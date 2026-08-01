Рубио заявил о намерении США возобновить переговоры России и Украины - 01.08.2026 Украина.ру
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Рубио заявил о намерении США возобновить переговоры России и Украины
Рубио заявил о намерении США возобновить переговоры России и Украины - 01.08.2026 Украина.ру
Рубио заявил о намерении США возобновить переговоры России и Украины
США хотят вернуть Россию и Украину за стол переговоров, но мешают "красные линии". Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News
2026-08-01T13:54
2026-08-01T13:54
новости
россия
марко рубио
дмитрий песков
сша
украина
fox news
росатом
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Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил о намерении Вашингтона способствовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что американская сторона предпримет дипломатические шаги, чтобы оценить возможность возвращения сторон за стол переговоров."Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно чёткие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить их, мы не достигнем желаемого результата", — добавил Рубио.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что условия для остановки боевых действий были изложены ещё два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если Киев примет соответствующие решения. Ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, марко рубио, дмитрий песков, сша, украина, fox news, росатом, украина.ру, владимир путин
Новости, Россия, Марко Рубио, Дмитрий Песков, США, Украина, Fox News, Росатом, Украина.ру, Владимир Путин

Рубио заявил о намерении США возобновить переговоры России и Украины

13:54 01.08.2026
 
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : МИД РФ
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США хотят вернуть Россию и Украину за стол переговоров, но мешают "красные линии". Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил о намерении Вашингтона способствовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что американская сторона предпримет дипломатические шаги, чтобы оценить возможность возвращения сторон за стол переговоров.
"Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно чёткие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить их, мы не достигнем желаемого результата", — добавил Рубио.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что условия для остановки боевых действий были изложены ещё два года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если Киев примет соответствующие решения.
Ключевым условием для начала реального мирного процесса Москва считает выполнение Киевом требований, озвученных Владимиром Путиным летом 2024 года. Речь идет о выводе украинских войск со всей территории новых регионов России, а также об отказе Украины от намерений вступать в Североатлантический альянс. Только при выполнении этих условий, как неоднократно подчеркивал Кремль, возможно достижение долгосрочного и устойчивого мира.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа
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