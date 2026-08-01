Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о трёх направлениях, где армия России прямо сейчас ломает оборону ВСУ. Также он объяснил, почему Киев просит перемирия, а СВО переходит в войну городов и технологий:
00:25 – Где решается судьба фронта? Три главных направления августа;
07:15 – Бусификация и растраченные резервы: чем Украина будет воевать этой осенью?
14:35 – Технологическая дуэль: оружие, которое переламывает игру;
20:40 – Спутниковый провал и ожидание российского "Рассвета";
24:20 – Война городов: почему противник просит "воздушное перемирие"?
ТГ-канал Бориса Рожина — t.me/boris_rozhin
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:25 – Где решается судьба фронта? Три главных направления августа;
07:15 – Бусификация и растраченные резервы: чем Украина будет воевать этой осенью?
14:35 – Технологическая дуэль: оружие, которое переламывает игру;
20:40 – Спутниковый провал и ожидание российского "Рассвета";
24:20 – Война городов: почему противник просит "воздушное перемирие"?
ТГ-канал Бориса Рожина — t.me/boris_rozhin
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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