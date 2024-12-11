https://ukraina.ru/20241211/1059584150.html

Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска

Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска - 11.12.2024 Украина.ру

Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска

Вооруженные силы Украины подтягивают к Купянску резервы. Делают они это за счет недавно мобилизованных солдат, бросая их в самые горячие точки. Об этом 11 декабря сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2024-12-11T16:26

2024-12-11T16:26

2024-12-11T16:26

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В среду, 11 декабря, глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Он отметил, что украинским СМИ раздали "темник" о пяти городах, "которые не важны" и на которых не следует делать упор в публикациях и эфирах. По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).Ранее в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что российская армия продвигается в районе Покровска (Красноармейска), Купянска и Курахово, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.Подробнее об этом — в интервью "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами"О продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря

https://ukraina.ru/20241211/1059567641.html

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новости, россия, украина, купянск, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск