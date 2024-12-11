Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине - 11.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241211/1059589589.html
Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине
Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине - 11.12.2024 Украина.ру
Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал "Парижское представление" Макрона, Зеленского и Трампа, ситуацию в зоне СВО и варианты принуждения... Украина.ру, 11.12.2024
2024-12-11T17:21
2024-12-11T17:22
видео
украина
париж
румыния
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059589133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_170bc1f2057f2629c41c19d74c62f243.jpg.webp
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал "Парижское представление" Макрона, Зеленского и Трампа, ситуацию в зоне СВО и варианты принуждения Украины к миру, а также внутренний провал "европейской демократии" и ценностей. 00:23 – Политическое представление в Париже; 06:01 – Будет ли на Украине призыв с 18 лет? 10:36 – О ситуации на фронте; 13:03 – О вариантах принуждения к миру; 17:17 – О плясках вокруг НАТО; 19:24 – О показательной "демократии" в Румынии и Грузии. #Селезнёв #Зеленский #Трамп #Макрон #Париж #Франция #НотрДам #Чад #Африка #выборы #президент #Байден #Украина #РФ #Россия #СВО #спецоперация #конфликт #война #потери #призыв #мобилизация #ТЦК #выборы #Залужный #Красноармейск #Покровск #ВСУ #Сырский #резервы #резерв #ЧасовЯр #Торецк #Курахово #Курск #США #Буш #Америка #СССР #нефть #НАТО #Китай #КНР #Индия #Грузия #Румыния #Молдавия #ЕС #Евросоюз #ЦветнаяРеволюция #протест #протесты #переворот #Молдова #Европа ТГ-канал Дениса Селезнёва: https://t.me/konkretnost Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20241211/1059583381.html
украина
париж
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059589133_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f418f62b60055762de1b538df8b158e2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, париж, румыния, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, ес
Видео, Украина, Париж, Румыния, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС

Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине

17:21 11.12.2024 (обновлено: 17:22 11.12.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал "Парижское представление" Макрона, Зеленского и Трампа, ситуацию в зоне СВО и варианты принуждения Украины к миру, а также внутренний провал "европейской демократии" и ценностей.
00:23 – Политическое представление в Париже;
06:01 – Будет ли на Украине призыв с 18 лет?
10:36 – О ситуации на фронте; 13:03 – О вариантах принуждения к миру;
17:17 – О плясках вокруг НАТО;
19:24 – О показательной "демократии" в Румынии и Грузии.
#Селезнёв #Зеленский #Трамп #Макрон #Париж #Франция #НотрДам #Чад #Африка #выборы #президент #Байден #Украина #РФ #Россия #СВО #спецоперация #конфликт #война #потери #призыв #мобилизация #ТЦК #выборы #Залужный #Красноармейск #Покровск #ВСУ #Сырский #резервы #резерв #ЧасовЯр #Торецк #Курахово #Курск #США #Буш #Америка #СССР #нефть #НАТО #Китай #КНР #Индия #Грузия #Румыния #Молдавия #ЕС #Евросоюз #ЦветнаяРеволюция #протест #протесты #переворот #Молдова #Европа
ТГ-канал Дениса Селезнёва: https://t.me/konkretnost
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
16:25
В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа Разговор между российским лидером Владимиром Путиным и вновь избранным президентом США Дональдом Трампа в ближайшее время не готовится. Об этом 11 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам
 
ВидеоУкраинаПарижРумынияДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29Мошенники с Украины атакуют россиян, ущерб - сотни миллиардов. Время наводить порядок
17:21Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине
17:21Польша получила протест Белоруссии, возмущённой вербовкой своего дипломата в Молдавии
17:20"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию
17:19"Место действия – Украина". Немецкий наемник оказался серийным насильником
16:49Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
16:48Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС России зачистят промзону Курахово и уничтожат ВСУ без котла
16:39ФСБ и МВД России накрыли московские колл-центры, финансировавшие ВСУ
16:30IBCS и Гуам: как США разворачивают глобальную систему ПРО под маской мира
16:26Подтягивают резервы: ВСУ бросают "вчера отловленных ребят" в самые горячие точки Купянска
16:25В Кремле ответили, состоится ли разговор Путина и Трампа
16:24МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 лет
16:00МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции
16:00ЛуАЗ-969: волынский "запорожец"
15:38CAS вступилась за спортивные титулы футбольного тренера Тимощука
15:27Еще один: экс-депутата Рады обвинили в госизмене
15:17Дубинский анонсировал дату заседания суда по иску о назначении выборов президента Украины
15:01Контрпереворот. Южная Корея оказалась в ситуации двоевластия
14:58ВС РФ продолжают прорыв фронта в Сумской области: СМИ сообщают о зачистке территорий вокруг Александрии
14:54Захарова объяснила, что положит конец конфликту на Украине
Лента новостейМолния