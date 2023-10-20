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Германия меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать – Deutsche Wellе

Германия меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать – Deutsche Wellе - 20.10.2023 Украина.ру

Германия меняет курс: беженцам из Украины пора идти работать – Deutsche Wellе

В Германии настоятельно просят беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю. Об этом пишет Deutsche Wellе

2023-10-20T00:14

2023-10-20T00:14

2023-10-20T00:14

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украинские беженцы

германия

фрг

трудоустройство

украина

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По данным министра труда ФРГ Хубертуса Хайля, в Германии находятся 80% трудоспособных украинских беженок. Специально них в стране изменили курс правительства ФРГ в вопросе трудоустройства. В частности, теперь для трудоустройства знание языка может быть несовершенным. Уточняется, что с начала лета прошлого года беженцы в стране имеют особый статус: получают большое пособие, имеют широкие возможности для трудоустройства, "чем прибывшие соискатели из других стран". В Германии опасаются последствий наплыва такого количества беженцев. Отмечается, что страна "может надорваться или потерять контроль над ситуацией". Германия уже помогла украинцам, теперь настал их черёд, потому как дефицит кадров тормозит развитие страны, отмечают журналисты. Наряду с трудоустройством в Германии намерены решить вопрос дефицита мест в дошкольных учреждениях и в школьных группах продленного дня, чтобы прицельно вовлекать в трудовой процесс матерей. Важно, что отныне вопросы занятости беженцев будут находится на особом контроле. В агентства по труду (Jobcenter) украинцы будут обязаны отчитываться о поисках места работы.Ранее сообщалось, что около двух тысяч штрафов не смогли взыскать с украинцев в Германии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинские беженцы, германия, фрг, трудоустройство, украина, сво