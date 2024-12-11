https://ukraina.ru/20241211/1059580898.html
Дубинский анонсировал дату заседания суда по иску о назначении выборов президента Украины
Дубинский анонсировал дату заседания суда по иску о назначении выборов президента Украины - 11.12.2024 Украина.ру
Дубинский анонсировал дату заседания суда по иску о назначении выборов президента Украины
Заседание суда по иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины запланировано на 13 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Александр Дубинский, который ранее и обратился в суд с соответствующим иском
2024-12-11T15:17
2024-12-11T15:17
2024-12-11T15:17
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александр дубинский
владимир путин
верховная рада
вооруженные силы украины
владимир зеленский
выборы
президентские выборы
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Ранее Дубинский сообщал, что заседание суда по его иску должно было состояться 4 декабря.Срок полномочий Зеленского истек еще в мае. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.В июне текущего года президент России Владимир Путин подчеркнул, что, Кремль не признает легитимность Зеленского, а единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.С мая в мировых СМИ многократно упоминали президентские выборы на Украине, в том числе в контексте сроков их возможного проведения. Так, британский журнал Economist писал, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. Издание утверждало, что на такой шаг в Киеве решились из-за падения морального духа в стране.Немало публикаций касались и того, что Запад настаивает на президентских выборах, а также дальнейшей судьбы Зеленского в случае, если он все же не согласится на их проведения.Также сообщалось, что по результатам последнего опроса, порядка 70% украинцев считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.Того же мнения придерживается и большинство экспертов, правда, они оговариваются, что Зеленский сделает все возможное, чтобы состояться они не смогли. Об этом говорил тот же Дубинский, утверждая, что главарь киевского режима, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы никому не уступать свое кресло."Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - отмечал Дубинский.Другие темы: Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области.
https://ukraina.ru/20241114/1058892650.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, александр дубинский, владимир путин, верховная рада, вооруженные силы украины, владимир зеленский, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Путин, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, выборы, президентские выборы
Дубинский анонсировал дату заседания суда по иску о назначении выборов президента Украины
Заседание суда по иску к Верховной раде с требованием назначить выборы президента Украины запланировано на 13 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат украинского парламента Александр Дубинский, который ранее и обратился в суд с соответствующим иском
"Тринадцатого декабря в 10 утра (11.00 по мск) состоится очередное заседание кассационного админсуда в составе Верховного суда по моему иску о выборах президента", - написал Дубинский, уточнив, что суд решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению его иска.
Ранее Дубинский сообщал, что заседание суда по его иску должно было состояться 4 декабря.
Срок полномочий Зеленского истек еще в мае. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
В июне текущего года президент России Владимир Путин
подчеркнул, что, Кремль
не признает легитимность Зеленского, а единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.
С мая в мировых СМИ многократно упоминали президентские выборы на Украине, в том числе в контексте сроков их возможного проведения. Так, британский журнал Economist писал, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. Издание утверждало, что на такой шаг в Киеве
решились из-за падения морального духа в стране.
Немало публикаций касались и того, что Запад
настаивает на президентских выборах, а также дальнейшей судьбы Зеленского в случае, если он все же не согласится на их проведения.
Также сообщалось, что по результатам последнего опроса, порядка 70% украинцев считают, что выборы в стране проводить нужно, несмотря на военное положение.
Того же мнения придерживается и большинство экспертов, правда, они оговариваются, что Зеленский сделает все возможное, чтобы состояться они не смогли. Об этом говорил тот же Дубинский, утверждая, что главарь киевского режима, скорее, доведет Украину до гражданской войны, лишь бы никому не уступать свое кресло.
"Зеленский на добровольное объявление выборов никогда не пойдет. Потому что в этот же день надо будет объявить потери. Он от этой крови не отмоется никогда… Это я не беру в расчет какие-то их мегакражи, которых вылезет при аудите больше, чем достаточно на 10 пожизненных", - отмечал Дубинский.