https://ukraina.ru/20241211/1059570892.html

Без денег и электричества. Что происходит в Абхазии

Без денег и электричества. Что происходит в Абхазии - 11.12.2024 Украина.ру

Без денег и электричества. Что происходит в Абхазии

Абхазия пожинает плоды своего решения отклонить соглашение с РФ о деятельности российских инвесторов - страна стремительно погружается в энергетический кризис

2024-12-11T12:14

2024-12-11T12:14

2024-12-11T12:14

эксклюзив

абхазия

россия

сухум

туризм

инвестиции

соглашение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101968/86/1019688652_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1aebb8e13688470532676b7f06988609.jpg.webp

Иностранцам путь заказанВсе началось со ставшего для Абхазии роковым соглашения с Россией, которое позволяло российским инвесторам осуществлять свои проекты в этой стране. Когда соответствующий закон внесли в абхазский парламент, оппозиционные силы устроили протесты, которые кончились осадой здания парламента.Данная тема очень болезненна для абхазов, для которых основной источник доходов – туристы из России. Им сдают жилплощадь, на их обслуживание ориентированы многочисленные отели, кафе и забегаловки, магазины, а также прочая туристическая инфраструктура. Местный бизнес опасается, что с приходом российских конкурентов их доходы упадут, многие боятся, что они и вовсе будут вытеснены с рынка.Камнем преткновения стало намерение абхазских властей построить в курортных районах 10 тыс. квартир в ближайшие 10 лет и продать их иностранцам. До настоящего времени сделки с недвижимостью для граждан других государств в Абхазии под запретом..Оппозиция встала на дыбы, законопроект был отозван.Соглашения не будетС 1 сентября РФ прекратила финансовую поддержку соцвыплат в Абхазии. Это стало ответной мерой на очередное нарушение этой республикой предварительных договоренностей с российской стороной."Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран. И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают", - комментировал тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров.Власти Абхазии почувствовали, что в этот раз дело действительно пахнет керосином и очередной финт ушами со стороны Сухума без ответа со стороны Москвы не останется. В середине ноября абхазский парламент решил снова рассмотреть это соглашение.Закончилось это все молниеносными протестами, только с куда еще большим размахом. Разъяренная толпа с помощью грузовика протаранила ворота администрации президента, успешно штурмовала парламент и потребовала отставки главы государства Аслана Бжании. Тот покидать свою должность не спешил, стороны вступили в переговоры.В конечном итоге оппозиции удалось вынудить Бжанию подать в отставку, он пообещал, что примет участие в будущим выборах президента. Соглашение с РФ опять осталось только на бумаге.В начале декабря парламент республики не стал ратифицировать соглашение об инвестициях, окончательно "похоронив" документ.Надежда на генераторы и Ингурскую ГЭСПоступающие из РФ деньги играют важнейшую роль в системе социального обеспечения Абхазии. Когда в Москве этот кран прикрутили, то у властей республики начались проблемы. С ноября все выплаты прекращены за исключением пенсий.Начался прогнозируемый кризис в сфере энергетики. В условиях энергодефицита Абхазия начала с 1 ноября закупать электричество в РФ, делается это теперь исключительно по рыночным тарифам. В совокупности это привело к тому, что деньги в абхазской казне стали постепенно заканчиваться, на "социалку" ничего не остается, все уходит на оплату электроэнергии.И.о. премьер-министра страны Валерий Бганба 9 декабря обратился к своему российскому коллеге Михаилу Мишустину с просьбой возобновить выплаты. Что ответили ему в российском правительстве и ответили ли вообще, пока неизвестно.Тем временем, ситуация с электричеством в Абхазии остается непростой. С 9 декабря по графику в дневное время электричество подается на 4 часа 40 минут. С 21:00 до 07:00 подача электричества осуществляется без ограничений. При этом соблюдать график получается не всегда из-за частых аварий, компания "Черноморэнерго" пояснила, что сети не выдерживают отключений.Министерство просвещения Абхазии рекомендовало школам, детским садам и вузам приостановить очное обучение и перевести образовательный процесс на удаленку.Пока власти намерены справляться с проблемой при помощи генераторов. Так, республиканская больница снабжена двумя дизельными генераторами мощностью 430 и 370 киловатт, рассказал и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба. За час работы они потребляют 210 литров топлива, при больнице есть запас на 10 тонн топлива."У нас также есть переносной мобильный дизельный генератор на 80 киловатт, который может быть при необходимости подвезен в любое медицинское учреждение республики", - заявил Бутба.Подстраиваться приходится и местным железным дорогам."Вчера мы грузы перевозили магистральным тепловозом, естественно, при этом себестоимость перевозки повышается в два раза. Мы несем дополнительные расходы на перевозку и определенные неудобства", - рассказал Sputnik Абхазия главный инженер железнодорожного оператора Леонид Куруа.Пока в качестве худшего сценария рассматривается полный переход Абхазии на энергообеспечение за счет Ингурской ГЭС на границе с Грузией. В этом случае подача электричества по всей стране будет составлять лишь 6 часов в сутки.Несвоевременный майнингДля того, чтобы снизить нагрузку и сэкономить электричество, власти республики устраивают облавы на тех, кто незаконно занимается майнингом криптовалюты. Как отметил гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия, потребление действующих майнинг-ферм в Абхазии на сегодняшний день составляет порядка 40-45 мегаватт из общей энергосистемы."Это тот майнинг, который по году потребляет порядка 350 миллионов кВт/ч. Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается", - рассказал он.Девятого декабря штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии обратился к интернет-провайдерам с просьбой отключить сеть 10 декабря с 00:00 до 07:00 для борьбы с криптовалютчиками.В тот же день в селе Лыхны Гудаутского района силовики накрыли незаконную майнинг-ферму, где был изъят 51 аппарат для майнинга. Техника была расположена в подвале его дома, а также в контейнере на территории приусадебного участка.Еще 4 аппарата по добыче криптовалюты и 9 блоков питания были изъяты у гражданки Абхазии на автовокзале "Псоу".Пока все эти меры результата не дали, признают власти. По словам начальника управления энергосбыта "Черноморэнерго" Саида Блаббы, несмотря на введенные ограничения объем потребления электроэнергии не снижается."Это подтверждает, что люди, которые занимаются добычей криптовалют, успешно продолжают свою деятельность, и ничего им не мешает", - заявил он в комментарии телеканалу "Абаза-ТВ".Что дальшеРоссия исчерпала далеко еще не все инструменты давления на Абхазию. На прошлой неделе появилась новость, что Роспотребнадзор нашел вредоносную фруктовую муху в абхазских мандаринах, поэтому их ввоз временно был приостановлен. Эта информация оказалась ошибочной.В РФ по-прежнему ввозится до одной тонны мандаринов из Абхазии ежемесячно, это порядка 200 грузовых транспортов ежедневно. Ввоз этих фруктов с начала октября превысил на 60% показатель прошлого года.Проблемы с электричеством рискуют аукнуться в сфере туризма. Профильное министерство пытается убедить, что ничего страшного пока не происходит, россияне все также активно бронируют отдых в республике на Новый год. Отмечается, что все отели оснащены автономным электропитанием и водоснабжением.В Ассоциации туроператоров России также пока не отмечают роста количества отмен забронированных туров в новогодние праздники, однако снизилось число новых бронирований."До того, как в стране начались проблемы с электричеством, направление на новогодние каникулы бронировалось лучше, чем в прошлом году. Темпы прироста составляли +40% относительно аналогичного периода годом ранее", - заявили в организации.Тем не менее, если такая ситуация продолжится до лета, то последствия наверняка будут более ощутимыми, так как на зимний отдых ориентированы порядка 10% абхазских гостиниц.Кроме того, на 11 декабря Государственная Дума планировала ратификацию протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, по которому расширялся перечень товаров, вывозимых из РФ без таможенных пошлин в период с 27 июля по 31 декабря 2024 года. К эту перечню планировалось добавить цинк, медь (кроме лома), изделия из черных металлов, керамики и стекла, ткани, резину, каучук, бумагу и т.д.Сам документ стороны подписали еще 16 июля, однако ратификация российской стороной теперь отложена не неопределенный срок, сообщил накануне источник РИА Новости.О подоплеке протестов в Абхазии - в материале издания Украина.ру Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии.

https://ukraina.ru/20241116/1058959002.html

абхазия

россия

сухум

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, абхазия, россия, сухум, туризм, инвестиции, соглашение