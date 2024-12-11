CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука - 11.12.2024 Украина.ру
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CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука
CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука - 11.12.2024 Украина.ру
CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука
Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил спортивные титулы тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука, которых пыталась его лишить Украинская ассоциация футбола (УАФ). Заявление об этом опубликовано на сайте CAS.
2024-12-11T15:38
2024-12-11T15:38
новости
украина
курская область
спортивный арбитражный суд
"зенит"
футбол
футболист
тренер
репрессии
спорт
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Спортивный арбитражный суд признал несостоятельность решений украинской организации о лишении Тимощука спортивных наград, титулов и лицензии. В решении отмечено, что спортсмен ранее честно завоевал свои награды, а лицензию Тимощуку законно выдали российские футбольные власти.Таким образом, претензии УАФ к Тимощуку несостоятельны, а сам спортсмен, обратившийся в CAS с апелляцией, полностью вправе продолжать профессиональную деятельность со своими титулами и спортивными наградами.Относительно заявлений на Украине о лишении Тимощука госнаград, то в мотивировочной части решения CAS сказано: это является исключительной компетенцией правительства Украины и не подлежит рассмотрению в спортивном арбитраже.Решение о лишении Тимощука спортивных и правительственных наград было принято на Украине после госпереворота 2014 года по политическим мотивам.С марта 2017 года Тимощук работает в тренерском штабе "Зенита". В сентябре он продал свою футболку за 700 тысяч рублей на благотворительном аукционе с намерением потратить вырученные деньги на помощь пострадавшим в курской области. Подробности в публикации "Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской области Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации "Тимощук не продался − он просто стал русским". Украинский футболист помогает жителям Курской области Также сообщалось, что Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
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новости, украина, курская область, спортивный арбитражный суд, "зенит", футбол, футболист, тренер, репрессии, спорт, спортсмены, россия, награда
Новости, Украина, Курская область, Спортивный арбитражный суд, "Зенит", футбол, футболист, тренер, репрессии, спорт, спортсмены, Россия, награда

CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука

15:38 11.12.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил спортивные титулы тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука, которых пыталась его лишить Украинская ассоциация футбола (УАФ). Заявление об этом опубликовано на сайте CAS.
Спортивный арбитражный суд признал несостоятельность решений украинской организации о лишении Тимощука спортивных наград, титулов и лицензии. В решении отмечено, что спортсмен ранее честно завоевал свои награды, а лицензию Тимощуку законно выдали российские футбольные власти.
Таким образом, претензии УАФ к Тимощуку несостоятельны, а сам спортсмен, обратившийся в CAS с апелляцией, полностью вправе продолжать профессиональную деятельность со своими титулами и спортивными наградами.
Относительно заявлений на Украине о лишении Тимощука госнаград, то в мотивировочной части решения CAS сказано: это является исключительной компетенцией правительства Украины и не подлежит рассмотрению в спортивном арбитраже.
Решение о лишении Тимощука спортивных и правительственных наград было принято на Украине после госпереворота 2014 года по политическим мотивам.
С марта 2017 года Тимощук работает в тренерском штабе "Зенита". В сентябре он продал свою футболку за 700 тысяч рублей на благотворительном аукционе с намерением потратить вырученные деньги на помощь пострадавшим в курской области. Подробности в публикации "Люди остаются людьми": экс-капитан сборной Украины поможет беженцам из Курской области
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации "Тимощук не продался − он просто стал русским". Украинский футболист помогает жителям Курской области
Также сообщалось, что Киевские судьи конфисковали земельные участки, автомобили и песни Таисии Повалий
 
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15:38CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука
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