Швейцария откупается от беженцев, а ЕС заменит США. Что говорили в мире об Украине 6 октября - 06.10.2023 Украина.ру
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Швейцария откупается от беженцев, а ЕС заменит США. Что говорили в мире об Украине 6 октября
Швейцария откупается от беженцев, а ЕС заменит США. Что говорили в мире об Украине 6 октября - 06.10.2023 Украина.ру
Швейцария откупается от беженцев, а ЕС заменит США. Что говорили в мире об Украине 6 октября
Зима 2023 года станет для Украины весьма тяжелой в частности из-за ловких хакеров, а при этом в Швейцарии беженцы смогут получить немалые деньги, но только при одном интересном условии, пишут западные СМИ
2023-10-06T16:32
2023-10-06T16:42
эксклюзив
зарубежье
энергетика
беженцы
финансы
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Стратегия возвращенияНа сегодня существует несколько предпосылок к окончанию войны на Украине: сокращение финансовой и военной помощи Запада, а также связанные с этим пока только намеки Запада на мирное урегулирование конфликта. Однако никто с точностью не может определить, когда придет конец войне, и когда беженцы из Украины вернутся на родину. И вернутся ли вообще. Поэтому на Западе начинают разрабатывать меры про водворению беженцев на Украину. Так, в Швейцарии Государственный секретариат по миграции специально разработал стратегию возможного возвращения украинцев домой.Как полагают власти Швейцарии, добровольно смогут вернуться обратно около 70 тысяч украинцев – это в основном женщины с детьми. Остальные 20 % будут вынуждены покинуть Швейцарию по истечению срока действия статуса "S" или после истечения предоставленного им для выезда времени. Однако те, кто привык жить в Швейцарии за время войны на Украине, вряд ли захотят возвращаться домой, пишет портал Swissinfo.Конечно это осознают власти принимающей стороны, ведь после пяти лет непрерывного пребывания в стране беженцы имеют законное право получить разрешение швейцарских властей на временное пребывание категории "B", которое возобновляется ежегодно.В связи с этим власти полагают, что мотивацией для украинцев вернуться домой послужит денежное вознаграждение. Швейцария будет платить беженцам Украины по 4400$ за возвращение на родину, - пишут в Swissinfo.Госсекретариат по миграции в Швейцарии планирует разработать маршрут для беженцев таким образом, чтобы времени на логистику уходило как можно меньше, дабы не побуждать людей откладывать поездку на потом. Так, в стратегии предусмотрено установить время для отъезда от 6 до 9 месяцев.В случае, если беженец захочет добровольно покинуть страну, выезд должен осуществляться наземным путем, а вот в принудительном порядке их будут отправлять самолетом. При этом МИД Швейцарии призывает СМИ не расценивать эту стратегию как выдворение украинцев из страны. Федеральный совет неоднократно подтверждал, что хочет сохранить статус защиты до тех пор, пока лица из Украины будут нуждаться в защите, пишет портал.Однако за это время можно было адаптироваться к непростым жизненным условиям, найти работу, и не ожидать государственных пособий и укрытия от стран Европы.Впрочем, не всем беженцам нужны пособия. Так, в Словакии местные жители возмущаются и не понимают почему власти помогают украинским беженцам, многие из которых богаче принимающих их граждан этой страны, - утверждает обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.Накануне журналист побывал в словацкой деревне Чонковец. Там 50 % местных жителей проголосовали за партию Smer, которая выступает против продолжения поддержки Киева.Кроме того, бывший мэр деревни Ян Скиба отметил, что они по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на супердорогих машинах.Хакеры готовят ужасы зимыГрядущая зима окажется для Украины страшнее предыдущей из-за проблем с энергоснабжением, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Деян Новакович.Сфера энергетики на Украине находится не в самом лучшем состоянии, а предстоящая зима скажется на функционировании энергетической системы, отмечают украинские чиновники. Инженерам нужно будет явно поднапрячься, чтобы обеспечить круглосуточную работу устаревшего оборудования. А это процесс весьма небыстрый.По информации издания на Украине возник острый дефицит новых высоковольтных трансформаторов в силу того, что в стране их производится в недостаточном количестве. Решить эту проблему пытаются налаживанием производства внутри страны и экспортом из Польши и Румынии.Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что при отсутствии избыточных мощностей и небольшом количестве запасного оборудования страна находится в более уязвимом состоянии по сравнению с прошлым годом. При этом Галущенко отметил, что Украина подключена к европейской энергосистеме, которую в чрезвычайных случаях можно импортировать. Министр утверждает, что избежать проблем подачи электроэнергии, можно при условии дополнительных поставок Украине систем противовоздушной обороны.По данным сербской газеты "Политика" украинская частная компания ДТЭК до 2014 года обеспечивала электроэнергией четверть Украины, но сегодня компания потеряла порядка 20 % своих мощностей. Это произошло из-за того, что большинство сотрудников отправились на фронт, а в штате в основном состоят женщины.Но кибератака может нанести более сильный ущерб и парализовать всю систему, а это гораздо опаснее, заявил генеральный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.Он пожаловался на то, что они не успевают бороться с российскими хакерами, так как кибервоины каждый раз находят новые способы обойти защиту. "Это как быть хомяком в клетке", - говорит Сахарук.Кто станет главным доноромПока украинцы готовятся к суровой зиме, из США и Европы доносятся предупреждения о том, что финансирование сокращается, а запас вооружений на складах иссякает.Белый дом отказался направить $24 млрд Киеву и ищет новый подход к Конгрессу США, пишет Washington Post.После ухода в отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в США пошла волна разногласий: политики спорят, стоит ли направлять Украине очередной пакет военной помощи или нет. Байден пообещал вскоре выступить перед американцами с "большой речью" по этому вопросу.Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, правительство США в срочном порядке разрабатывает стратегию по спасению американской помощи Украине.Как полагает один из высокопоставленных чиновников администрации, пожелавший остаться анонимным, Белый дом еще не четко определился со стратегией, но она во многом будет зависеть от нового спикера, а также, какую сделку, по мнению чиновников, они могут заключить с этим человеком.Однако одним из претендентов на замену Маккарти является член палаты представителей Джим Джордан (республиканец от Огайо), который радикально выступает против военной помощи Украине.Как пишет WP сейчас чиновники раздумывают над двумя вариантами реализации стратегии: отправить Украине большой пакет мер, который поможет стране продержаться 2024 год или отдать предпочтение более маленькому - краткосрочному пакету.Курт Волкер, который работал специальным посланником Госдепартамента по Украине при президенте Дональде Трампе говорит, что 24 миллиарда долларов мало чем помогут Украине в предстоящем году.Пока Штаты сомневаются в оказании помощи Украины, роль главного финансового донора может занять Евросоюз. Об этом изданию РИА Новости заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.Известно, что за последние два года помощь со стороны ЕС превысила на 4% поддержку со стороны США.“На начало сентября ЕС выделил финансовую помощь Украине на 22,6 миллиарда долларов против 21,7 миллиарда долларов, поступивших от США”, - пишет РИА новости.Для Евросоюза такие суммы некритичны и незначительны, так как в обороте у ЕС триллионы евро, подчеркнул Топорнин.
https://ukraina.ru/20231006/1049967175.html
https://ukraina.ru/20230621/1047446829.html
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Серафима Тимохина
Серафима Тимохина
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Украина.ру
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5
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эксклюзив, зарубежье, энергетика, беженцы, финансы
Эксклюзив, Зарубежье, энергетика, беженцы, финансы

Швейцария откупается от беженцев, а ЕС заменит США. Что говорили в мире об Украине 6 октября

16:32 06.10.2023 (обновлено: 16:42 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Серафима Тимохина
автор Украина.ру
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Зима 2023 года станет для Украины весьма тяжелой в частности из-за ловких хакеров, а при этом в Швейцарии беженцы смогут получить немалые деньги, но только при одном интересном условии, пишут западные СМИ
Стратегия возвращения
На сегодня существует несколько предпосылок к окончанию войны на Украине: сокращение финансовой и военной помощи Запада, а также связанные с этим пока только намеки Запада на мирное урегулирование конфликта. Однако никто с точностью не может определить, когда придет конец войне, и когда беженцы из Украины вернутся на родину. И вернутся ли вообще.
Поэтому на Западе начинают разрабатывать меры про водворению беженцев на Украину. Так, в Швейцарии Государственный секретариат по миграции специально разработал стратегию возможного возвращения украинцев домой.
Как полагают власти Швейцарии, добровольно смогут вернуться обратно около 70 тысяч украинцев – это в основном женщины с детьми. Остальные 20 % будут вынуждены покинуть Швейцарию по истечению срока действия статуса "S" или после истечения предоставленного им для выезда времени. Однако те, кто привык жить в Швейцарии за время войны на Украине, вряд ли захотят возвращаться домой, пишет портал Swissinfo.
Конечно это осознают власти принимающей стороны, ведь после пяти лет непрерывного пребывания в стране беженцы имеют законное право получить разрешение швейцарских властей на временное пребывание категории "B", которое возобновляется ежегодно.
беженцы
14:26
Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормятУкраинские беженцы недовольны отсутствием поддержки со стороны правительства Румынии, пишет румынское издание context.ro
В связи с этим власти полагают, что мотивацией для украинцев вернуться домой послужит денежное вознаграждение. Швейцария будет платить беженцам Украины по 4400$ за возвращение на родину, - пишут в Swissinfo.
Госсекретариат по миграции в Швейцарии планирует разработать маршрут для беженцев таким образом, чтобы времени на логистику уходило как можно меньше, дабы не побуждать людей откладывать поездку на потом. Так, в стратегии предусмотрено установить время для отъезда от 6 до 9 месяцев.
В случае, если беженец захочет добровольно покинуть страну, выезд должен осуществляться наземным путем, а вот в принудительном порядке их будут отправлять самолетом.
При этом МИД Швейцарии призывает СМИ не расценивать эту стратегию как выдворение украинцев из страны. Федеральный совет неоднократно подтверждал, что хочет сохранить статус защиты до тех пор, пока лица из Украины будут нуждаться в защите, пишет портал.
Однако за это время можно было адаптироваться к непростым жизненным условиям, найти работу, и не ожидать государственных пособий и укрытия от стран Европы.
Впрочем, не всем беженцам нужны пособия. Так, в Словакии местные жители возмущаются и не понимают почему власти помогают украинским беженцам, многие из которых богаче принимающих их граждан этой страны, - утверждает обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.
Накануне журналист побывал в словацкой деревне Чонковец. Там 50 % местных жителей проголосовали за партию Smer, которая выступает против продолжения поддержки Киева.
Кроме того, бывший мэр деревни Ян Скиба отметил, что они по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на супердорогих машинах.
Хакеры готовят ужасы зимы
Грядущая зима окажется для Украины страшнее предыдущей из-за проблем с энергоснабжением, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Деян Новакович.
Сфера энергетики на Украине находится не в самом лучшем состоянии, а предстоящая зима скажется на функционировании энергетической системы, отмечают украинские чиновники. Инженерам нужно будет явно поднапрячься, чтобы обеспечить круглосуточную работу устаревшего оборудования. А это процесс весьма небыстрый.
По информации издания на Украине возник острый дефицит новых высоковольтных трансформаторов в силу того, что в стране их производится в недостаточном количестве. Решить эту проблему пытаются налаживанием производства внутри страны и экспортом из Польши и Румынии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что при отсутствии избыточных мощностей и небольшом количестве запасного оборудования страна находится в более уязвимом состоянии по сравнению с прошлым годом. При этом Галущенко отметил, что Украина подключена к европейской энергосистеме, которую в чрезвычайных случаях можно импортировать. Министр утверждает, что избежать проблем подачи электроэнергии, можно при условии дополнительных поставок Украине систем противовоздушной обороны.
По данным сербской газеты "Политика" украинская частная компания ДТЭК до 2014 года обеспечивала электроэнергией четверть Украины, но сегодня компания потеряла порядка 20 % своих мощностей. Это произошло из-за того, что большинство сотрудников отправились на фронт, а в штате в основном состоят женщины.
Но кибератака может нанести более сильный ущерб и парализовать всю систему, а это гораздо опаснее, заявил генеральный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Он пожаловался на то, что они не успевают бороться с российскими хакерами, так как кибервоины каждый раз находят новые способы обойти защиту. "Это как быть хомяком в клетке", - говорит Сахарук.
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
21 июня, 15:52
США предоставят Украине $1,3 миллиарда на восстановление энергетикиСША предоставят Украине дополнительные $1,3 млрд на восстановление энергетики. Об этом во время конференции в Лондоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен
Кто станет главным донором
Пока украинцы готовятся к суровой зиме, из США и Европы доносятся предупреждения о том, что финансирование сокращается, а запас вооружений на складах иссякает.
Белый дом отказался направить $24 млрд Киеву и ищет новый подход к Конгрессу США, пишет Washington Post.
После ухода в отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в США пошла волна разногласий: политики спорят, стоит ли направлять Украине очередной пакет военной помощи или нет. Байден пообещал вскоре выступить перед американцами с "большой речью" по этому вопросу.
Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, правительство США в срочном порядке разрабатывает стратегию по спасению американской помощи Украине.
Как полагает один из высокопоставленных чиновников администрации, пожелавший остаться анонимным, Белый дом еще не четко определился со стратегией, но она во многом будет зависеть от нового спикера, а также, какую сделку, по мнению чиновников, они могут заключить с этим человеком.
Однако одним из претендентов на замену Маккарти является член палаты представителей Джим Джордан (республиканец от Огайо), который радикально выступает против военной помощи Украине.
Как пишет WP сейчас чиновники раздумывают над двумя вариантами реализации стратегии: отправить Украине большой пакет мер, который поможет стране продержаться 2024 год или отдать предпочтение более маленькому - краткосрочному пакету.
Курт Волкер, который работал специальным посланником Госдепартамента по Украине при президенте Дональде Трампе говорит, что 24 миллиарда долларов мало чем помогут Украине в предстоящем году.
"Цель должна состоять в том, чтобы передать достаточно военной помощи и ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы обострить ситуацию с дополнительными голосами во время избирательной кампании", - говорит Волкер.
Пока Штаты сомневаются в оказании помощи Украины, роль главного финансового донора может занять Евросоюз. Об этом изданию РИА Новости заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Известно, что за последние два года помощь со стороны ЕС превысила на 4% поддержку со стороны США.
“На начало сентября ЕС выделил финансовую помощь Украине на 22,6 миллиарда долларов против 21,7 миллиарда долларов, поступивших от США”, - пишет РИА новости.
Для Евросоюза такие суммы некритичны и незначительны, так как в обороте у ЕС триллионы евро, подчеркнул Топорнин.
 
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