"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУ - 25.11.2023 Украина.ру
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"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУ
"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУ - 25.11.2023 Украина.ру
"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУ
После провала контрнаступа президент Украины Владимир Зеленский пытался свалить все неудачи на главкома ВСУ Валерия Залужного. Также украинские власти пытались переложить ответственность на США и неработающий ленд-лиз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2023-11-25T05:20
2023-11-25T05:20
новости
украина
всу
контрнаступление
россия
вс рф
сво
валерий залужный
владимир зеленский
потери всу
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В провале украинского "контрнатупа" проиграли все. Потому что в его организации участвовали и украинские политики, и военные, и власти США. И за него должна быть коллективная ответственность, рассказал журналист.Президент Украины Владимир Зеленский пытался свалить вину на главкома ВСУ Валерия Залужного. Главком ВСУ сначала отмалчивался, но намекал, что проблема не только в нем. Они пытались переложить ответственность на США и недостаточные поставки вооружения, добавил эксперт.Почему-то Залужный остался в стороне от этого процесса. Его образ как непобедимого полководца сохранился. Но это совсем не так. Как главком ВСУ он главный виновник провала украинского наступления, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231124/1051312161.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, контрнаступление, россия, вс рф, сво, валерий залужный, владимир зеленский, потери всу, провал
Новости, Украина, ВСУ, контрнаступление, Россия, ВС РФ, СВО, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, потери ВСУ, провал

"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУ

05:20 25.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ подбитый бтр техника танк оружие
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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После провала контрнаступа президент Украины Владимир Зеленский пытался свалить все неудачи на главкома ВСУ Валерия Залужного. Также украинские власти пытались переложить ответственность на США и неработающий ленд-лиз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В провале украинского "контрнатупа" проиграли все. Потому что в его организации участвовали и украинские политики, и военные, и власти США. И за него должна быть коллективная ответственность, рассказал журналист.
Президент Украины Владимир Зеленский пытался свалить вину на главкома ВСУ Валерия Залужного. Главком ВСУ сначала отмалчивался, но намекал, что проблема не только в нем. Они пытались переложить ответственность на США и недостаточные поставки вооружения, добавил эксперт.
"Вся эта ситуация была безумной. Там было принято столько идиотских решений, что ты не можешь найти этому объяснения. Хотя ты начинаешь в себе копаться и думать: "Ну должно же быть хоть какое-то объяснение, почему Украина в двух местах кидала огромное количество войск просто на убой", - отметил Скоробогатый.
Почему-то Залужный остался в стороне от этого процесса. Его образ как непобедимого полководца сохранился. Но это совсем не так. Как главком ВСУ он главный виновник провала украинского наступления, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
Вчера, 15:15
Грег Вайнер: Если Пентагон узнает, кто виноват в провале "контрнаступа", ВСУ могут получить F-16
 
НовостиУкраинаВСУконтрнаступлениеРоссияВС РФСВОВалерий ЗалужныйВладимир Зеленскийпотери ВСУпровал
 
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05:20"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУ
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