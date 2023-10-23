https://ukraina.ru/20231023/1050413852.html

Кулеба выступил за множественное гражданство, но с ограничениями

Кулеба выступил за множественное гражданство, но с ограничениями - 23.10.2023 Украина.ру

Кулеба выступил за множественное гражданство, но с ограничениями

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства, но с ограничениями, сообщили 23 октября журналисты "РБК-Украина"

2023-10-23T15:59

2023-10-23T15:59

2023-10-23T15:59

новости

украина

мид украины

дмитрий кулеба

гражданство

украинцы

паспорт

евросоюз

ес

украинские беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101907/88/1019078868_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_f43e26d9f568ff35959e333552be1648.jpg

С таким заявлением Кулеба выступил во время обращения к Всемирному конгрессу украинцев.Глава МИД Украины отметил, что в стране уже давно продолжается непростая дискуссия на эту тему.Кулеба "твёрдо убеждён" в необходимости введения множественного гражданства. "Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и в мире", - считает глава МИД.По его мнению, украинский паспорт после вступления в ЕС будет иметь такой же статус, как и паспорта Евросоюза.Кулеба назвал введение множественного гражданства возможностью для миллионов украинцев за рубежом сохранить национальный паспорт.С начала российской спецоперации Украину покинули миллионы человек, большинство из них осели в европейских странах.Согласно проведённым опросам, мало кто из украинских беженцев планирует возвращаться домой даже после окончания боевых действий.Опрос в Чехии показал, что только 10 процентов украинцев хотели бы как можно скорее вернуться на прежнее место жительства, а 75 процентов лиц, получивших в Чехии временную защиту, сейчас не намерены куда-либо переезжать.Есть и такие украинцы, кто хотел бы уехать из Чехии в третью страну, большинство из них назвали желаемым местом жительства Германию, за ней следуют Канада, Польша и Испания.В Швейцарии Государственный секретариат по миграции специально разработал стратегию возможного возвращения украинцев домой. Власти полагают, что мотивацией для украинцев вернуться домой послужит денежное вознаграждение. Швейцария будет платить беженцам Украины по 4400$ за возвращение на родину.Об ограничении выплат для мигрантов заявили и в Швеции. Ограничение социальных льгот и выплат для мигрантов из неевропейских стран, по замыслу властей, должно побудить будущих беженцев воздержаться от прибытия в Швецию, а также помочь лучше интегрировать тех, кто уже находится в стране.В Германии настоятельно просят беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю.

https://ukraina.ru/20230726/1048259650.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мид украины, дмитрий кулеба, гражданство, украинцы, паспорт, евросоюз, ес, украинские беженцы, беженцы