https://ukraina.ru/20241211/1059588104.html

"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию

"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию - 11.12.2024 Украина.ру

"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) и музыкант Noize MC* (Иван Алексеев) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года за "высказывания в сторону гуманистических ценностей". Об этом 11 декабря заявил профессор Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинн Мурувик Вунен

2024-12-11T17:20

2024-12-11T17:20

2024-12-11T17:31

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"азов"

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Оба музыканта покинули Россию после начала СВО, так как выступали в поддержку Украины. Они также спонсируют украинских беженцев, отправляя деньги им с концертов.Последним из публичных высказываний Монеточки* был ультиматум о том, что в Россию из Литвы она вернется только тогда, когда ее фанаты свергнут действующую власть. В итоге в январе прошлого года Минюст присвоил Монеточке* статус иноагента.Монеточка* и Ургант отменили концерты в РоссииРанее Noize MC* поднял гонорар за новогодние корпоративы для россиян — с 37-ми до 50-ти тысяч евро (3,8 — 5,2 миллиона рублей). "Из-за непростого финсостояния фанат запрещенного и порицаемого "Азова"** согласен выступать на корпоративах, свадьбах и вечеринках российских физлиц и компаний. Из геолокаций предпочитает Лондон, Дубай, Катар. Наотрез отказывается от Турции, потому что там много русских и есть риск лещевания. Оплату предпочитает налом, часть - обязательно в рублях. Если не вариант, готов провести перевод через свою литовскую контору или фирму в США", — прокомментировал телеграм-канал Mash.Другие новости: Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией* Признаны иностранными агентами в РФ.** Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241111/1058801386.html

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