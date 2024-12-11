ЛуАЗ-969: волынский "запорожец" - 11.12.2024 Украина.ру
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История
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ЛуАЗ-969: волынский "запорожец"
ЛуАЗ-969: волынский "запорожец" - 11.12.2024 Украина.ру
ЛуАЗ-969: волынский "запорожец"
Среднестатистическому россиянину сочетание ЛуАЗ-969 "Волынь" скорее всего ничего не скажет, а увидев эту игрушечную машинку на улице он сочтёт её самоделкой. Нет, машина вполне серийная, хотя и не слишком распространённая – всего их с 1966 по 2003 год было выпущено менее 200 тысяч, что в масштабах СССР почти ничто (сравните с почти 5 млн "копеек")
2024-12-11T16:00
2024-12-11T16:00
история
история
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ссср
волынь
завод
автомобиль
автобус
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Между тем, неказистая машинка творила историю – это был первый советский переднеприводной автомобиль. Да и по своим потребительским качеством он находился вполне на уровне – будучи, по сути, микролитражкой (на "Волынь" ставили мелитопольские двигатели объёмом 0,89, 1,1 и 1,2 л.), он отличался невероятной проходимостью и грузоподъёмностью. Ну и первым гражданским джипом – УАЗы начали поступать на рынок только в конце существования СССР, а "Нива" пошла в серию в 1977 году.Началось всё с "Запорожца". Точнее с технического задания Научно-исследовательскому автомоторному институту (НАМИ) на разработку трёх моделей автомобилей: четырёхместного "семейного" микроавтомобиля (будущий ЗАЗ-965), двухместного микроавтомобиля для инвалидов и лёгкого грузопассажирского автомобиля.Последний мыслился, с одной стороны, как армейский "транспортёр переднего края" – малозаметная машина, которая могла использоваться, в первую очередь, как санитарно-эвакуационный транспорт, с другой – как конверсионный гражданский автомобиль для сельских жителей. Удивительно, но в серию сначала пошёл именно второй, а не первый вариант, что для СССР было совершенно не характерно. К разработке был также привлечён Ирбитский мотоциклетный завод, производивший популярные на селе тяжёлые мотоциклы "Урал".Проект был передан на Запорожский автомобильный завод, где в 1962 году и были разработаны автомобили ЗАЗ-967 (военный) и ЗАЗ-969 (гражданский). В 1964 году было выпущено 50 предсерийных автомобилей.База и двигатель у них были одинаковые. ЗАЗ-969 был маленьким джипом классической компоновки. ЗАЗ-967 – амфибия, место водителя было справа, причём рулевая колонка с органами управления складывалась, позволяя управлять машиной лёжа, слева же была платформа для перевозки раненого. Кабины у военного варианта не было – только лобовое стекло и брезентовый тент. Зато была гораздо более крупная и мощная лебёдка, предназначенная для подтягивания раненого на плащ-палатке.ЗАЗ, впрочем, производство не потянул и его перевели в центр Волынской области город Луцк. Там ещё в 1951 году на основе мастерских был создан ремонтный завод, изготовляющий технологическое оборудование и оснастку. В 1955 году он стал авторемонтным, а в 1959 году – машиностроительным.В 1966 году на ЛуАЗ была выпущена предсерийная партия автомобилей ЗАЗ-969, а 11 декабря 1967 года он стал Луцким автомобильным заводом. Его продукция получила марку ЛуАЗ.Первым пошёл в серию ЗАЗ-696В, который из-за проблем с поставками от смежников и оказался первым советским переднеприводным – привода на задний мост попросту не оказалось в наличии. Утверждается, что буква "В" в индексе означала "временный". Сама же ориентация на передний привод была обусловлена тем, что силовой агрегат был полностью позаимствован у "горбатого" "Запорожца", только переставлен вперёд. Из-за этого были развёрнуты вентилятор (нагнетающий вместо вытяжного) и коробка передач (первая включается на себя, вторая – от себя). Интересно, что у этой модели был вал отбора мощности, который позволял подключать к двигателю различные сельскохозяйственные агрегаты.Таких машин, по разным данным, выпустили всего около 5-7 тыс. штук.Полноприводная модель ЛуАЗ-969 пошла в серию только в 1971 году. В 1975-м появилась модель ЛуАЗ-969А, с более мощным двигателем – на 40, вместо 30, лошадиных сил. Впрочем, до самого конца выпуска низкая мощность двигателя считалась одним из главных недостатков машины, хотя на модели 1990 года ЛуАЗ-1302 "Волынь" (до этого официального имени собственного у машины не было, народ же давал названия самые причудливые – "волынка", "луиза", "чебурашка", "лушарик" и даже "еврейский броневик") она достигла 53 л.с. Это был новый двигатель с водяным охлаждением – такой же ставился на запорожскую "Таврию". Впрочем, у волынских машин удельная мощность составляла 26-33 л.с. на тонну, в то время как у УАЗ-469 – 18-22.967-я модель начала выпускаться только в 1975-м и поставлялась изначально в ВДВ, потом в мотострелковые части. Шла даже на экспорт – несколько сот ТПК попали на вооружение Национальной народной армии ГДР. В 90-х часть этих машин поступила в продажу и до сих пор кое-где используется как транспорт охотников и рыболовов.В октябре 1975 года было создано производственное объединение "АвтоЗАЗ", в состав которого вошли Запорожский автомобильный завод, Мелитопольский моторный завод, ЛуАЗ и несколько других предприятий.Пожалуй, революционным было появление в 1979 году ЛуАЗ-969М, у которого, наконец-то, появился какой-никакой дизайн, тормоза с усилителем и даже… замки в дверях! Всё же первая версия выглядела, как результат адаптации детского конструктора.Удивительно, но ЛуАЗ, подобно многим другим советским легковым машинам нашёл для себя и зарубежный рынок – эта машинка выпускалась в Италии фирмой Martorelli под названием "Volyn". При этом на неё ставился двигатель Ford объёмом 1,1 л. Итальянские журналисты расшифровывали название производителя как "Little UAZ". Всего с 1984 по 1988 год на экспорт ушло 1700 автомобилей. Некоторое количество машин было собрано во второй половине 90-х из готовых комплектов в России.Откровенно говоря, претензий к машине было много.Во-первых, имея отличную проходимость (тем более – с понижающей передней передачей и блокировкой заднего дифференциала) она весьма неуверенно чувствовала себя на дорогах общего пользования – хотя по паспорту максимальная скорость составляла 85 и даже 120 км/ч, на практике машина больше 60 км/ч разгоняется только под уклон и обречена на путешествия в крайнем правом ряду.Во-вторых, внутреннее оформление было спартанским. Кузов типа фаэтон включал только два полноценных места. В грузовом кузове было ещё две откидных скамейки – пассажиры сидели боком к направлению движения. Полноценной кабины у машины не было – только брезентовый тент с целлулоидными окошками. Ну и, понятно, никакой шумоизоляции.Правда, вместимость кузова была неплохая – формально машина была рассчитана на 400 кг, но счастливые владельцы уверяли, что она поднимает и 600.Сказать, что машина была очень дешёвая, нельзя – на 1 января 1991 года новый ЛуАЗ-969 стоил 5100 рублей, столько же, сколько "Таврия", – дороже "Оки" (3,5 тыс.) и "ушастого" ЗАЗ-968 (4 тыс.), но дешевле ВАЗ-2105 (8,3 тыс.).Так или иначе, "Волынь" конкуренции с импортной продукцией не выдерживала. В 1999 году их было собрано всего 27 штук (на пике производства, в 1990 году, – 16,5 тыс.).Тем временем завод был куплен концерном "Укрпроминвест" Петра Порошенко (автомобильным направлением в нём занимался ставший позже известным благодаря коррупционному скандалу Олег Свиначук/Гладковский). С того момента завод стал сборочным – на нём производили две модели УАЗов и пять – ВАЗов (о том, что Россия – "страна-агрессор", Порошенко тогда не знал, хотя его критиковали за выбор неодобренных "львовским обкомом" партнёров).Судя по всему, последний ЛуАЗ-1302 (продвинутая версия ЛуАЗ-969) был выпущен в 2003 году, а в 2006 году была официально прекращена разработка похожего на "Таврию" легкового автомобиля ЛуАЗ-1301. Правда, в 2014 году украинское минобороны задумалось над возобновлением производства в Луцке транспортёра переднего края… Однако, задумалось оно так крепко, что не смогло выйти из этого состояния.После снятия с производства "лад" завод занялся сборкой автобусов и троллейбусов "Богдан". Успехи завода на этом направлении были довольно значительны – появился даже собственный электробус, но они были в значительной степени связаны с политическим влиянием Порошенко. В феврале 2022 года "Богдан" окончательно обанкротился, цеха луцкого и черкасского автосборочных предприятий были выставлены на продажу.По очевидным причинам их до сих пор никто не купил, но с лета прошлого года обсуждается возможность возобновления автомобильного производства – на фоне введения в ЕС заградительных пошли против продукции китайского автопрома концерн BYD заинтересовался возможностью приобретения производственной площадки в стране, которая находится в зоне свободной торговли с ЕС.
https://ukraina.ru/20241122/1021827993.html
https://ukraina.ru/20210930/1032364619.html
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история, история ссср, история украины, луцк, ссср, волынь, завод, автомобиль, автобус, автомобили, вездеходы, усср, запорожец
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ЛуАЗ-969: волынский "запорожец"

16:00 11.12.2024
 
© открытый источникЛуАЗ-696М итальянского производства
ЛуАЗ-696М итальянского производства
© открытый источник
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Среднестатистическому россиянину сочетание ЛуАЗ-969 "Волынь" скорее всего ничего не скажет, а увидев эту игрушечную машинку на улице он сочтёт её самоделкой. Нет, машина вполне серийная, хотя и не слишком распространённая – всего их с 1966 по 2003 год было выпущено менее 200 тысяч, что в масштабах СССР почти ничто (сравните с почти 5 млн "копеек")
Между тем, неказистая машинка творила историю – это был первый советский переднеприводной автомобиль. Да и по своим потребительским качеством он находился вполне на уровне – будучи, по сути, микролитражкой (на "Волынь" ставили мелитопольские двигатели объёмом 0,89, 1,1 и 1,2 л.), он отличался невероятной проходимостью и грузоподъёмностью. Ну и первым гражданским джипом – УАЗы начали поступать на рынок только в конце существования СССР, а "Нива" пошла в серию в 1977 году.
Началось всё с "Запорожца". Точнее с технического задания Научно-исследовательскому автомоторному институту (НАМИ) на разработку трёх моделей автомобилей: четырёхместного "семейного" микроавтомобиля (будущий ЗАЗ-965), двухместного микроавтомобиля для инвалидов и лёгкого грузопассажирского автомобиля.
Последний мыслился, с одной стороны, как армейский "транспортёр переднего края" – малозаметная машина, которая могла использоваться, в первую очередь, как санитарно-эвакуационный транспорт, с другой – как конверсионный гражданский автомобиль для сельских жителей. Удивительно, но в серию сначала пошёл именно второй, а не первый вариант, что для СССР было совершенно не характерно. К разработке был также привлечён Ирбитский мотоциклетный завод, производивший популярные на селе тяжёлые мотоциклы "Урал".
Проект был передан на Запорожский автомобильный завод, где в 1962 году и были разработаны автомобили ЗАЗ-967 (военный) и ЗАЗ-969 (гражданский). В 1964 году было выпущено 50 предсерийных автомобилей.
База и двигатель у них были одинаковые. ЗАЗ-969 был маленьким джипом классической компоновки. ЗАЗ-967 – амфибия, место водителя было справа, причём рулевая колонка с органами управления складывалась, позволяя управлять машиной лёжа, слева же была платформа для перевозки раненого. Кабины у военного варианта не было – только лобовое стекло и брезентовый тент. Зато была гораздо более крупная и мощная лебёдка, предназначенная для подтягивания раненого на плащ-палатке.
Запорожец ЗАЗ-965 из коллекции мастерской Шаманского
22 ноября, 16:02История
А теперь – "горбатый". ЗАЗ-965 "Запорожец" – "настоящий подарок для рабочего класса" 22 ноября в 1960 года запорожским заводом сельхозтехники "Коммунар" была выпущена первая промышленная партия автомобилей ЗАЗ-965 "Запорожец". Автомобиль был призван удовлетворить массовый спрос на недорогие, экономичные и надёжные легковые автомобили. Однако эта задача оказалась весьма непростой
ЗАЗ, впрочем, производство не потянул и его перевели в центр Волынской области город Луцк. Там ещё в 1951 году на основе мастерских был создан ремонтный завод, изготовляющий технологическое оборудование и оснастку. В 1955 году он стал авторемонтным, а в 1959 году – машиностроительным.
В 1966 году на ЛуАЗ была выпущена предсерийная партия автомобилей ЗАЗ-969, а 11 декабря 1967 года он стал Луцким автомобильным заводом. Его продукция получила марку ЛуАЗ.
Первым пошёл в серию ЗАЗ-696В, который из-за проблем с поставками от смежников и оказался первым советским переднеприводным – привода на задний мост попросту не оказалось в наличии. Утверждается, что буква "В" в индексе означала "временный". Сама же ориентация на передний привод была обусловлена тем, что силовой агрегат был полностью позаимствован у "горбатого" "Запорожца", только переставлен вперёд. Из-за этого были развёрнуты вентилятор (нагнетающий вместо вытяжного) и коробка передач (первая включается на себя, вторая – от себя). Интересно, что у этой модели был вал отбора мощности, который позволял подключать к двигателю различные сельскохозяйственные агрегаты.
Таких машин, по разным данным, выпустили всего около 5-7 тыс. штук.
Полноприводная модель ЛуАЗ-969 пошла в серию только в 1971 году. В 1975-м появилась модель ЛуАЗ-969А, с более мощным двигателем – на 40, вместо 30, лошадиных сил. Впрочем, до самого конца выпуска низкая мощность двигателя считалась одним из главных недостатков машины, хотя на модели 1990 года ЛуАЗ-1302 "Волынь" (до этого официального имени собственного у машины не было, народ же давал названия самые причудливые – "волынка", "луиза", "чебурашка", "лушарик" и даже "еврейский броневик") она достигла 53 л.с. Это был новый двигатель с водяным охлаждением – такой же ставился на запорожскую "Таврию". Впрочем, у волынских машин удельная мощность составляла 26-33 л.с. на тонну, в то время как у УАЗ-469 – 18-22.
Автомобиль Запорожец ЗАЗ-965 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября 2021, 23:00
«Горбатый» с московскими корнями. Как создавался первый «Запорожец»Появление новой марки советских легковых автомобилей — ЗАЗ — было связано с общими изменениями в структуре экономики и общества, которые происходили в середине 1950-х годов, а отчасти и с оптимизмом руководства страны, которое искренне полагало, что СССР за несколько лет сможет достичь уровня ведущих индустриальных стран мира
967-я модель начала выпускаться только в 1975-м и поставлялась изначально в ВДВ, потом в мотострелковые части. Шла даже на экспорт – несколько сот ТПК попали на вооружение Национальной народной армии ГДР. В 90-х часть этих машин поступила в продажу и до сих пор кое-где используется как транспорт охотников и рыболовов.
В октябре 1975 года было создано производственное объединение "АвтоЗАЗ", в состав которого вошли Запорожский автомобильный завод, Мелитопольский моторный завод, ЛуАЗ и несколько других предприятий.
Транспортёр переднего края ЛуАЗ-967
Транспортёр переднего края ЛуАЗ-967
Транспортёр переднего края ЛуАЗ-967
Пожалуй, революционным было появление в 1979 году ЛуАЗ-969М, у которого, наконец-то, появился какой-никакой дизайн, тормоза с усилителем и даже… замки в дверях! Всё же первая версия выглядела, как результат адаптации детского конструктора.
Удивительно, но ЛуАЗ, подобно многим другим советским легковым машинам нашёл для себя и зарубежный рынок – эта машинка выпускалась в Италии фирмой Martorelli под названием "Volyn". При этом на неё ставился двигатель Ford объёмом 1,1 л. Итальянские журналисты расшифровывали название производителя как "Little UAZ". Всего с 1984 по 1988 год на экспорт ушло 1700 автомобилей. Некоторое количество машин было собрано во второй половине 90-х из готовых комплектов в России.
Откровенно говоря, претензий к машине было много.
- РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая 2022, 16:08
Народная машина. «Москвич» возвращаетсяМосковский автомобильный завод «Автофрамос» группы Renault закрыт. Мэр города Сергей Собянин заявил, что «принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом „Москвич“». Партнёром производства будет КамАЗ. Есть повод вспомнить историю этой марки
Во-первых, имея отличную проходимость (тем более – с понижающей передней передачей и блокировкой заднего дифференциала) она весьма неуверенно чувствовала себя на дорогах общего пользования – хотя по паспорту максимальная скорость составляла 85 и даже 120 км/ч, на практике машина больше 60 км/ч разгоняется только под уклон и обречена на путешествия в крайнем правом ряду.
Во-вторых, внутреннее оформление было спартанским. Кузов типа фаэтон включал только два полноценных места. В грузовом кузове было ещё две откидных скамейки – пассажиры сидели боком к направлению движения. Полноценной кабины у машины не было – только брезентовый тент с целлулоидными окошками. Ну и, понятно, никакой шумоизоляции.
© открытый источникЛуАЗ-969
ЛуАЗ-969
© открытый источник
ЛуАЗ-969
Правда, вместимость кузова была неплохая – формально машина была рассчитана на 400 кг, но счастливые владельцы уверяли, что она поднимает и 600.
Сказать, что машина была очень дешёвая, нельзя – на 1 января 1991 года новый ЛуАЗ-969 стоил 5100 рублей, столько же, сколько "Таврия", – дороже "Оки" (3,5 тыс.) и "ушастого" ЗАЗ-968 (4 тыс.), но дешевле ВАЗ-2105 (8,3 тыс.).
Так или иначе, "Волынь" конкуренции с импортной продукцией не выдерживала. В 1999 году их было собрано всего 27 штук (на пике производства, в 1990 году, – 16,5 тыс.).
Львовский автобусный завод - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
21 мая, 08:00История
Львовский автобусный завод: от расцвета до закатаВесной 2020 года Львовский автобусный завод отметил своё 75-летие. На автобусе ЛАЗ первый космонавт Земли подъехал к своему космическому кораблю, но во времена независимой Украины завод был превращён в руины
Тем временем завод был куплен концерном "Укрпроминвест" Петра Порошенко (автомобильным направлением в нём занимался ставший позже известным благодаря коррупционному скандалу Олег Свиначук/Гладковский). С того момента завод стал сборочным – на нём производили две модели УАЗов и пять – ВАЗов (о том, что Россия – "страна-агрессор", Порошенко тогда не знал, хотя его критиковали за выбор неодобренных "львовским обкомом" партнёров).
Судя по всему, последний ЛуАЗ-1302 (продвинутая версия ЛуАЗ-969) был выпущен в 2003 году, а в 2006 году была официально прекращена разработка похожего на "Таврию" легкового автомобиля ЛуАЗ-1301. Правда, в 2014 году украинское минобороны задумалось над возобновлением производства в Луцке транспортёра переднего края… Однако, задумалось оно так крепко, что не смогло выйти из этого состояния.
После снятия с производства "лад" завод занялся сборкой автобусов и троллейбусов "Богдан". Успехи завода на этом направлении были довольно значительны – появился даже собственный электробус, но они были в значительной степени связаны с политическим влиянием Порошенко. В феврале 2022 года "Богдан" окончательно обанкротился, цеха луцкого и черкасского автосборочных предприятий были выставлены на продажу.
По очевидным причинам их до сих пор никто не купил, но с лета прошлого года обсуждается возможность возобновления автомобильного производства – на фоне введения в ЕС заградительных пошли против продукции китайского автопрома концерн BYD заинтересовался возможностью приобретения производственной площадки в стране, которая находится в зоне свободной торговли с ЕС.
 
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