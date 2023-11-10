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Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье
Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье - 10.11.2023 Украина.ру
Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье
На одном из предприятий на Закарпатье изготавливали куртки с символикой Российской Федерации, сообщил 10 ноября глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своём телеграм-канале
2023-11-10T16:10
2023-11-10T16:10
2023-11-10T16:10
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Владельцами предприятия являются граждане Италии. На Закарпатье изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist".Микита сообщил, что также отшивали куртки для российской национальной сборной по лыжному спорту. Заказчиком курток с российской символикой является организация "RUSSIA SKI TEAM".Деятельность предприятия разоблачили работники нацполиции и Службы безопасности Украины.В начале ноября в скандал угодил строительный супермаркет "Эпицентр". Артист из украинской группы "Курган и Агрегат" "наехал" на местный супермаркет за стенд с российским мерчем. Речь идёт о товарах фирмы "Герой нашего времени", которая предлагает брелоки, термосы и другие товары, подписанные разными именами."Эпицентр, есть вопрос. Что это за стенд в вашем магазине? "Герои нашего времени". Это где-то в России или что?" - возмутился музыкант.В "Эпицентре" открестились от обвинения, заявив, что эти товары были куплены еще до начала спецоперации, а видео от недовольного артиста - не что иное как "эмоциональный вброс".
https://ukraina.ru/20230812/1048634957.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, закарпатье, закарпатская область, полиция, символика, государственные символы, россия
Новости, Украина, Закарпатье, Закарпатская область, полиция, символика, государственные символы, Россия
Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье
На одном из предприятий на Закарпатье изготавливали куртки с символикой Российской Федерации, сообщил 10 ноября глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своём телеграм-канале
Владельцами предприятия являются граждане Италии. На Закарпатье изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist".
Микита сообщил, что также отшивали куртки для российской национальной сборной по лыжному спорту. Заказчиком курток с российской символикой является организация "RUSSIA SKI TEAM".
Деятельность предприятия разоблачили работники нацполиции и Службы безопасности Украины.
В начале ноября в скандал угодил строительный супермаркет "Эпицентр". Артист из украинской группы "Курган и Агрегат" "наехал" на местный супермаркет за стенд с российским мерчем. Речь идёт о товарах фирмы "Герой нашего времени", которая предлагает брелоки, термосы и другие товары, подписанные разными именами.
"Эпицентр, есть вопрос. Что это за стенд в вашем магазине? "Герои нашего времени". Это где-то в России или что?" - возмутился музыкант.
В "Эпицентре" открестились от обвинения, заявив, что эти товары были куплены еще до начала спецоперации, а видео от недовольного артиста - не что иное как "эмоциональный вброс".