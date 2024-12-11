https://ukraina.ru/20241211/1059589589.html
Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине
Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине - 11.12.2024 Украина.ру
Чего Зеленский добивается напоследок и в чём ошибся Макрон? Селезнёв об "эпохальной встрече" по Украине
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал "Парижское представление" Макрона, Зеленского и Трампа, ситуацию в зоне СВО и варианты принуждения... Украина.ру, 11.12.2024
2024-12-11T17:21
2024-12-11T17:21
2024-12-11T17:22
видео
украина
париж
румыния
дональд трамп
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нато
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Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал "Парижское представление" Макрона, Зеленского и Трампа, ситуацию в зоне СВО и варианты принуждения Украины к миру, а также внутренний провал "европейской демократии" и ценностей. 00:23 – Политическое представление в Париже; 06:01 – Будет ли на Украине призыв с 18 лет? 10:36 – О ситуации на фронте; 13:03 – О вариантах принуждения к миру; 17:17 – О плясках вокруг НАТО; 19:24 – О показательной "демократии" в Румынии и Грузии. #Селезнёв #Зеленский #Трамп #Макрон #Париж #Франция #НотрДам #Чад #Африка #выборы #президент #Байден #Украина #РФ #Россия #СВО #спецоперация #конфликт #война #потери #призыв #мобилизация #ТЦК #выборы #Залужный #Красноармейск #Покровск #ВСУ #Сырский #резервы #резерв #ЧасовЯр #Торецк #Курахово #Курск #США #Буш #Америка #СССР #нефть #НАТО #Китай #КНР #Индия #Грузия #Румыния #Молдавия #ЕС #Евросоюз #ЦветнаяРеволюция #протест #протесты #переворот #Молдова #Европа ТГ-канал Дениса Селезнёва: https://t.me/konkretnost Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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Украина.ру
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видео, украина, париж, румыния, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, ес
Видео, Украина, Париж, Румыния, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС
Социолог Денис Селезнёв в эфире Украина.ру прокомментировал "Парижское представление" Макрона, Зеленского и Трампа, ситуацию в зоне СВО и варианты принуждения Украины к миру, а также внутренний провал "европейской демократии" и ценностей.
00:23 – Политическое представление в Париже
;
06:01 – Будет ли на Украине призыв с 18 лет?
10:36 – О ситуации на фронте; 13:03 – О вариантах принуждения к миру;
17:17 – О плясках вокруг НАТО
;
19:24 – О показательной "демократии" в Румынии
и Грузии
.
#Селезнёв #Зеленский #Трамп #Макрон #Париж #Франция
#НотрДам #Чад #Африка #выборы #президент #Байден #Украина #РФ
#Россия #СВО #спецоперация #конфликт #война #потери #призыв #мобилизация #ТЦК #выборы #Залужный #Красноармейск #Покровск #ВСУ
#Сырский #резервы #резерв #ЧасовЯр #Торецк #Курахово
#Курск
#США
#Буш #Америка
#СССР
#нефть #НАТО #Китай
#КНР #Индия
#Грузия #Румыния #Молдавия #ЕС
#Евросоюз #ЦветнаяРеволюция #протест #протесты #переворот #Молдова #Европа
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