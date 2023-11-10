Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье - 10.11.2023 Украина.ру
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Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье
Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье - 10.11.2023 Украина.ру
Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье
На одном из предприятий на Закарпатье изготавливали куртки с символикой Российской Федерации, сообщил 10 ноября глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своём телеграм-канале
2023-11-10T16:10
2023-11-10T16:10
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Владельцами предприятия являются граждане Италии. На Закарпатье изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist".Микита сообщил, что также отшивали куртки для российской национальной сборной по лыжному спорту. Заказчиком курток с российской символикой является организация "RUSSIA SKI TEAM".Деятельность предприятия разоблачили работники нацполиции и Службы безопасности Украины.В начале ноября в скандал угодил строительный супермаркет "Эпицентр". Артист из украинской группы "Курган и Агрегат" "наехал" на местный супермаркет за стенд с российским мерчем. Речь идёт о товарах фирмы "Герой нашего времени", которая предлагает брелоки, термосы и другие товары, подписанные разными именами."Эпицентр, есть вопрос. Что это за стенд в вашем магазине? "Герои нашего времени". Это где-то в России или что?" - возмутился музыкант.В "Эпицентре" открестились от обвинения, заявив, что эти товары были куплены еще до начала спецоперации, а видео от недовольного артиста - не что иное как "эмоциональный вброс".
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новости, украина, закарпатье, закарпатская область, полиция, символика, государственные символы, россия
Новости, Украина, Закарпатье, Закарпатская область, полиция, символика, государственные символы, Россия

Форму для сборной России по лыжному спорту шили на Закарпатье

16:10 10.11.2023
 
© Віктор Микита/Закарпатська ОДА (ОВА) телеграм-канал
© Віктор Микита/Закарпатська ОДА (ОВА) телеграм-канал
Читать в
На одном из предприятий на Закарпатье изготавливали куртки с символикой Российской Федерации, сообщил 10 ноября глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своём телеграм-канале
Владельцами предприятия являются граждане Италии. На Закарпатье изготавливали зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist".
Микита сообщил, что также отшивали куртки для российской национальной сборной по лыжному спорту. Заказчиком курток с российской символикой является организация "RUSSIA SKI TEAM".
Деятельность предприятия разоблачили работники нацполиции и Службы безопасности Украины.
В начале ноября в скандал угодил строительный супермаркет "Эпицентр". Артист из украинской группы "Курган и Агрегат" "наехал" на местный супермаркет за стенд с российским мерчем. Речь идёт о товарах фирмы "Герой нашего времени", которая предлагает брелоки, термосы и другие товары, подписанные разными именами.
"Эпицентр, есть вопрос. Что это за стенд в вашем магазине? "Герои нашего времени". Это где-то в России или что?" - возмутился музыкант.
В "Эпицентре" открестились от обвинения, заявив, что эти товары были куплены еще до начала спецоперации, а видео от недовольного артиста - не что иное как "эмоциональный вброс".
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