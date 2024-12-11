Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Вооруженные силы Украины подтягивают к Купянску резервы. Делают они это за счет недавно мобилизованных солдат, бросая их в самые горячие точки. Об этом 11 декабря сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
"Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску, "вчера" отловленных на улицах ребят бросают на самые "горячие" участки. Понятно, что долго они там не задерживаются. Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ", — заявил Ганчев.
В среду, 11 декабря, глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять.
11:22Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Ранее в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что российская армия продвигается в районе Покровска (Красноармейска), Купянска и Курахово, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
Подробнее об этом — в интервью "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами"
О продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря