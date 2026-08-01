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В США раскрыли, кто оставил Украину без ПВО
В США раскрыли, кто оставил Украину без ПВО - 01.08.2026 Украина.ру
В США раскрыли, кто оставил Украину без ПВО
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО "Железный Купол" и теперь конкурирует с Украиной за получение других военных ресурсов США. Об этом сообщает газета The Washington Post
2026-08-01T14:23
2026-08-01T14:23
2026-08-01T14:23
переговоры по украине 2025
новости
украина
биньямин нетаньяху
the washington post
линдси грэм
владимир зеленский
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Попытка передать Украине израильские комплексы ПВО "Железный купол" натолкнулась на вето со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет The Washington Post."В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* поддержал передачу батарей ПВО Железный Купол Украине. Однако на этом пути возникло препятствие - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", - пишет The Washington Post.По данным издания, Нетаньяху воспрепятствовал передаче комплексов, сославшись на соглашение о совместном производстве, которое даёт Израилю право окончательного решения по использованию систем, даже несмотря на то, что сами батареи финансировались США.А недавние усилия Зеленского, по мнению WP, вовсе поставили Израиль и Украину в состояние конкуренции за военные ресурсы США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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переговоры по украине 2025, новости, украина, биньямин нетаньяху, the washington post, линдси грэм, владимир зеленский, сша, израиль
переговоры по Украине 2025, Новости, Украина, Биньямин Нетаньяху, The Washington Post, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, США, Израиль
В США раскрыли, кто оставил Украину без ПВО
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО "Железный Купол" и теперь конкурирует с Украиной за получение других военных ресурсов США. Об этом сообщает газета The Washington Post
Попытка передать Украине израильские комплексы ПВО "Железный купол" натолкнулась на вето со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет The Washington Post.
"В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* поддержал передачу батарей ПВО Железный Купол Украине. Однако на этом пути возникло препятствие - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", - пишет The Washington Post.
По данным издания, Нетаньяху воспрепятствовал передаче комплексов, сославшись на соглашение о совместном производстве, которое даёт Израилю право окончательного решения по использованию систем, даже несмотря на то, что сами батареи финансировались США.
А недавние усилия Зеленского, по мнению WP, вовсе поставили Израиль и Украину в состояние конкуренции за военные ресурсы США.
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов