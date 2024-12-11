Польша получила протест Белоруссии, возмущённой вербовкой своего дипломата в Молдавии - 11.12.2024 Украина.ру
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Польша получила протест Белоруссии, возмущённой вербовкой своего дипломата в Молдавии
Польша получила протест Белоруссии, возмущённой вербовкой своего дипломата в Молдавии - 11.12.2024 Украина.ру
Польша получила протест Белоруссии, возмущённой вербовкой своего дипломата в Молдавии
МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за попытки вербовки белорусского дипломата в Молдавии. Об этом 11 декабря сообщило государственное телевидение Белоруссии.
2024-12-11T17:21
2024-12-11T17:21
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спецслужба
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В среду 11 декабря в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши Кшиштоф Ожанна. Ему была вручена нота белорусского министерства.Накануне, 10 декабря государственное телевидение Белоруссии выпустило в эфир сюжет о вербовке представителями польской спецслужбы белорусского дипломат в Кишинёве. Сообщалось, что польский разведчик Мартин Грабович предлагал сотруднику белорусского МИД 100 тысяч евро. Ситуацию комментировал начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.МИД Польши не комментирует очередной скандал со своими дипломатами. Представители польских спецслужб также воздерживаются от комментариев.Накануне, 10 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на заседании польского правительства, что у него состоится ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за пределами восточной границы страны. Подробности в публикации Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр ПольшиДо этого, 2 декабря государственное телевидение Белоруссии выпустило в эфир сюжет о приговоре белорусскому офицеру, который шпионил в пользу Польши за денежное вознаграждение. Дмитрий Поздняков работал в комендатуре Бреста и передавал разведке Польши сведения военного характера. Его услуги польские спецслужбы оценили в 60 тысяч долларов, а белорусский суд – в 19 лет лишения свободы с конфискацией.Ранее в новостях: Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу
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новости, польша, белоруссия, молдавия, мид, кгб, шпионы, шпионаж, спецслужба, дипломаты, дипломатические отношения, мид белоруссии, восточное партнерство, союзное государство, нота
Новости, Польша, Белоруссия, Молдавия, МИД, КГБ, шпионы, шпионаж, спецслужба, дипломаты, дипломатические отношения, МИД Белоруссии, Восточное партнерство, Союзное государство, нота

Польша получила протест Белоруссии, возмущённой вербовкой своего дипломата в Молдавии

17:21 11.12.2024
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за попытки вербовки белорусского дипломата в Молдавии. Об этом 11 декабря сообщило государственное телевидение Белоруссии.
В среду 11 декабря в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши Кшиштоф Ожанна. Ему была вручена нота белорусского министерства.
Накануне, 10 декабря государственное телевидение Белоруссии выпустило в эфир сюжет о вербовке представителями польской спецслужбы белорусского дипломат в Кишинёве. Сообщалось, что польский разведчик Мартин Грабович предлагал сотруднику белорусского МИД 100 тысяч евро. Ситуацию комментировал начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
МИД Польши не комментирует очередной скандал со своими дипломатами. Представители польских спецслужб также воздерживаются от комментариев.
Накануне, 10 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на заседании польского правительства, что у него состоится ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за пределами восточной границы страны. Подробности в публикации Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши
До этого, 2 декабря государственное телевидение Белоруссии выпустило в эфир сюжет о приговоре белорусскому офицеру, который шпионил в пользу Польши за денежное вознаграждение. Дмитрий Поздняков работал в комендатуре Бреста и передавал разведке Польши сведения военного характера. Его услуги польские спецслужбы оценили в 60 тысяч долларов, а белорусский суд – в 19 лет лишения свободы с конфискацией.
Ранее в новостях: Белорусский суд приговорил украинского шпиона "Мангуста" к 10 годам колонии и штрафу
 
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