https://ukraina.ru/20231023/1050413852.html
Кулеба выступил за множественное гражданство, но с ограничениями
Кулеба выступил за множественное гражданство, но с ограничениями - 23.10.2023 Украина.ру
Кулеба выступил за множественное гражданство, но с ограничениями
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства, но с ограничениями, сообщили 23 октября журналисты "РБК-Украина"
2023-10-23T15:59
2023-10-23T15:59
2023-10-23T15:59
новости
украина
мид украины
дмитрий кулеба
гражданство
украинцы
паспорт
евросоюз
ес
украинские беженцы
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С таким заявлением Кулеба выступил во время обращения к Всемирному конгрессу украинцев.Глава МИД Украины отметил, что в стране уже давно продолжается непростая дискуссия на эту тему.Кулеба "твёрдо убеждён" в необходимости введения множественного гражданства. "Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и в мире", - считает глава МИД.По его мнению, украинский паспорт после вступления в ЕС будет иметь такой же статус, как и паспорта Евросоюза.Кулеба назвал введение множественного гражданства возможностью для миллионов украинцев за рубежом сохранить национальный паспорт.С начала российской спецоперации Украину покинули миллионы человек, большинство из них осели в европейских странах.Согласно проведённым опросам, мало кто из украинских беженцев планирует возвращаться домой даже после окончания боевых действий.Опрос в Чехии показал, что только 10 процентов украинцев хотели бы как можно скорее вернуться на прежнее место жительства, а 75 процентов лиц, получивших в Чехии временную защиту, сейчас не намерены куда-либо переезжать.Есть и такие украинцы, кто хотел бы уехать из Чехии в третью страну, большинство из них назвали желаемым местом жительства Германию, за ней следуют Канада, Польша и Испания.В Швейцарии Государственный секретариат по миграции специально разработал стратегию возможного возвращения украинцев домой. Власти полагают, что мотивацией для украинцев вернуться домой послужит денежное вознаграждение. Швейцария будет платить беженцам Украины по 4400$ за возвращение на родину.Об ограничении выплат для мигрантов заявили и в Швеции. Ограничение социальных льгот и выплат для мигрантов из неевропейских стран, по замыслу властей, должно побудить будущих беженцев воздержаться от прибытия в Швецию, а также помочь лучше интегрировать тех, кто уже находится в стране.В Германии настоятельно просят беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю.
https://ukraina.ru/20230726/1048259650.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мид украины, дмитрий кулеба, гражданство, украинцы, паспорт, евросоюз, ес, украинские беженцы, беженцы
Новости, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, гражданство, украинцы, паспорт, Евросоюз, ЕС, украинские беженцы, беженцы
Кулеба выступил за множественное гражданство, но с ограничениями
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства, но с ограничениями, сообщили 23 октября журналисты "РБК-Украина"
С таким заявлением Кулеба выступил во время обращения к Всемирному конгрессу украинцев.
"В этих условиях крайне необходимо сохранить их связь с Родиной. Это о будущем Украины и украинства. Поэтому одним из элементов государственной политики направленной на сохранение и развитие Всемирного украинского сообщества должно стать множественное гражданство", - заявил Кулеба.
Глава МИД Украины отметил, что в стране уже давно продолжается непростая дискуссия на эту тему.
Кулеба "твёрдо убеждён" в необходимости введения множественного гражданства. "Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и в мире", - считает глава МИД.
По его мнению, украинский паспорт после вступления в ЕС будет иметь такой же статус, как и паспорта Евросоюза.
Кулеба назвал введение множественного гражданства возможностью для миллионов украинцев за рубежом сохранить национальный паспорт.
"Постепенно, начиная с дружественных стран-союзниц. И конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", - добавил украинский министр.
С начала российской спецоперации Украину покинули миллионы человек, большинство из них осели в европейских странах.
Согласно проведённым опросам, мало кто из украинских беженцев планирует возвращаться домой даже после окончания боевых действий.
Опрос в Чехии показал
, что только 10 процентов украинцев хотели бы как можно скорее вернуться на прежнее место жительства, а 75 процентов лиц, получивших в Чехии временную защиту, сейчас не намерены куда-либо переезжать.
Есть и такие украинцы, кто хотел бы уехать из Чехии в третью страну, большинство из них назвали желаемым местом жительства Германию, за ней следуют Канада, Польша и Испания.
В Швейцарии Государственный секретариат по миграции специально разработал
стратегию возможного возвращения украинцев домой. Власти полагают, что мотивацией для украинцев вернуться домой послужит денежное вознаграждение. Швейцария будет платить беженцам Украины по 4400$ за возвращение на родину.
Об ограничении выплат для мигрантов заявили
и в Швеции. Ограничение социальных льгот и выплат для мигрантов из неевропейских стран, по замыслу властей, должно побудить будущих беженцев воздержаться от прибытия в Швецию, а также помочь лучше интегрировать тех, кто уже находится в стране.
В Германии настоятельно просят
беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю.