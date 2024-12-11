"За продвижение гуманистических ценностей": Монеточку* и Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию
17:20 11.12.2024 (обновлено: 17:31 11.12.2024)
© hetrets.livejournal.com
© hetrets.livejournal.com
Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) и музыкант Noize MC* (Иван Алексеев) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года за "высказывания в сторону гуманистических ценностей". Об этом 11 декабря заявил профессор Столичного университета Осло (OsloMet) Арнфинн Мурувик Вунен
"Самое важное, что своими голосами они представляют новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности", — подчеркнул Вунен, который в беседе с журналистом рассказал о номинациях музыкантов.
Последним из публичных высказываний Монеточки* был ультиматум о том, что в Россию из Литвы она вернется только тогда, когда ее фанаты свергнут действующую власть. В итоге в январе прошлого года Минюст присвоил Монеточке* статус иноагента.
Ранее Noize MC* поднял гонорар за новогодние корпоративы для россиян — с 37-ми до 50-ти тысяч евро (3,8 — 5,2 миллиона рублей).
"Из-за непростого финсостояния фанат запрещенного и порицаемого "Азова"** согласен выступать на корпоративах, свадьбах и вечеринках российских физлиц и компаний. Из геолокаций предпочитает Лондон, Дубай, Катар. Наотрез отказывается от Турции, потому что там много русских и есть риск лещевания. Оплату предпочитает налом, часть - обязательно в рублях. Если не вариант, готов провести перевод через свою литовскую контору или фирму в США", — прокомментировал телеграм-канал Mash.
11 ноября, 12:49"Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиянРоссийский рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC*, поднял гонорар за новогодние корпоративы для россиян - с 37-ми до 50-ти тысяч евро (3,8 - 5,2 миллиона рублей). При этом выступать согласен только на нейтральной территории, куда, например, Турция не входит. Об этом 11 ноября написал телеграм-канал Mash
* Признаны иностранными агентами в РФ.
** Запрещенная в РФ террористическая организация.