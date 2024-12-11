"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию - 11.12.2024 Украина.ру
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"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию
"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию - 11.12.2024 Украина.ру
"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию
Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) и музыкант Noize MC* (Иван Алексеев) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года за "высказывания в сторону гуманистических ценностей". Об этом 11 декабря заявил профессор Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинн Мурувик Вунен
2024-12-11T17:20
2024-12-11T17:31
новости
россия
украина
монеточка
"азов"
иноагент
нобелевская премия
запад
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Оба музыканта покинули Россию после начала СВО, так как выступали в поддержку Украины. Они также спонсируют украинских беженцев, отправляя деньги им с концертов.Последним из публичных высказываний Монеточки* был ультиматум о том, что в Россию из Литвы она вернется только тогда, когда ее фанаты свергнут действующую власть. В итоге в январе прошлого года Минюст присвоил Монеточке* статус иноагента.Монеточка* и Ургант отменили концерты в РоссииРанее Noize MC* поднял гонорар за новогодние корпоративы для россиян — с 37-ми до 50-ти тысяч евро (3,8 — 5,2 миллиона рублей). "Из-за непростого финсостояния фанат запрещенного и порицаемого "Азова"** согласен выступать на корпоративах, свадьбах и вечеринках российских физлиц и компаний. Из геолокаций предпочитает Лондон, Дубай, Катар. Наотрез отказывается от Турции, потому что там много русских и есть риск лещевания. Оплату предпочитает налом, часть - обязательно в рублях. Если не вариант, готов провести перевод через свою литовскую контору или фирму в США", — прокомментировал телеграм-канал Mash.Другие новости: Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией* Признаны иностранными агентами в РФ.** Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, россия, украина, монеточка, "азов", иноагент, нобелевская премия, запад
Новости, Россия, Украина, Монеточка, "Азов", иноагент, Нобелевская премия, Запад

"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию

17:20 11.12.2024 (обновлено: 17:31 11.12.2024)
 
© hetrets.livejournal.com
© hetrets.livejournal.com
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Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) и музыкант Noize MC* (Иван Алексеев) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года за "высказывания в сторону гуманистических ценностей". Об этом 11 декабря заявил профессор Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинн Мурувик Вунен
"Самое важное, что своими голосами они представляют новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности", — подчеркнул Вунен, который в беседе с журналистом рассказал о номинациях музыкантов.
Оба музыканта покинули Россию после начала СВО, так как выступали в поддержку Украины. Они также спонсируют украинских беженцев, отправляя деньги им с концертов.
Последним из публичных высказываний Монеточки* был ультиматум о том, что в Россию из Литвы она вернется только тогда, когда ее фанаты свергнут действующую власть. В итоге в январе прошлого года Минюст присвоил Монеточке* статус иноагента.
Монеточка* и Ургант отменили концерты в России
Ранее Noize MC* поднял гонорар за новогодние корпоративы для россиян — с 37-ми до 50-ти тысяч евро (3,8 — 5,2 миллиона рублей).
"Из-за непростого финсостояния фанат запрещенного и порицаемого "Азова"** согласен выступать на корпоративах, свадьбах и вечеринках российских физлиц и компаний. Из геолокаций предпочитает Лондон, Дубай, Катар. Наотрез отказывается от Турции, потому что там много русских и есть риск лещевания. Оплату предпочитает налом, часть - обязательно в рублях. Если не вариант, готов провести перевод через свою литовскую контору или фирму в США", — прокомментировал телеграм-канал Mash.
Noize MC - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 12:49
"Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиянРоссийский рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC*, поднял гонорар за новогодние корпоративы для россиян - с 37-ми до 50-ти тысяч евро (3,8 - 5,2 миллиона рублей). При этом выступать согласен только на нейтральной территории, куда, например, Турция не входит. Об этом 11 ноября написал телеграм-канал Mash
Другие новости: Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
* Признаны иностранными агентами в РФ.
** Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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