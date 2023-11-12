Западная Украина за минувшую неделю: Попытка захвата монастыря УПЦ и пошив курток для сборной России - 12.11.2023 Украина.ру
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Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Западная Украина за неделю
https://ukraina.ru/20231112/1050955663.html
Западная Украина за минувшую неделю: Попытка захвата монастыря УПЦ и пошив курток для сборной России
Западная Украина за минувшую неделю: Попытка захвата монастыря УПЦ и пошив курток для сборной России - 12.11.2023 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю: Попытка захвата монастыря УПЦ и пошив курток для сборной России
Россия продолжает определять повестку в регионе. На Буковине силовики пытались захватить монастырь УПЦ, которую называют "церковью страны-агрессора", а в Закарпатье почти год шили куртки для лыжной сборной РФ.
2023-11-12T10:24
2023-11-12T10:24
западная украина за неделю
эксклюзив
украина
западная украина
россия
италия
сбу
упц
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Налет на монастырь в Банченах – тренировка перед захватом Почаевской Лавры?Утром в четверг, 9 ноября, десятки вооруженных военнослужащих оцепили территорию Банченского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Черновицкой области. Руководили акцией сотрудники СБУ, требовавшие допустить их внутрь, мотивируя это необходимостью "идентифицировать находящихся в обители людей". При этом у силовиков не было никаких решений суда на проведение следственных мероприятий в монастыре.В защиту обители вышли митрополит Лонгин (Михаил Жар) и десятки его детей, а также духовенство и прихожане монастыря. Верующие со словами "Ганьба!" и "Зачем сюда приехали?" требовали от силовиков покинуть территорию рядом с Банченским монастырем.Напомню, что Михаил Жар в 2008 году был удостоен звания Героя Украины за свою помощь детям. Кроме своих троих детей, священнослужитель усыновил более 400 сирот, в том числе тяжелобольных, инвалидов и детей с ВИЧ.После попытки силовиков зайти в монастырь к ним обратился митрополит Лонгин, призвавший оставить в покое верующих. "Всё, достаточно уже. Оставьте нас в покое. Я уже психологически не могу. Кончайте весь свой цирк, забирайте людей. Если нужно будет вам со мной поговорить, тогда я и буду с вами встречаться", – сказал иерарх УПЦ.Позже в видеообращении Митрополит Лонгин заявил, что после визита отряда вооруженных силовиков в Банченский монастырь весь мир должен обратить внимание на издевательства, которые переживают верующие УПЦ МП."На Банченский монастырь было совершено нападение. Военные с автоматами и сотрудники СБУ напали на нас, как на бандитов, испугали всех детей, окружили все, что имеем. Это государство не заботится о нас, о наших детях. Мои дети на передовой, десять сыновей там, четверо уже инвалиды", – сказал он."Пусть весь мир знает, как мы страдаем, как нам тяжело жить в этом государстве. У нас нет никаких прав, Конституция не защищает нас, закон не защищает нас. Чем этот народ провинился? Почему мы не имеем права жить в этом государстве? Оно наше. Я прошу всех опомниться", – добавил митрополит Лонгин.Иерарх также призвал верующих со всей Украины останавливать тех, кто попытается захватить святыни. "Мы служим этому государству, но почему-то мы не имеем права верить в Бога и молиться в нашей Церкви. Страшно было, когда пришли с автоматами в монастырь. Они к Богу с автоматами пришли, не ко мне. Останавливайте этих людей, потому что наша Церковь, Бог наш. Мне нужна помощь сейчас", – сказал он.Стоит отметить, что ни одно средство массовой информации Черновицкой области не сообщило об атаке силовиков на Банченский монастырь УПЦ, хотя ранее журналисты регулярно делали репортажи о благотворительной деятельности митрополита Лонгина, а местные чиновники разного ранга приезжали к нему на благословение. Однако ныне, как и в мае этого года во время вручения иерарху подозрения в разжигании вражды, все они промолчали.В защиту митрополита Лонгина высказался только депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук, избранный в мажоритарном округе в Одессе."Пришли с автоматами, в масках, пришли непонятно почему. Что вы там забыли? Что вы сделали в нашей стране? Что вы сделали для победы? Ноль, вы никто. Все те, кто сейчас совершает такой беспредел, все обязательно будут наказаны – и те, кто ворует у наших военных, и те, кто сегодня приходят и так издеваются над нашими храмами и священниками", – заявил он.При этом близкий к руководству УПЦ МП "Союз православных журналистов" (СПЖ) апеллировал к президенту Украины, хотя и странным образом. 10 ноября на портале СПЖ была опубликована редакционная колонка под заголовком "Нападение на Банчены – провокация против Зеленского?""Сейчас в США продолжаются активные процессы по прекращению помощи Украине. Лишь за несколько часов до событий в Банченах кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в очередной раз уже заявил, что Украина – тоталитарная страна, где власть "за наши деньги" преследует христиан и запрещает УПЦ. А 3 ноября Зеленский подписал закон о содействии правам нацменьшинств, необходимый для вступления в ЕС.В ситуации, когда из-за преследования УПЦ есть реальная угроза прекращения помощи от США, когда Украине нужно ласкать и лелеять нацменьшинства, кто-то дает команду пригнать толпу военных с автоматами в "полурумынский" монастырь, где, кроме прочего, размещено всемирно известное убежище для детей-инвалидов. И кадры этого действа уже облетели все мировые агентства.Вариантов два: либо это сознательная провокация против Офиса президента и Зеленского, либо у нас политикой по УПЦ занимаются просто очень неразумные люди. И, признаться, ни один из вариантов не радует", – говорится в колонке.Однако на самом деле и сам Зеленский, и люди из его офиса неоднократно клеймили УПЦ МП как "церковь, связанную со страной-агрессором". Так что попытка захвата монастыря в Банченах (а иначе назвать появление десятков вооруженных людей тяжело) похожа на тренировку перед взятием под контроль крупнейшей святыни УПЦ на территории Западной Украины – Свято-Успенской Почаевской Лавры в Тернопольской области.На Закарпатье до сих пор шили куртки для лыжной сборной РФВ пятницу, 10 ноября, глава Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Виктор Никита сообщил об очередной "измене": оказывается, несмотря на второй год полномасштабного вооруженного конфликта между Украиной и Россией, одна из швейных фабрик Закарпатья продолжала производить форму для сборной РФ."На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрытно изготовляли зимние лыжные куртки итальянского бренда VIST с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация RUSSIA SKI TEAM. Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили сотрудники Национальной полиции. Спасибо правоохранителям за оперативное реагирование на потенциальные угрозы и недопущение противоправной деятельности в интересах оккупанта", – написал губернатор Закарпатья в своем Телеграм-канале ().Позже Служба безопасности Украины сообщила, что её сотрудники тоже были вовлечены в акцию на швейной фабрике. "Фабрика начала выполнять заказы российской компании, поставляющей специализированную одежду для спортивных команд страны-агрессора, с начала 2023 года. По данным следствия, в этот период подпольная мастерская изготовила и поставила в РФ более 40 оптовых партий зимних курток для российских лыжников. Во время отправки спортивной одежды фигуранты заклеивали на ней марлевым скотчем русскую символику" – говорится в пресс-релизе СБУ.Но на самом деле ни о какой "подпольной мастерской" речь не идет – на фото, распространенных правоохранителями, видны большие фабричные цеха, о чём прямо сказано дальше. "Для обеспечения производственного процесса в швейном цехе была привлечена руководитель предприятия. Выполнением российского "заказа" занималось не более 5 швей, отбираемых среди "доверенных" лиц. Также швеи дополнительно проходили "инструктаж" о неразглашении факта сотрудничества в пользу страны-агрессора среди окружающих, знакомых и родственников", – говорится в пресс-релизе."Чтобы скрыть нелегальные поставки, их "маршрут" проходил через одну из европейских стран, где находился владелец закарпатской швейной фабрики. Им оказался иностранец, который непосредственно занимался заключением соответствующих договоров с российскими заказчиками и организовывал переправку готовой продукции в РФ," – таинственно написали украинские рыцари плаща и кинжала, хотя за несколько часов до этого губернатор Закарпатья прямо сообщил, что речь идет об итальянском гражданине и фирме VIST.Как сказано на её официальном сайте, "VIST является одним из самых известных брендов в лыжном секторе. За почти 20-летнюю историю VIST сумел занять нишу среди ведущих игроков в мире зимних видов спорта. Сегодня портфолио продукции VIST очень диверсифицировано: от технического снаряжения (лыжи, сноуборды и крепежа) до спортивного снаряжения, а также высококачественной модной лыжной одежды, которая также идеально подходит для активного отдыха".Фирма гордится тем, что "сейчас является официальным поставщиком формы для Федерации лыжного спорта России, а также национальных лыжных команд Болгарии, Венгрии и Украины" – ведь санкции на поставку одежды из ЕС в Россию не введены. Кстати, на ярлыках, фото которых распространили стражи порядка, есть надпись Made in Ukraine, – то есть речь идет о вполне легальном международном контракте, без попытки скрыть страну производителя.СБУ возбудило уголовное производство по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). "Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – угрожает спецслужба. Однако ни о каком подозреваемом пока информации нет.Также неизвестно, о какой именно швейной фабрике идет речь – ведь на Закарпатье их больше десяти, и практически все сотрудничают с Италией. Однако, учитывая тот факт, что к следственным действиям на предприятии были привлечены сотрудники Мукачевского пограничного отряда, речь идет об одной из фабрик в Мукачевском или Береговском районе. При этом местные комментаторы не исключают, что вся эта операция является следствием нечестной конкуренции между закарпатскими швейниками, и осуществлена, прежде всего, с целью завладения имуществом фабрики.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
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эксклюзив, украина, западная украина, россия, италия, сбу, упц
Западная Украина за неделю, Эксклюзив, Украина, Западная Украина, Россия, Италия, СБУ, УПЦ

Западная Украина за минувшую неделю: Попытка захвата монастыря УПЦ и пошив курток для сборной России

10:24 12.11.2023
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗападная Украина обзор
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Россия продолжает определять повестку в регионе. На Буковине силовики пытались захватить монастырь УПЦ, которую называют "церковью страны-агрессора", а в Закарпатье почти год шили куртки для лыжной сборной РФ.
Налет на монастырь в Банченах – тренировка перед захватом Почаевской Лавры?
Утром в четверг, 9 ноября, десятки вооруженных военнослужащих оцепили территорию Банченского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Черновицкой области. Руководили акцией сотрудники СБУ, требовавшие допустить их внутрь, мотивируя это необходимостью "идентифицировать находящихся в обители людей". При этом у силовиков не было никаких решений суда на проведение следственных мероприятий в монастыре.
В защиту обители вышли митрополит Лонгин (Михаил Жар) и десятки его детей, а также духовенство и прихожане монастыря. Верующие со словами "Ганьба!" и "Зачем сюда приехали?" требовали от силовиков покинуть территорию рядом с Банченским монастырем.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Напомню, что Михаил Жар в 2008 году был удостоен звания Героя Украины за свою помощь детям. Кроме своих троих детей, священнослужитель усыновил более 400 сирот, в том числе тяжелобольных, инвалидов и детей с ВИЧ.
После попытки силовиков зайти в монастырь к ним обратился митрополит Лонгин, призвавший оставить в покое верующих. "Всё, достаточно уже. Оставьте нас в покое. Я уже психологически не могу. Кончайте весь свой цирк, забирайте людей. Если нужно будет вам со мной поговорить, тогда я и буду с вами встречаться", – сказал иерарх УПЦ.
Позже в видеообращении Митрополит Лонгин заявил, что после визита отряда вооруженных силовиков в Банченский монастырь весь мир должен обратить внимание на издевательства, которые переживают верующие УПЦ МП.
"На Банченский монастырь было совершено нападение. Военные с автоматами и сотрудники СБУ напали на нас, как на бандитов, испугали всех детей, окружили все, что имеем. Это государство не заботится о нас, о наших детях. Мои дети на передовой, десять сыновей там, четверо уже инвалиды", – сказал он.
"Пусть весь мир знает, как мы страдаем, как нам тяжело жить в этом государстве. У нас нет никаких прав, Конституция не защищает нас, закон не защищает нас. Чем этот народ провинился? Почему мы не имеем права жить в этом государстве? Оно наше. Я прошу всех опомниться", – добавил митрополит Лонгин.
Иерарх также призвал верующих со всей Украины останавливать тех, кто попытается захватить святыни. "Мы служим этому государству, но почему-то мы не имеем права верить в Бога и молиться в нашей Церкви. Страшно было, когда пришли с автоматами в монастырь. Они к Богу с автоматами пришли, не ко мне. Останавливайте этих людей, потому что наша Церковь, Бог наш. Мне нужна помощь сейчас", – сказал он.
Стоит отметить, что ни одно средство массовой информации Черновицкой области не сообщило об атаке силовиков на Банченский монастырь УПЦ, хотя ранее журналисты регулярно делали репортажи о благотворительной деятельности митрополита Лонгина, а местные чиновники разного ранга приезжали к нему на благословение. Однако ныне, как и в мае этого года во время вручения иерарху подозрения в разжигании вражды, все они промолчали.
В защиту митрополита Лонгина высказался только депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук, избранный в мажоритарном округе в Одессе.
"Пришли с автоматами, в масках, пришли непонятно почему. Что вы там забыли? Что вы сделали в нашей стране? Что вы сделали для победы? Ноль, вы никто. Все те, кто сейчас совершает такой беспредел, все обязательно будут наказаны – и те, кто ворует у наших военных, и те, кто сегодня приходят и так издеваются над нашими храмами и священниками", – заявил он.
При этом близкий к руководству УПЦ МП "Союз православных журналистов" (СПЖ) апеллировал к президенту Украины, хотя и странным образом. 10 ноября на портале СПЖ была опубликована редакционная колонка под заголовком "Нападение на Банчены – провокация против Зеленского?"
"Сейчас в США продолжаются активные процессы по прекращению помощи Украине. Лишь за несколько часов до событий в Банченах кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в очередной раз уже заявил, что Украина – тоталитарная страна, где власть "за наши деньги" преследует христиан и запрещает УПЦ. А 3 ноября Зеленский подписал закон о содействии правам нацменьшинств, необходимый для вступления в ЕС.
В ситуации, когда из-за преследования УПЦ есть реальная угроза прекращения помощи от США, когда Украине нужно ласкать и лелеять нацменьшинства, кто-то дает команду пригнать толпу военных с автоматами в "полурумынский" монастырь, где, кроме прочего, размещено всемирно известное убежище для детей-инвалидов. И кадры этого действа уже облетели все мировые агентства.
Вариантов два: либо это сознательная провокация против Офиса президента и Зеленского, либо у нас политикой по УПЦ занимаются просто очень неразумные люди. И, признаться, ни один из вариантов не радует", – говорится в колонке.
Однако на самом деле и сам Зеленский, и люди из его офиса неоднократно клеймили УПЦ МП как "церковь, связанную со страной-агрессором". Так что попытка захвата монастыря в Банченах (а иначе назвать появление десятков вооруженных людей тяжело) похожа на тренировку перед взятием под контроль крупнейшей святыни УПЦ на территории Западной Украины – Свято-Успенской Почаевской Лавры в Тернопольской области.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 05:22
Мощи преткновения. Зачем Украина собралась вскрыть гробницы Киево-Печерской ЛаврыПланы украинского Минкульта вскрыть мощи, хранящиеся в Киево-Печерской Лавре, и проверить их на подлинность вызвали острый конфликт. Верующие считают, что это очередной акт репрессий против УПЦ, государство и праворадикальные активисты связывают экспертизу с необходимостью удовлетворить запрос общества и разоблачить вранье "московских попов"
На Закарпатье до сих пор шили куртки для лыжной сборной РФ
В пятницу, 10 ноября, глава Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Виктор Никита сообщил об очередной "измене": оказывается, несмотря на второй год полномасштабного вооруженного конфликта между Украиной и Россией, одна из швейных фабрик Закарпатья продолжала производить форму для сборной РФ.
"На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрытно изготовляли зимние лыжные куртки итальянского бренда VIST с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация RUSSIA SKI TEAM. Эту противоправную деятельность обнаружили, задокументировали и прекратили сотрудники Национальной полиции. Спасибо правоохранителям за оперативное реагирование на потенциальные угрозы и недопущение противоправной деятельности в интересах оккупанта", – написал губернатор Закарпатья в своем Телеграм-канале ().
Позже Служба безопасности Украины сообщила, что её сотрудники тоже были вовлечены в акцию на швейной фабрике. "Фабрика начала выполнять заказы российской компании, поставляющей специализированную одежду для спортивных команд страны-агрессора, с начала 2023 года. По данным следствия, в этот период подпольная мастерская изготовила и поставила в РФ более 40 оптовых партий зимних курток для российских лыжников. Во время отправки спортивной одежды фигуранты заклеивали на ней марлевым скотчем русскую символику" – говорится в пресс-релизе СБУ.
Но на самом деле ни о какой "подпольной мастерской" речь не идет – на фото, распространенных правоохранителями, видны большие фабричные цеха, о чём прямо сказано дальше. "Для обеспечения производственного процесса в швейном цехе была привлечена руководитель предприятия. Выполнением российского "заказа" занималось не более 5 швей, отбираемых среди "доверенных" лиц. Также швеи дополнительно проходили "инструктаж" о неразглашении факта сотрудничества в пользу страны-агрессора среди окружающих, знакомых и родственников", – говорится в пресс-релизе.
"Чтобы скрыть нелегальные поставки, их "маршрут" проходил через одну из европейских стран, где находился владелец закарпатской швейной фабрики. Им оказался иностранец, который непосредственно занимался заключением соответствующих договоров с российскими заказчиками и организовывал переправку готовой продукции в РФ," – таинственно написали украинские рыцари плаща и кинжала, хотя за несколько часов до этого губернатор Закарпатья прямо сообщил, что речь идет об итальянском гражданине и фирме VIST.
Как сказано на её официальном сайте, "VIST является одним из самых известных брендов в лыжном секторе. За почти 20-летнюю историю VIST сумел занять нишу среди ведущих игроков в мире зимних видов спорта. Сегодня портфолио продукции VIST очень диверсифицировано: от технического снаряжения (лыжи, сноуборды и крепежа) до спортивного снаряжения, а также высококачественной модной лыжной одежды, которая также идеально подходит для активного отдыха".
Фирма гордится тем, что "сейчас является официальным поставщиком формы для Федерации лыжного спорта России, а также национальных лыжных команд Болгарии, Венгрии и Украины" – ведь санкции на поставку одежды из ЕС в Россию не введены. Кстати, на ярлыках, фото которых распространили стражи порядка, есть надпись Made in Ukraine, – то есть речь идет о вполне легальном международном контракте, без попытки скрыть страну производителя.
СБУ возбудило уголовное производство по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). "Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – угрожает спецслужба. Однако ни о каком подозреваемом пока информации нет.
Также неизвестно, о какой именно швейной фабрике идет речь – ведь на Закарпатье их больше десяти, и практически все сотрудничают с Италией. Однако, учитывая тот факт, что к следственным действиям на предприятии были привлечены сотрудники Мукачевского пограничного отряда, речь идет об одной из фабрик в Мукачевском или Береговском районе. При этом местные комментаторы не исключают, что вся эта операция является следствием нечестной конкуренции между закарпатскими швейниками, и осуществлена, прежде всего, с целью завладения имуществом фабрики.
 
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