https://ukraina.ru/20230528/1046602137.html

Западная Украина за минувшую неделю: Скандалы в окружении мэра Львова и репрессии против УПЦ на Буковине

Западная Украина за минувшую неделю: Скандалы в окружении мэра Львова и репрессии против УПЦ на Буковине - 28.05.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Скандалы в окружении мэра Львова и репрессии против УПЦ на Буковине

Компанию, связанную с фондом экс-заммэра Львова, власти Эстонии подозревают в растрате 1,5 миллиона евро средств, собранных эстонской благотворительной организацией под звучным названием Slava Ukraini.

2023-05-28T09:45

2023-05-28T09:45

2023-05-28T09:45

западная украина за неделю

эксклюзив

западная украина

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Бывшего вице-мэра Львова обвинили в растрате благотворительных средствВ Эстонии и на Украине набирает обороты громкий скандал. Депутата эстонского парламента и главу благотворительной организации MTÜ Slava Ukraini Иоганну-Марию Лехтме обвинили в растрате 1,5 миллиона евро, которые эта организация перевела львовской компании IC Construction. Эта компания связана с благотворительным фондом бывшего заместителя мэра Львова Геннадием Васькивым и принадлежит его родственникам.В первые недели СВО России на Украине, в Эстонии основали благотворительную неправительственную организацию MTÜ Slava Ukraini, занимавшуюся гуманитарной помощью пострадавшим от войны украинцам. Её возглавила Иоганна-Мария Лехтме.Сначала организация занималась доставкой лекарств на Украину, но затем помощь распространилась на продукты, гигиенические средства, а также спецтехнику и военную помощь для ВСУ. Всего за год организация собрала 6,5 миллиона евро и стала крупнейшим благотворительным фондом Эстонии по поддержке украинцев. За вклад в помощь Украине Иоганна-Мария Лехтме получила в Эстонии титул "Человек года" и медаль от президента страны. В марте 2023 года благодаря активной благотворительной деятельности она стала депутатом эстонского парламента от партии Eesti 200.В свою очередь, в начале весны прошлого года во Львове создали благотворительный фонд "Всё для победы" (All for Victory), учредителями которого стали экс-заммэра Львова Геннадий Васькив и харьковский предприниматель Вячеслав Ступаков, который занимался розничной торговлей и был членом совета Харьковской районной организации партии "Народный Фронт". Львовский фонд работал с разными благотворителями, включая эстонцев, а примерно в апреле 2022 года, судя по официальным страницам организаций в соцсетях, начал сотрудничать с MTÜ Slava Ukraini.Геннадий Васькив вместе с Иоганной-Марией Лехтме лично доставлял гуманитарную помощь на территории Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также передавал помощь для военных, о чем свидетельствуют их общие фото в соцсетях. При этом обе организации не публиковали отчеты об использовании благотворительных средств.В начале марта 2023 года консультативный совет фонда MTÜ Slava Ukraini объявил о внутренней проверке из-за подозрений в нецелевом использовании средств двумя украинскими партнёрами, среди которых фонд "Все для победы" и львовская фирма IC Construction. Как позже выяснилось, по версии эстонских правоохранителей, организация MTÜ Slava Ukraini перечислила IC Construction 1,5 миллиона евро.Упомянутая компания ныне принадлежит Марте Лютой, жене брата Геннадия Васькива. Руководителем IC Construction является друг и бывший коллега Васькива по Львовскому городскому совету, экс-руководитель управления экономики горсовета Роман Панасюк. Вместе с Васькивым и застройщиками Владимиром Феником и Василием Денекой, Панасюк указан как основатель фонда "Всё для победы".9 мая 2023 года прокуратура Эстонии открыла уголовное производство по факту присвоения средств, собранных организацией MTÜ Slava Ukraini и переданных сомнительной львовской компании. Это дело эстонская прокуратура расследует совместно с коллегами из Украины, хотя украинские правоохранители официально не сообщали о начале расследования. Однако СМИ Львова со ссылкой на собственные источники отмечают, что на Украине делом занимается Государственное бюро расследований (ГБР), к подследственности которого относятся преступления, совершенные должностными лицами.Иоганна-Мария Лехтме отрицает злоупотребление благотворительными средствами, однако на фоне скандала она 22 мая подала заявление о сложении полномочий депутата парламента Эстонии, отметив, что не будет давать оценку предъявленным обвинениям, однако даст показания прокуратуре.Геннадий Васькив обвинение в присвоении благотворительных средств также отрицает, называя их "антиукраинской политической атакой, спланированной российской стороной". Однако до сих пор ни Геннадий Васькив, ни его фонд, ни IC Construction публично не отчитались о переданных Эстонией 1,5 миллиона евро.Руководитель IC Construction Роман Панасюк подтвердил журналистам, что почти весь доход компания получила от MTÜ Slava Ukraini "за счет пожертвований эстонского народа". По его словам, выручка фирмы в 2022 году составила 41,7 миллиона гривен или около 1 миллиона евро (очевидно, ещё полмиллиона евро пришли в 2023-м), а чистая прибыль – 9,3 млн грн или около 250 тыс. евро. При этом Панасюк утверждает, что компания получала деньги как оплату по договорам поставок товаров или услуг, а не как пожертвования.Скандал получил значительную огласку во Львове на прошлой неделе, накануне сессии Львовского городского совета, состоявшейся 25 мая. Хотя на ней городскому голове Андрею Садовому удалось избежать обсуждения деятельности своего бывшего зама, однако пришлось отвечать на неудобные вопросы по поводу заместителей нынешних.Во-первых, депутат Алексей Резник зачитал на сессии обращение к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с требованием провести проверку деятельности городского головы Львова на предмет наличия коррупционного правонарушения, а именно назначения премий своим заместителям без решений горсовета, как того требует его регламент.Во вторых, Садовому пришлось защищать от депутатов вице-мэра Сергея Кираля, который в ноябре прошлого года 10 дней находился в командировке на Бали. "Я бы хотел обратить внимание, что это не было десять дней на Бали. Индонезия – остров, Бали – архипелаг, на котором я был два дня. Не моя вина, что именно на Бали лидеры Большой двадцатки приняли решение проводить свое заседание", – заявил на сессии сам Кираль.Вопрос о поездке Сергея Кираля на Бали задала депутат от партии "Варта" Наталья Шелестак, и после ответа заместителя мэра Садовый предложил тому в следующий раз взять её с собой."В следующий раз возьмите Наталью с собой. Вот вы не взяли, и есть вопросы, часовая дискуссия. Ну, это жизнь! Такова жизнь, понимаете?", – смеясь, заявил мэр Львова. Стоит отметить, что в ходе еще одной дискуссии с Шелестяком на сессии Садовый отчетливо сказал "…твою мать".Очевидно, чтобы мэр избавился от таких досадных русизмов в своей публичной коммуникации, депутаты на сессии утвердили "Программу содействия функционированию украинского языка как государственного во Львовской городской территориальной общине".Репрессии против УПЦ на Буковине угрожают конфликтом Украины с РумыниейНа прошлой неделе наиболее резонансные шаги властей по отношению к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) произошли на Буковине.В понедельник, 22 мая, настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря УПЦ МП митрополит Лонгин (Михаил Жар) заявил, что полиция против него "открыла дело и вызывает на допрос". В видео, опубликованном на странице Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, он добавил, что "продолжается преследование священноначалия Украинской православной церкви".Следует отметить, что Михаил Жар в 2008 году был удостоен звания Героя Украины за свою помощь детям. Кроме своих троих детей, священнослужитель усыновил более 400 сирот, в том числе тяжелобольных, инвалидов и детей с ВИЧ. При этом СМИ Черновицкой области, сообщая о его вызове на допрос, вышеприведенные факты умолчали.Около 13:00 в понедельник у входа в Черновицкое районное управление полиции собрались сотни людей, чтобы поддержать священнослужителя. На протяжении всего времени люди распевали молитвы. "Люди приехали лично услышать, как полиция вручает подозрение митрополиту Лонгину. Представители полиции не пускают людей..." – говорилось в сообщении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.Однако впоследствии к прихожанам вышел сам митрополит Лонгин. "Всё будет хорошо. Господь нам поможет и наше государство тоже. Пока я на свободе. Прошу сейчас, чтобы вы тихонько шли домой, и по пути обратно никого не обижали. В четверг увидимся на храме в Банченах", – сказал настоятель монастыря УПЦ.Торжествам по случаю храмового праздника монастыря – Вознесения Господня, который отмечался 25 мая, – полиция действительно не мешала. Однако уже на следующий день начальник главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Виктор Нечитайло заявил, что "никакого давления по делу Жара полиция пока не ощущает", и анонсировал дальнейшее преследование митрополита Лонгина."Мы, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса, за три дня предоставили соответствующую повестку указанному лицу. Михаил Жар своевременно прибыл в Черновицкое районное управление полиции, где ему было вручено сообщение о подозрении за совершение уголовного нарушения согласно статье 161 Уголовного кодекса (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)" – сказал он."Да, действительно, вместе с ним пришли около 150 человек, приехавших на собственных транспортных средствах и микроавтобусах. С верующими мы провели соответствующую работу. В тот момент фактов нарушения общественного порядка не было", – отметил Нечитайло. Последняя фраза предназначалась местным "активистам", которые несколько дней в социальных сетях обвиняют полицию в том, что она недостаточно жестко обращалась со "сторонниками русского мира".В тот же день, 26 мая, представители власти Черновцов описали имущество румыноязычного прихода УПЦ в честь Трех Святителей, опечатали храм-усыпальницу, в котором молится община, и передали его на баланс городского кладбища.В пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отметили, что мэр Черновцов Роман Кличук и депутаты горсовета "решили наказать" церковное общество во главе с протоиереем Христофором Габором за отказ переходить в раскольническую Православную церковь Украины. В сообщении отмечается, что "впервые при современной истории Украины уничтожен румыноязычный православный приход"."Румынская община Украины выражает свое возмущение браконьерскими действиями мэра Черновцов. Ведь храм-усыпальница был построен за счет Фонда Буковинской митрополии в 1881 году, и отреставрирован на средства румынских обществ, консульства Румынии и прихожан в 1990 году. За 33 года городские власти никак не помогли в восстановлении храма и уходе за прилегающей территорией" – отметили в епархии УПЦ.Никакой реакции Генерального консульства Румынии в Черновцах на эти действия власти пока нет. Однако они могут усугубить конфликт между Киевом и Бухарестом, который требует сохранить в Украине сеть румыноязычных школ, большинство из которых расположено именно на Буковине.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина