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Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине
Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине - 11.12.2024 Украина.ру
Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине
Реализация предложений президента России Владимира Путина и учет реалий на земле помогут положить конец конфликту на Украине. Об этом заявила на брифинге 11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-12-11T14:54
2024-12-11T14:54
2024-12-11T14:54
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евразия
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мария захарова
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"Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, добиться его всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого решения на основе принципов строгой взаимности и с позиции наших национальных интересов. Это предполагает учет реалий на земле при формировании новой геополитической конфигурации по итогам СВО, защиту интересов РФ, исключает вмешательство третьих стран", - сказала она.При этом Захарова напомнила, что на Украине на законодательном уровне запретили вести переговоры с Россией.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, евразия, владимир путин, мария захарова
Новости, Украина, Россия, Евразия, Владимир Путин, Мария Захарова
Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине
Реализация предложений президента России Владимира Путина и учет реалий на земле помогут положить конец конфликту на Украине. Об этом заявила на брифинге 11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, добиться его всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого решения на основе принципов строгой взаимности и с позиции наших национальных интересов. Это предполагает учет реалий на земле при формировании новой геополитической конфигурации по итогам СВО, защиту интересов РФ, исключает вмешательство третьих стран", - сказала она.
При этом Захарова напомнила, что на Украине на законодательном уровне запретили вести переговоры с Россией.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.