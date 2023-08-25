https://ukraina.ru/20230825/1048929249.html

Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос

Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос - 25.08.2023 Украина.ру

Украинские беженцы не планируют возвращаться из Чехии - опрос

Только около 10 процентов оказавшихся в Чехии украинских беженцев планируют в ближайшее время вернуться на родину. Об этом свидетельствуют опубликованные на днях данные опроса, проведенного Международной организацией по миграции

2023-08-25T11:26

2023-08-25T11:26

2023-08-25T11:26

беженцы

чехия

зарубежье

новости

опрос

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102194/62/1021946249_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_67ac0931c4a30bca941532af74515542.jpg

Почти три четверти респондентов прожили вдали от дома более девяти месяцев.Количество тех, кто когда-то хочет вернуться домой неуклонно падает: во втором квартале года таких было 66 процентов, в то время как прошлой осенью этот показатель составлял 75 процентов.Только 10 процентов украинцев хотели бы как можно скорее вернуться на прежнее место жительства, а 75 процентов лиц, получивших в Чехии временную защиту, сейчас не намерены куда-либо переезжать.Есть и такие украинцы, кто хотел бы уехать из Чехии в третью страну, большинство из них назвали желаемым местом жительства Германию, за ней следуют Канада, Польша и Испания.Основными причинами переезда является возможность трудоустройства, наличие в данной стране друзей и родственников. Некоторые указали как причину отъезда прекращение государственной поддержки при предоставлении жилья.После начала спецоперации Чехия открыла страну для беженцев с Украины. После этого, по официальным данным в республику прибыло более 360 тысяч украинцев. В последнее время чешские власти стали урезать помощь беженцам и стимулировать их возвращение домой.

https://ukraina.ru/20230730/1048351650.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беженцы, чехия, зарубежье, новости, опрос, украина