересован в новом очаге дестабилизации возле своей границы.
Также о политической ситуации - в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивЮжная КореяСШАКНДРНАТОКНР (Китай)
 
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