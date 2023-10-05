https://ukraina.ru/20231005/1049895955.html

Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера

Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера - 05.10.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Альянса оборонной промышленности на Украине. Но в условиях военных действий развивать ВПК невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-10-05T06:16

2023-10-05T06:16

2023-10-05T06:16

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владимир зеленский

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Зеленскому не получится создать Альянс оборонной промышленности на Украине. Все громкие заявления президента Украины ограничатся созданием ремонтных предприятий, отметил эксперт.Разбитые на фронте немецкие "Леопарды" приходится везти на ремонт в Польшу или Германию. Этот процесс занимает несколько месяцев и никого не устраивает, добавил он.Пока вся Украина простреливается из конца в конец, ни один нормальный инвестор не решится вкладывать свои деньги в строительство, ни одна страховая компания не будет страховать такие предприятия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, впк, укроборонпром, промышленность, альянс, война, танки, владимир зеленский