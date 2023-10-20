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Германия меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать – Deutsche Wellе
Германия меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать – Deutsche Wellе - 20.10.2023 Украина.ру
Германия меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать – Deutsche Wellе
В Германии настоятельно просят беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю. Об этом пишет Deutsche Wellе
2023-10-20T00:14
2023-10-20T00:14
2023-10-20T00:14
новости
украинские беженцы
германия
фрг
трудоустройство
украина
сво
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По данным министра труда ФРГ Хубертуса Хайля, в Германии находятся 80% трудоспособных украинских беженок. Специально них в стране изменили курс правительства ФРГ в вопросе трудоустройства. В частности, теперь для трудоустройства знание языка может быть несовершенным. Уточняется, что с начала лета прошлого года беженцы в стране имеют особый статус: получают большое пособие, имеют широкие возможности для трудоустройства, "чем прибывшие соискатели из других стран". В Германии опасаются последствий наплыва такого количества беженцев. Отмечается, что страна "может надорваться или потерять контроль над ситуацией". Германия уже помогла украинцам, теперь настал их черёд, потому как дефицит кадров тормозит развитие страны, отмечают журналисты. Наряду с трудоустройством в Германии намерены решить вопрос дефицита мест в дошкольных учреждениях и в школьных группах продленного дня, чтобы прицельно вовлекать в трудовой процесс матерей. Важно, что отныне вопросы занятости беженцев будут находится на особом контроле. В агентства по труду (Jobcenter) украинцы будут обязаны отчитываться о поисках места работы.Ранее сообщалось, что около двух тысяч штрафов не смогли взыскать с украинцев в Германии.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинские беженцы, германия, фрг, трудоустройство, украина, сво
Новости, украинские беженцы, Германия, ФРГ, трудоустройство, Украина, СВО
Германия меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать – Deutsche Wellе
В Германии настоятельно просят беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю. Об этом пишет Deutsche Wellе
По данным министра труда ФРГ Хубертуса Хайля, в Германии находятся 80% трудоспособных украинских беженок. Специально них в стране изменили курс правительства ФРГ в вопросе трудоустройства. В частности, теперь для трудоустройства знание языка может быть несовершенным.
"Мы приступаем к широкомасштабным действиям для того, чтобы находящиеся в Германии украинские гражданки и граждане … теперь все бы вышли на немецкий рынок труда", – цитирует издание канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Уточняется, что с начала лета прошлого года беженцы в стране имеют особый статус: получают большое пособие, имеют широкие возможности для трудоустройства, "чем прибывшие соискатели из других стран".
"По состоянию на июнь 2023 украинских получателей такого пособия в трудоспособной возрасте было примерно 480 тысяч. Федеральное правительство долго оставляло их в покое, но теперь бежавшие из Украины должны стать более самостоятельными", – констатирует онлайн-портал еженедельника.
В Германии опасаются последствий наплыва такого количества беженцев. Отмечается, что страна "может надорваться или потерять контроль над ситуацией". Германия уже помогла украинцам, теперь настал их черёд, потому как дефицит кадров тормозит развитие страны, отмечают журналисты.
"Речь идет о потенциале для нашего рынка труда примерно в 400 тысяч человек. Мы хотим, чтобы эти люди быстрее проходили путь от парты на интеграционном курсе до рабочего места, и мы добьёмся этого", – заверил министр труда ФРГ Хубертус Хайль.
Наряду с трудоустройством в Германии намерены решить вопрос дефицита мест в дошкольных учреждениях и в школьных группах продленного дня, чтобы прицельно вовлекать в трудовой процесс матерей.
Важно, что отныне вопросы занятости беженцев будут находится на особом контроле. В агентства по труду (Jobcenter) украинцы будут обязаны отчитываться о поисках места работы.
Ранее сообщалось
, что около двух тысяч штрафов не смогли взыскать с украинцев в Германии.