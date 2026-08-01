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В США раскрыли, кто оставил Украину без ПВО

В США раскрыли, кто оставил Украину без ПВО - 01.08.2026 Украина.ру

В США раскрыли, кто оставил Украину без ПВО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплекса ПВО "Железный Купол" и теперь конкурирует с Украиной за получение других военных ресурсов США. Об этом сообщает газета The Washington Post

2026-08-01T14:23

2026-08-01T14:23

2026-08-01T14:23

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новости

украина

биньямин нетаньяху

the washington post

линдси грэм

владимир зеленский

сша

израиль

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Попытка передать Украине израильские комплексы ПВО "Железный купол" натолкнулась на вето со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет The Washington Post."В 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм* поддержал передачу батарей ПВО Железный Купол Украине. Однако на этом пути возникло препятствие - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", - пишет The Washington Post.По данным издания, Нетаньяху воспрепятствовал передаче комплексов, сославшись на соглашение о совместном производстве, которое даёт Израилю право окончательного решения по использованию систем, даже несмотря на то, что сами батареи финансировались США.А недавние усилия Зеленского, по мнению WP, вовсе поставили Израиль и Украину в состояние конкуренции за военные ресурсы США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Атака на теплоход "Росатома", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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переговоры по украине 2025, новости, украина, биньямин нетаньяху, the washington post, линдси грэм, владимир зеленский, сша, израиль