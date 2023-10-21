Пора домой: Швеция ограничивает выплаты для мигрантов - 21.10.2023 Украина.ру
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Пора домой: Швеция ограничивает выплаты для мигрантов
Пора домой: Швеция ограничивает выплаты для мигрантов - 21.10.2023 Украина.ру
Пора домой: Швеция ограничивает выплаты для мигрантов
Швеция установит ограничения на получение социальных льгот для мигрантов не из Евросоюза. Об этом сообщил телеканал Sveriges Television
2023-10-21T02:08
2023-10-21T02:08
новости
швеция
мигранты
украинские беженцы
социальные выплаты
ограничение
ес
сво
украина
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Решение приняло правительство Швеции во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Ограничение социальных льгот и выплат для мигрантов из неевропейских стран, по замыслу властей, должно побудить будущих беженцев воздержаться от прибытия в Швецию, а также помочь лучше интегрировать тех, кто уже находится в стране.Отмечается, что после реформ от мигрантов будут требовать обязательное знание шведского языка. Также их обяжут найти работу на рынке высококвалифицированного труда. Кроме того, для них введут потолок социальных выплат, чтобы нельзя было одновременно жить на несколько пособий: на детей, жильё, безработицу, болезнь и отпуск по уходу за ребёнком. Вместе с тем, сами пособия придётся ждать неопределенное количество времени. По данным СМИ, за последние десять лет в страну переехали 770 тысяч мигрантов. С начала Специальной операции России в Швецию прибыли более 12 500 граждан Украины. Затраты на их прием в 2022 году оценивались в 9,8 миллиардов крон (более одного миллиарда долларов). Сегодня сложно сказать какое количество украинских беженцев проживает в стране. Ранее сообщалось, что в Германии настоятельно просят беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, швеция, мигранты, украинские беженцы, социальные выплаты, ограничение, ес, сво, украина
Новости, Швеция, мигранты, украинские беженцы, социальные выплаты, ограничение, ЕС, СВО, Украина

Пора домой: Швеция ограничивает выплаты для мигрантов

02:08 21.10.2023
 
© Fredrik Rubensson /flickr.comфлаг Швеция
флаг Швеция
© Fredrik Rubensson /flickr.com
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Швеция установит ограничения на получение социальных льгот для мигрантов не из Евросоюза. Об этом сообщил телеканал Sveriges Television
Решение приняло правительство Швеции во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Ограничение социальных льгот и выплат для мигрантов из неевропейских стран, по замыслу властей, должно побудить будущих беженцев воздержаться от прибытия в Швецию, а также помочь лучше интегрировать тех, кто уже находится в стране.
”Наша политика поведения направлена на достижение двух целей: во-первых, уменьшить стимулы к иммиграции в Швецию с единственной целью – воспользоваться нашими обширными социальными пособиями", – цитируют журналисты премьер-министра Швеции.
Отмечается, что после реформ от мигрантов будут требовать обязательное знание шведского языка. Также их обяжут найти работу на рынке высококвалифицированного труда.
Кроме того, для них введут потолок социальных выплат, чтобы нельзя было одновременно жить на несколько пособий: на детей, жильё, безработицу, болезнь и отпуск по уходу за ребёнком. Вместе с тем, сами пособия придётся ждать неопределенное количество времени.
"Я думаю, что крайне важно установить принцип: если вы можете работать, значит, вы должны работать и зарабатывать на жизнь", – сказал Ульф Кристерссон.
По данным СМИ, за последние десять лет в страну переехали 770 тысяч мигрантов. С начала Специальной операции России в Швецию прибыли более 12 500 граждан Украины. Затраты на их прием в 2022 году оценивались в 9,8 миллиардов крон (более одного миллиарда долларов). Сегодня сложно сказать какое количество украинских беженцев проживает в стране.
Ранее сообщалось, что в Германии настоятельно просят беженок из Украины выйти на работу. Миграционный кризис и дефицит кадров заставили Берлин требовать от получателей пособия скорейшего трудоустройства даже не по профилю.
 
НовостиШвециямигрантыукраинские беженцысоциальные выплатыограничениеЕССВОУкраина
 
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