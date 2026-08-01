https://ukraina.ru/20260801/v-kieve-zaderzhali-boevika-krakena-po-delu-ob-ubiystve-na-bali-1082062087.html
В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали
В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали - 01.08.2026 Украина.ру
В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали
В Киеве задержан боевик полка ВСУ "Кракен"* Глеб Новостройный по подозрению в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники
2026-08-01T13:41
2026-08-01T13:41
2026-08-01T13:41
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В Киеве задержали боевика полка ВСУ "Кракен"* Глеба Новостройного. По данным издания "Страна.ua", его подозревают в убийстве украинца Игоря Комарова, которое произошло на Бали в феврале. Дело засекречено, но неофициальные источники связывают задержание именно с этим преступлением.Игорь Комаров, которого журналисты называли сыном криминального авторитета и совладельцем сети кол-центров, был похищен на Бали, а затем убит — его останки нашли на пляже, ДНК-экспертиза подтвердила личность. Его партнёру Ермаку Петровскому удалось сбежать.С этим делом косвенно связан депутат Верховной рады Николай Тищенко, кум бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. 29 июня, в день покушения на олигарха Ермолаева в Монако, НАБУ предъявило Тищенко подозрение в "крышевании" кол-центров и вымогательстве. Ранее он уже был замешан в скандале с нападением на боевика "Кракена" в Днепропетровске. По данным французского издания Le Figaro, покушение на Ермолаева могла организовать СБУ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа*Террористическая организация, запрещённая в России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бали, николай тищенко, андрей ермолаев, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, кракен, киев, монако
Новости, Бали, Николай Тищенко, Андрей Ермолаев, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Кракен, Киев, Монако
В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали
В Киеве задержан боевик полка ВСУ "Кракен"* Глеб Новостройный по подозрению в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники
В Киеве задержали боевика полка ВСУ "Кракен"* Глеба Новостройного. По данным издания "Страна.ua", его подозревают в убийстве украинца Игоря Комарова, которое произошло на Бали в феврале. Дело засекречено, но неофициальные источники связывают задержание именно с этим преступлением.
Игорь Комаров, которого журналисты называли сыном криминального авторитета и совладельцем сети кол-центров, был похищен на Бали, а затем убит — его останки нашли на пляже, ДНК-экспертиза подтвердила личность. Его партнёру Ермаку Петровскому удалось сбежать.
С этим делом косвенно связан депутат Верховной рады Николай Тищенко, кум бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
29 июня, в день покушения на олигарха Ермолаева в Монако, НАБУ предъявило Тищенко подозрение в "крышевании" кол-центров и вымогательстве. Ранее он уже был замешан в скандале с нападением на боевика "Кракена" в Днепропетровске. По данным французского издания Le Figaro, покушение на Ермолаева могла организовать СБУ.
*Террористическая организация, запрещённая в России.