https://ukraina.ru/20260801/chto-ukraina-poteryaet-uzhe-v-avguste-rozhin-o-motylkakh-s-fabami-proryve-v-donbasse-i-voyne-gorodov-1082061742.html

Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов

Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов - 01.08.2026 Украина.ру

Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о трёх направлениях, где армия России прямо сейчас ломает оборону ВСУ... Украина.ру, 01.08.2026

2026-08-01T13:23

2026-08-01T13:23

2026-08-01T13:23

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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о трёх направлениях, где армия России прямо сейчас ломает оборону ВСУ. Также он объяснил, почему Киев просит перемирия, а СВО переходит в войну городов и технологий:00:25 – Где решается судьба фронта? Три главных направления августа;07:15 – Бусификация и растраченные резервы: чем Украина будет воевать этой осенью?14:35 – Технологическая дуэль: оружие, которое переламывает игру;20:40 – Спутниковый провал и ожидание российского "Рассвета";24:20 – Война городов: почему противник просит "воздушное перемирие"?ТГ-канал Бориса Рожина — t.me/boris_rozhinУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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