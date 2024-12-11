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Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине

Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине - 11.12.2024 Украина.ру

Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине

Реализация предложений президента России Владимира Путина и учет реалий на земле помогут положить конец конфликту на Украине. Об этом заявила на брифинге 11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-12-11T14:54

2024-12-11T14:54

2024-12-11T14:54

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"Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, добиться его всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого решения на основе принципов строгой взаимности и с позиции наших национальных интересов. Это предполагает учет реалий на земле при формировании новой геополитической конфигурации по итогам СВО, защиту интересов РФ, исключает вмешательство третьих стран", - сказала она.При этом Захарова напомнила, что на Украине на законодательном уровне запретили вести переговоры с Россией.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, евразия, владимир путин, мария захарова