https://ukraina.ru/20231109/1050885852.html

"Стыдно, что живем в такой стране": силовики оцепили монастырь УПЦ в Черновицкой области

"Стыдно, что живем в такой стране": силовики оцепили монастырь УПЦ в Черновицкой области - 09.11.2023 Украина.ру

"Стыдно, что живем в такой стране": силовики оцепили монастырь УПЦ в Черновицкой области

Силовики нагрянули с обыском в Вознесенский Банченский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области. Об этом 9 ноября сообщили в Союзе православных журналистов

2023-11-09T11:30

2023-11-09T11:30

2023-11-09T13:45

упц

церковь

обыск

черновицкая область

новости

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В Банченском монастыре проходит обыск. На видео, опубликованном в телеграм-канале Черновецко–Буковинской епархии УПЦ, видно, что монастырь оцепили люди с автоматами. "Военные с автоматами, СБУ напали [на нас], как на бандитов. Напугали детей. Окружили все... Сотни и сотни этих людей, военных. Мне стыдно, что мы живем в такой стране", - сказал митрополит Лонгин верующим. - "Мои дети на передовой - десять сыновей. Четверо уже инвалиды, уже дома. Мы служим этому государству, и не знаем, почему у нас нет права молиться в этой церкви, верить в Бога".За последний год украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.

https://ukraina.ru/20230919/1049532258.html

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упц, церковь, обыск, черновицкая область, новости