Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска - 11.12.2024 Украина.ру
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Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска
Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска - 11.12.2024 Украина.ру
Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска
Вооруженные силы Украины подтягивают к Купянску резервы. Делают они это за счет недавно мобилизованных солдат, бросая их в самые горячие точки. Об этом 11 декабря сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
2024-12-11T16:26
2024-12-11T16:26
новости
россия
украина
купянск
вооруженные силы украины
вс рф
покровск/красноармейск
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В среду, 11 декабря, глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Он отметил, что украинским СМИ раздали "темник" о пяти городах, "которые не важны" и на которых не следует делать упор в публикациях и эфирах. По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).Ранее в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что российская армия продвигается в районе Покровска (Красноармейска), Купянска и Курахово, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.Подробнее об этом — в интервью "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами"О продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
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украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, купянск, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Украина, Купянск, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Покровск/Красноармейск

Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска

16:26 11.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Вооруженные силы Украины подтягивают к Купянску резервы. Делают они это за счет недавно мобилизованных солдат, бросая их в самые горячие точки. Об этом 11 декабря сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
"Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску, "вчера" отловленных на улицах ребят бросают на самые "горячие" участки. Понятно, что долго они там не задерживаются. Российская армия точечно отрабатывает и по скоплению личного состава противника, и по местам возможных переправ", — заявил Ганчев.
В среду, 11 декабря, глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять.
Он отметил, что украинским СМИ раздали "темник" о пяти городах, "которые не важны" и на которых не следует делать упор в публикациях и эфирах. По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).
Фото: flickr.com/flash.pro
11:22
Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Ранее в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что российская армия продвигается в районе Покровска (Красноармейска), Купянска и Курахово, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
Подробнее об этом — в интервью "Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами"
О продвижении российской армии — в материале Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
 
НовостиРоссияУкраинаКупянскВооруженные силы УкраиныВС РФПокровск/Красноармейск
 
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