https://ukraina.ru/20260801/v-kieve-zaderzhali-boevika-krakena-po-delu-ob-ubiystve-na-bali-1082062087.html

В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали

В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали - 01.08.2026 Украина.ру

В Киеве задержали боевика "Кракена"* по делу об убийстве на Бали

В Киеве задержан боевик полка ВСУ "Кракен"* Глеб Новостройный по подозрению в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники

2026-08-01T13:41

2026-08-01T13:41

2026-08-01T13:41

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бали

николай тищенко

андрей ермолаев

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вооруженные силы украины

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В Киеве задержали боевика полка ВСУ "Кракен"* Глеба Новостройного. По данным издания "Страна.ua", его подозревают в убийстве украинца Игоря Комарова, которое произошло на Бали в феврале. Дело засекречено, но неофициальные источники связывают задержание именно с этим преступлением.Игорь Комаров, которого журналисты называли сыном криминального авторитета и совладельцем сети кол-центров, был похищен на Бали, а затем убит — его останки нашли на пляже, ДНК-экспертиза подтвердила личность. Его партнёру Ермаку Петровскому удалось сбежать.С этим делом косвенно связан депутат Верховной рады Николай Тищенко, кум бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. 29 июня, в день покушения на олигарха Ермолаева в Монако, НАБУ предъявило Тищенко подозрение в "крышевании" кол-центров и вымогательстве. Ранее он уже был замешан в скандале с нападением на боевика "Кракена" в Днепропетровске. По данным французского издания Le Figaro, покушение на Ермолаева могла организовать СБУ.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августа*Террористическая организация, запрещённая в России.

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киев

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новости, бали, николай тищенко, андрей ермолаев, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, кракен, киев, монако