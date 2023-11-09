https://ukraina.ru/20231109/1050885852.html
"Стыдно, что живем в такой стране": силовики оцепили монастырь УПЦ в Черновицкой области
"Стыдно, что живем в такой стране": силовики оцепили монастырь УПЦ в Черновицкой области - 09.11.2023 Украина.ру
"Стыдно, что живем в такой стране": силовики оцепили монастырь УПЦ в Черновицкой области
Силовики нагрянули с обыском в Вознесенский Банченский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области. Об этом 9 ноября сообщили в Союзе православных журналистов
2023-11-09T11:30
2023-11-09T11:30
2023-11-09T13:45
упц
церковь
обыск
черновицкая область
новости
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В Банченском монастыре проходит обыск. На видео, опубликованном в телеграм-канале Черновецко–Буковинской епархии УПЦ, видно, что монастырь оцепили люди с автоматами. "Военные с автоматами, СБУ напали [на нас], как на бандитов. Напугали детей. Окружили все... Сотни и сотни этих людей, военных. Мне стыдно, что мы живем в такой стране", - сказал митрополит Лонгин верующим. - "Мои дети на передовой - десять сыновей. Четверо уже инвалиды, уже дома. Мы служим этому государству, и не знаем, почему у нас нет права молиться в этой церкви, верить в Бога".За последний год украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.
https://ukraina.ru/20230919/1049532258.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
упц, церковь, обыск, черновицкая область, новости
"Стыдно, что живем в такой стране": силовики оцепили монастырь УПЦ в Черновицкой области
11:30 09.11.2023 (обновлено: 13:45 09.11.2023)
Силовики нагрянули с обыском в Вознесенский Банченский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области. Об этом 9 ноября сообщили в Союзе православных журналистов
В Банченском монастыре проходит обыск. На видео, опубликованном в телеграм-канале Черновецко–Буковинской епархии УПЦ, видно, что монастырь оцепили люди с автоматами.
"Военные с автоматами, СБУ напали [на нас], как на бандитов. Напугали детей. Окружили все... Сотни и сотни этих людей, военных. Мне стыдно, что мы живем в такой стране", - сказал митрополит Лонгин верующим. - "Мои дети на передовой - десять сыновей. Четверо уже инвалиды, уже дома. Мы служим этому государству, и не знаем, почему у нас нет права молиться в этой церкви, верить в Бога".
За последний год украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине.