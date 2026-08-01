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ВС РФ наносят удары по Запорожью и Одессе, в Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
ВС РФ наносят удары по Запорожью и Одессе, в Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО - 01.08.2026 Украина.ру
ВС РФ наносят удары по Запорожью и Одессе, в Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
Российские силы наносят удары по целям в подконтрольных Киеву Запорожье и Одессе. В столице Украины объявлена воздушная тревога, пишут местные каналы. Об этом и других военных новостях 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-08-01T13:25
2026-08-01T13:25
2026-08-01T13:30
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🟥 ВС РФ освободили Любицкое в Запорожской области, установили контроль над Ольговкой в Харьковской, сообщает Минобороны.В ведомстве также сообщили, что за сутки российские силы ПВО сбили 15 авиабомб и 743 БПЛА самолетного типа;🟥 В Конотопе Сумской области пропало электричество. Об этом сообщает мэр города Артем Семенихин. Перед этим он сообщал об угрозе удара реактивными дронами;🟥 Ночью во время удара по Киеву была атакована энергетическая инфраструктура. Об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев. По его словам, энергетика столицы находится в режиме максимального напряжения.Ночью ряд киевских телеграм-каналов сообщали о перебоях со светом и водой.Ранее в российских силовых структурах сообщили, что с приходом Михаила Драпатого в ВСУ начались массовые увольнения среди высшего офицерского состава. Подробнее в материале Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за СырскимБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, киев, запорожье, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Россия, Киев, Запорожье, Украина.ру, Минобороны, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
ВС РФ наносят удары по Запорожью и Одессе, в Киеве объявлена воздушная тревога. Новости СВО
13:25 01.08.2026 (обновлено: 13:30 01.08.2026)
Российские силы наносят удары по целям в подконтрольных Киеву Запорожье и Одессе. В столице Украины объявлена воздушная тревога, пишут местные каналы. Об этом и других военных новостях 1 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ освободили Любицкое в Запорожской области, установили контроль над Ольговкой в Харьковской, сообщает Минобороны.
В ведомстве также сообщили, что за сутки российские силы ПВО сбили 15 авиабомб и 743 БПЛА самолетного типа;
🟥 В Конотопе Сумской области пропало электричество. Об этом сообщает мэр города Артем Семенихин. Перед этим он сообщал об угрозе удара реактивными дронами;
🟥 Ночью во время удара по Киеву была атакована энергетическая инфраструктура. Об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев. По его словам, энергетика столицы находится в режиме максимального напряжения.
Ночью ряд киевских телеграм-каналов сообщали о перебоях со светом и водой.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что с приходом Михаила Драпатого в ВСУ начались массовые увольнения среди высшего офицерского состава. Подробнее в материале Украинские генералы против Драпатого: военные уходят вслед за Сырским
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