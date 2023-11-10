https://ukraina.ru/20231110/1050924742.html

Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье

Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье - 10.11.2023 Украина.ру

Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье

На одном из предприятий на Закарпатье изготавливали куртки с символикой Российской Федерации, сообщил 10 ноября глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своём телеграм-канале

2023-11-10T16:10

2023-11-10T16:10

2023-11-10T16:10

новости

украина

закарпатье

закарпатская область

полиция

символика

государственные символы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050924136_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd4ed8fd166c392aca172b6d736ed6a3.jpg

Владельцами предприятия являются граждане Италии. На Закарпатье изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist".Микита сообщил, что также отшивали куртки для российской национальной сборной по лыжному спорту. Заказчиком курток с российской символикой является организация "RUSSIA SKI TEAM".Деятельность предприятия разоблачили работники нацполиции и Службы безопасности Украины.В начале ноября в скандал угодил строительный супермаркет "Эпицентр". Артист из украинской группы "Курган и Агрегат" "наехал" на местный супермаркет за стенд с российским мерчем. Речь идёт о товарах фирмы "Герой нашего времени", которая предлагает брелоки, термосы и другие товары, подписанные разными именами."Эпицентр, есть вопрос. Что это за стенд в вашем магазине? "Герои нашего времени". Это где-то в России или что?" - возмутился музыкант.В "Эпицентре" открестились от обвинения, заявив, что эти товары были куплены еще до начала спецоперации, а видео от недовольного артиста - не что иное как "эмоциональный вброс".

https://ukraina.ru/20230812/1048634957.html

закарпатская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, закарпатье, закарпатская область, полиция, символика, государственные символы, россия