Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера - 05.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера
Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера - 05.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Альянса оборонной промышленности на Украине. Но в условиях военных действий развивать ВПК невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-10-05T06:16
2023-10-05T06:16
новости
украина
впк
укроборонпром
промышленность
альянс
война
танки
владимир зеленский
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Зеленскому не получится создать Альянс оборонной промышленности на Украине. Все громкие заявления президента Украины ограничатся созданием ремонтных предприятий, отметил эксперт.Разбитые на фронте немецкие "Леопарды" приходится везти на ремонт в Польшу или Германию. Этот процесс занимает несколько месяцев и никого не устраивает, добавил он.Пока вся Украина простреливается из конца в конец, ни один нормальный инвестор не решится вкладывать свои деньги в строительство, ни одна страховая компания не будет страховать такие предприятия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, впк, укроборонпром, промышленность, альянс, война, танки, владимир зеленский
Новости, Украина, ВПК, Укроборонпром, промышленность, альянс, война, танки, Владимир Зеленский

Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера

06:16 05.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Альянса оборонной промышленности на Украине. Но в условиях военных действий развивать ВПК невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Зеленскому не получится создать Альянс оборонной промышленности на Украине. Все громкие заявления президента Украины ограничатся созданием ремонтных предприятий, отметил эксперт.
Разбитые на фронте немецкие "Леопарды" приходится везти на ремонт в Польшу или Германию. Этот процесс занимает несколько месяцев и никого не устраивает, добавил он.
"Кроме того, Зеленский хочет получить оборонную промышленность, которую его предшественники развалили. И построить ее должны европейцы. Все разговоры про потенциал ВПК Украины возможны в случае прекращения военных действий", - подчеркнул Зубец.
Пока вся Украина простреливается из конца в конец, ни один нормальный инвестор не решится вкладывать свои деньги в строительство, ни одна страховая компания не будет страховать такие предприятия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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