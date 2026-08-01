https://ukraina.ru/20260801/1082019055.html

Александр Казаков: Россия проводит рискованную операцию, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря

Александр Казаков: Россия проводит рискованную операцию, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря - 01.08.2026 Украина.ру

Александр Казаков: Россия проводит рискованную операцию, чтобы полностью отрезать Украину от Черного моря

Российская армия проводит большую операцию по освобождению Славянско-Краматорской агломерации. Все полагают, что это генеральное сражение. Но я по-прежнему считаю это отвлекающим ударом, потому что генеральное наступление будет на юге

2026-08-01T07:00

2026-08-01T07:00

2026-08-01T07:00

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украина

одесса

россия

александр казаков

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков- Александр Юрьевич, как вы в целом оцениваете то, что сейчас происходит вокруг событий на Украине?- На протяжении долгого времени ситуация на полях сражений и на политико-дипломатическом фронте шли параллельно, а теперь эти два вектора окончательно разошлись. Переговоры остановлены. Остался только заочный диалог, когда кто-то говорит, а потом кто-то отвечает. Рубио приехал и сказал правду: "Ну не смогли мы". Это очень важно. Пока он этого не сказал, мы не могли и не хотели этого утверждать.Что в итоге? Мы получили целый год. Мы классно обманули всех с устными соглашениями в Анкоридже. Целый год нас никто не доставал с перемириями и переговорами. Мы нормально воевали и разрушали украинский тыл, да еще и их обвиняли в том, что они не выполнили домашнее задание.Почему мы их классно обманули? А мы оставили один единственный пункт, чтобы они встали и освободили ДНР. И когда Рубио сказал: "Давайте мы придумаем что-то новое", Лавров заранее ответил: "Нет. Не везите ничего новенького. Мы ваш бизнес-подход знаем. Не надо менять повидло на мед, если вы вагон не нашли. Нас Анкоридж устраивает. Продолжайте работать".В общем, эти два вектора разошлись. И как минимум до осени они не сойдутся.На полях сражений интенсифицировались бои. В 90% случаев мы владеем инициативой, в 10% случаев Украина пытается контратаковать. Да, безуспешно, но силы на локальные удары у нее еще есть. Мы же проводим большую операцию по освобождению Славянско-Краматорской агломерации. Все считают, что это генеральное сражение. Но я по-прежнему считаю это отвлекающим ударом, потому что генеральное наступление будет на юге.Путин уже переопределил цели. Он не раз говорил, что если мы сами освободим ДНР, то следующее наше предложение будет хуже. А теперь слово "Новороссия" президент произносит уже в другом значении. Это уже не про Запорожье и Херсон, а про Одессу. При этом в части наших ударов по портовой инфраструктуре Украины речь идет о нашем ассиметричном ответе.Мы не работаем по принципу "Они отправили 300 дронов к нам, мы отправили 350 дронов к ним". Это не пинг-понг. Наша задача эффективность, а не эффектность. Поэтому мы, отвечая на эту эскалацию, лишили Украину морских ворот.Мы долго этого не делали, потому что это было и остается на грани фола. Особенно это касается судов. Хотя бы про одно судно мы знаем, что оно было турецким, а экипаж был из Индии. Черное море – это не узкий Ормузский пролив. Тут надо обозначить всем. Надо не только украинские суда бить беспилотниками, но и шарахнуть ракетами по действительно иностранному судну с вероятностью гибели команды. К сожалению, индийские и турецкие граждане погибли. Да, ноты протеста прозвучали, но никаких последствий для нас не было. Последствия были другие. Глобальная корпорация Maersk вычеркнула все украинские порты из своих маршрутов.Есть некоторые портовые мощности, которые так просто не разрушить. Одесса – это глубоководный порт. Глубина причальной стенки – 16 метров железобетона. Какие ракеты? Тут надо ФАБ-5000 тысяч одну за другой сбрасывать. Но мы смотрели, насколько знаково нам удалось разрушить один зерновой терминал. И мы стали бить корабли прямо у причальных стенок, показывая остальным: "Не причаливайте". Выяснилось, что тут надо воздействовать психологически, как это делает Иран. Страховщики завышают цену в десять раз, капитаны отказываются вести суда. Риск слишком велик.Да, была попытка каботажного плаванья в сторону Констанцы и Бургаса, но не получилось. Мы их и там нашли. Нам осталось разобраться с более мелкими портами на Дунае (Измаил, Килия, Рени). И тогда водные ворота на Украину будут закрыты.Это невероятного уровня скачок эскалации. Учитывая, что экспорт Украины на 60% обеспечивался через водные коммуникации. Сейчас у них будет дикий кризис. Идет сбор урожая, а зерно не отгружается. Сухопутным коридором это заменить просто нереально.Эта наша операция рискованная. Нам уже устроили вой в Совбезе ООН про голодающую Африку. Да, такой риск есть, учитывая, что Россия и Украина на двоих обеспечивали 30% мировых поставок. Сможем мы эти объемы заместить, если киевский режим вообще не будет выходить за акваторию Одессы? Это только в Минсельхозе знают. И это очень большой риск на глобальном уровне.Кстати, тут для нас есть еще одна хитрая ловушка для нас. Это разговор уже на август. Продовольственный кризис в мире будет в любом случае. Но это больше связано с США и Ираном, поскольку в Персидском заливе застряли удобрения. Это уже скажется на этом урожае осенью. Но так как мы эту операцию начали летом, это могут повесить на нас.- Получается, спор идет о том, кто виноват: американцы или мы?- Да. И нашей дипломатии надо напирать на то, что виноваты и американцы, и украинцы. Они же первыми начали по нашим судам бить.В общем, мы ждем наступательных операций. И если мы закрыли морские вороты, надо сухопутные ворота тоже закрывать. Это тоже дико опасно. Учитывая, что через Польшу идут не только военные поставки, но и гуманитарные. Если мы и эти возможности перекроем, на Украину не только дроны перестанут поступать, но и продукты. А мы не можем сказать: "Так. Эту фуру пропускаем, эту – не пропускаем".Повторюсь, это очень рискованная история. Но киевский режим уже реально всех достал. Включая самого Путина.- Мы с вами неоднократно говорили, что Одесса и другие порты чрезвычайно важны для Британии. Они не верили, что мы пойдем на эту эскалацию? Или они уже не дорожат этими территориями?- Не верили. Они рассуждали так: "Русские эти территории заберут, поэтому не будут их разрушать, чтобы не пришлось восстанавливать". Да и мы не демонстрировали готовность к эскалации. Наши удары по Одесской области в основном приходились на электроэнергетику и сухопутную логистику из Румынии (мост в Затоке). Порты всерьез не трогали.Правда, британцы так привыкли обманывать других, что иногда обманывают себя. Они до сих пор думают, что зерновая сделка работает. Смешные такие. Путин уже давно закрыл эту историю по понятным причинам. И теперь мы их этих иллюзий лишаем.Что такое Одесса для нас? Утесов, Бабель, Молдованка, Пересыпь. А для Британии это просто причальные стенки. Им плевать на колорит и на историю. Но теперь порта нет. Мы лишаем британцев интереса к этому городу. Зачем им Одесса без порта? А нам нужна.

https://ukraina.ru/20260712/1081315242.html

https://ukraina.ru/20260731/1082001445.html

https://ukraina.ru/20260729/1081938607.html

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Александр Порунов

интервью, украина, одесса, россия, александр казаков, владимир путин, порты, блокада, румыния, польша, суда, славянско-краматорская агломерация, сво, переговоры