ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии - 11.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии
ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии - 11.12.2024 Украина.ру
ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии
Российская Армия продолжает продвижение в Сумской области, подконтрольной ВСУ. Подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия. Об этом 11 декабря сообщил российский телеграм-канал "Иди и смотри" со ссылкой на бойцов
2024-12-11T14:58
2024-12-11T14:58
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Накануне стало известно, что ВС РФ впервые с 2022 года зашли на территорию Сумской области. Об этом, в частности, сообщил украинский аналитической ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление."ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины - впервые с 2022 года. Замысел: создать буферную зону + окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения. Причастные: бойцы 810-й бригады морской пехоты, ОБСпН "АрБат", "Курские витязи", воины из 22-й бригады и 30-го полка. На днях освободили Плехово и пошли в сторону Сум — отказавшись от опасной идеи форсировать реку Псел", — прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash со ссылкой на данные российского бойца с позывным "Жека".Также по теме: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
https://ukraina.ru/20241210/1059551706.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сумская область, украина, вс рф, вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, Сумская область, Украина, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, СВО
ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии

14:58 11.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская Армия продолжает продвижение в Сумской области, подконтрольной ВСУ. Подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия. Об этом 11 декабря сообщил российский телеграм-канал "Иди и смотри" со ссылкой на бойцов

"Занята приграничная территория вокруг села Александрия", — говорится в публикации, где также уточняется, что операция российских войск все еще продолжается.

Накануне стало известно, что ВС РФ впервые с 2022 года зашли на территорию Сумской области. Об этом, в частности, сообщил украинский аналитической ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление.
"ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины - впервые с 2022 года. Замысел: создать буферную зону + окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения. Причастные: бойцы 810-й бригады морской пехоты, ОБСпН "АрБат", "Курские витязи", воины из 22-й бригады и 30-го полка. На днях освободили Плехово и пошли в сторону Сум — отказавшись от опасной идеи форсировать реку Псел", — прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash со ссылкой на данные российского бойца с позывным "Жека".
Коллаж: военнослужащие РФ, Орешник, освобождение села Желтое - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 18:00
Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабряГлава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику приехал "Орешник", а цели его наведения будет определять Минск. Продвижение ВС РФ, в том числе в Сумской области
Фото: ВС РФ водрузили флаг в Курахово
11:41
На самое высокое здание Курахово водружен флаг России — Рогов ВС РФ водрузили триколор на самом высоком здании Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 декабря агентству РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Также по теме: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
 
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