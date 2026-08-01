Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов - 01.08.2026 Украина.ру
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Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов
Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов - 01.08.2026 Украина.ру
Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о трёх направлениях, где армия России прямо сейчас ломает оборону ВСУ... Украина.ру, 01.08.2026
2026-08-01T13:23
2026-08-01T13:23
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о трёх направлениях, где армия России прямо сейчас ломает оборону ВСУ. Также он объяснил, почему Киев просит перемирия, а СВО переходит в войну городов и технологий:00:25 – Где решается судьба фронта? Три главных направления августа;07:15 – Бусификация и растраченные резервы: чем Украина будет воевать этой осенью?14:35 – Технологическая дуэль: оружие, которое переламывает игру;20:40 – Спутниковый провал и ожидание российского "Рассвета";24:20 – Война городов: почему противник просит "воздушное перемирие"?ТГ-канал Бориса Рожина — t.me/boris_rozhinУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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новости, украина, донбасс, россия, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, видео, видео
Новости, Украина, Донбасс, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Видео

Что Украина потеряет уже в августе: Рожин о "Мотыльках" с ФАБами, прорыве в Донбассе и войне городов

13:23 01.08.2026
 
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о трёх направлениях, где армия России прямо сейчас ломает оборону ВСУ. Также он объяснил, почему Киев просит перемирия, а СВО переходит в войну городов и технологий:

00:25 – Где решается судьба фронта? Три главных направления августа;
07:15 – Бусификация и растраченные резервы: чем Украина будет воевать этой осенью?
14:35 – Технологическая дуэль: оружие, которое переламывает игру;
20:40 – Спутниковый провал и ожидание российского "Рассвета";
24:20 – Война городов: почему противник просит "воздушное перемирие"?

ТГ-канал Бориса Рожина — t.me/boris_rozhin

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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