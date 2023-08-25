https://ukraina.ru/20230825/1048929249.html
Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос
Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос - 25.08.2023 Украина.ру
Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос
Только около 10 процентов оказавшихся в Чехии украинских беженцев планируют в ближайшее время вернуться на родину. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях данные опроса, проведенного Международной организацией по миграции
2023-08-25T11:26
2023-08-25T11:26
2023-08-25T11:26
беженцы
чехия
зарубежье
новости
опрос
украина
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Почти три четверти респондентов прожили вдали от дома более девяти месяцев.Количество тех, кто когда-то хочет вернуться домой неуклонно падает: во втором квартале года таких было 66 процентов, в то время как прошлой осенью этот показатель составлял 75 процентов.Только 10 процентов украинцев хотели бы как можно скорее вернуться на прежнее место жительства, а 75 процентов лиц, получивших в Чехии временную защиту, сейчас не намерены куда-либо переезжать.Есть и такие украинцы, кто хотел бы уехать из Чехии в третью страну, большинство из них назвали желаемым местом жительства Германию, за ней следуют Канада, Польша и Испания.Основными причинами переезда является возможность трудоустройства, наличие в данной стране друзей и родственников. Некоторые указали как причину отъезда прекращение государственной поддержки при предоставлении жилья.После начала спецоперации Чехия открыла страну для беженцев с Украины. После этого, по официальным данным в республику прибыло более 360 тысяч украинцев. В последнее время чешские власти стали урезать помощь беженцам и стимулировать их возвращение домой.
https://ukraina.ru/20230730/1048351650.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, чехия, зарубежье, новости, опрос, украина
беженцы, Чехия, Зарубежье, Новости, опрос, Украина
Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос
Только около 10 процентов оказавшихся в Чехии украинских беженцев планируют в ближайшее время вернуться на родину. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях данные опроса, проведенного Международной организацией по миграции
Почти три четверти респондентов прожили вдали от дома более девяти месяцев.
Количество тех, кто когда-то хочет вернуться домой неуклонно падает: во втором квартале года таких было 66 процентов, в то время как прошлой осенью этот показатель составлял 75 процентов.
Только 10 процентов украинцев хотели бы как можно скорее вернуться на прежнее место жительства, а 75 процентов лиц, получивших в Чехии временную защиту, сейчас не намерены куда-либо переезжать.
Есть и такие украинцы, кто хотел бы уехать из Чехии в третью страну, большинство из них назвали желаемым местом жительства Германию, за ней следуют Канада, Польша и Испания.
Основными причинами переезда является возможность трудоустройства, наличие в данной стране друзей и родственников. Некоторые указали как причину отъезда прекращение государственной поддержки при предоставлении жилья.
После начала спецоперации Чехия открыла страну для беженцев с Украины. После этого, по официальным данным в республику прибыло более 360 тысяч украинцев.
В последнее время чешские власти стали урезать помощь беженцам и стимулировать их возвращение домой.