ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Российская Армия продолжает продвижение в Сумской области, подконтрольной ВСУ. Подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия. Об этом 11 декабря сообщил российский телеграм-канал "Иди и смотри" со ссылкой на бойцов
"Занята приграничная территория вокруг села Александрия", — говорится в публикации, где также уточняется, что операция российских войск все еще продолжается.
Накануне стало известно, что ВС РФ впервые с 2022 года зашли на территорию Сумской области. Об этом, в частности, сообщил украинский аналитической ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
В местной областной военной администрации (ОВА) опровергли эту информацию, а вот спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко подтвердил. Однако он попытался нивелировать этот факт, заявив, что местность заболоченная, потому ВСУ не держали ее под контролем, что помешает и ВС РФ развивать свое наступление.
"ВС РФ прорвали границу и зашли на территорию Сумской области Украины - впервые с 2022 года. Замысел: создать буферную зону + окружить и полностью отрезать группировку ВСУ в Курской области от снабжения. Причастные: бойцы 810-й бригады морской пехоты, ОБСпН "АрБат", "Курские витязи", воины из 22-й бригады и 30-го полка. На днях освободили Плехово и пошли в сторону Сум — отказавшись от опасной идеи форсировать реку Псел", — прокомментировал ситуацию телеграм-канал Mash со ссылкой на данные российского бойца с позывным "Жека".
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