https://ukraina.ru/20231125/1051325367.html

Юрий Кнутов: ВСУ готовят "ледовое" наступление через Днепр, пока кассетные бомбы ВКС РФ зачищают Авдеевку

Юрий Кнутов: ВСУ готовят "ледовое" наступление через Днепр, пока кассетные бомбы ВКС РФ зачищают Авдеевку - 25.11.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: ВСУ готовят "ледовое" наступление через Днепр, пока кассетные бомбы ВКС РФ зачищают Авдеевку

В начале спецоперации жителям Донецка было обещано, что обстрелы будут скоро прекращены, но и спустя полтора года эту проблему не удалось решить, поэтому освобождение Авдеевки – вопрос принципа, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-11-25T19:11

2023-11-25T19:11

2023-11-25T19:11

интервью

юрий кнутов

всу

днепр

авдеевка

херсонская область

артемовск

краматорск

кассетные боеприпасы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По последним данным ВКС России обрабатывают позиции ВСУ в Авдеевке кассетными авиабомбами РБК-500.- Юрий Альбертович, кассетные боеприпасы, как известно, предназначены для поражения противника на открытой местности, а ВСУ в Авдеевке занимают сильно укрепленные позиции, вплоть до подземных бункеров. Насколько велик эффект от использования кассетных бомб в этом районе?- Все-таки есть и наземная оборона. И при продвижении наших войск огонь ведется из наземных пунктов, зданий, переоборудованных в опорные пункты. Но если мы говорим об окопах, применение кассетных боеприпасов оправдано. Кроме того, есть кассетные боеприпасы, которые поражают бронетехнику, обладающие большей мощностью, чем обычные кассетные снаряды, предназначенные для ударов по личному составу.Суббоеприпасы, имеющие возможность уничтожать танки и БМП, есть смысл использовать, если противник имеет не очень мощные блиндажи. Многое зависит от того, как ведется бой, если после разведки боем тут же наносится удар кассетными боеприпасами по противнику, который не успел укрыться, то это оправдано.- Почему именно сейчас стало возможным использовать боеприпасы такого типа?- Противник начал применять кассетные боеприпасы давно. Но есть Международная конвенция о их запрещении, Россия ее не подписывает, но старается придерживаться. Учитывая, что 80% ударов Украина наносит с помощью кассетных боеприпасов, было принято решение, что, если Киев не откажется от массированного применения кассетных снарядов, то мы тоже будем вынуждены применять этот вид оружия. И этот момент настал, поэтому мы сейчас тоже используем кассетные боеприпасы на наиболее важных участках фронта. Но этот вид боеприпасов не является доминирующим для нас, в отличие от Украины, которой не хватает обычных снарядов. Мы применяем кассетные боеприпасы только там, где это необходимо.- Командование ВСУ уже смирилось с потерей Авдеевки или все еще надеется на успех в этом оборонительном сражении?- Полагаю, что они будут сопротивляться, потому что это подход Зеленского по превращению города в крепость, чтобы оттягивать наши боевые части с других участков фронта. Залужному не удастся убедить Зеленского в том, что войска нужно вывести из Авдеевки.- Что последует после взятия Авдеевки?- Давайте не забывать, что Украина пытается развивать наступление в Херсонской области. По мере усиления морозов Днепр покроется льдом, и Украины появится возможность переброски личного состава большими группами. И остановить эту переброску будет сложнее, чем сейчас, когда она осуществляется на лодках. Поэтому возможность создания обширного плацдарма в Херсонской области с последующим наступлением на Крым и продвижением вдоль левого берега Днепра к Запорожской АЭС существует.Для нас Авдеевка – приоритетное направление. В начале спецоперации жителям Донецка было обещано, что обстрелы будут скоро прекращены, но и спустя полтора года эту проблему не удалось решить, поэтому освобождение Авдеевки – вопрос принципа. Так же, как и Марьинки.В дальнейшем придется усиливать давление наших войск в районе Артемовска. Южнее, в районе Клещеевки идут бои, и нам нужно возвращать населенные пункты, которые мы временно оставили. В перспективе это позволит выйти на полное освобождение ДНР, хотя тяжелые бои могут развернуться в направлении Краматорска, где мощная группировка ВСУ.- И все-таки самым сложным направлением для нас остается Херсонское?- У нас было два рубежа обороны на этом направлении, которые затопило после того, как Украина взорвала Каховскую ГЭС. Остался один рубеж, а потом возвели еще укрепления, так что оборона там есть. Но то, что у украинских войск в приоритете атаковать на Херсонском направлении писал Зеленский в соцсетях.- Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что российская армия истощает ВСУ "абсолютно по всей линии фронта". Об этом она заявила почти в унисон с Зеленским, который в интервью Fox News пожаловался на отсутствие каких-либо успехов на поле боя. Украинские лидеры лукавят, готовя очередной удар, или описывают реальное положение дел?- У них непростое положение, это подтверждается и зарубежными источниками. Хотя подготовка к возможному контрудару в Херсонской области просматривается четко. Кроме того, есть вероятность, что они попытаются контратаковать в Харьковской области, потому что там самые большие резервы. Но это будет сделано с целью восстановить утраченные позиции, а не глобального прорыва. Надежды на глобальный прорыв связаны с Херсонским направлением. Давление ВСУ южнее Артемовска также будет продолжаться, чтобы продвинуться дальше, взять Артемовск под огневой контроль и вынудить наши войска уйти из города. Херсонское и Артемовское направления – ключевые.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20231124/1051308289.html

https://ukraina.ru/20231124/1051312161.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, юрий кнутов, всу, днепр, авдеевка, херсонская область, артемовск, краматорск, кассетные боеприпасы