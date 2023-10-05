https://ukraina.ru/20231005/1049895955.html
Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера
Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера - 05.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Альянса оборонной промышленности на Украине. Но в условиях военных действий развивать ВПК невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2023-10-05T06:16
2023-10-05T06:16
2023-10-05T06:16
новости
украина
впк
укроборонпром
промышленность
альянс
война
танки
владимир зеленский
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Зеленскому не получится создать Альянс оборонной промышленности на Украине. Все громкие заявления президента Украины ограничатся созданием ремонтных предприятий, отметил эксперт.Разбитые на фронте немецкие "Леопарды" приходится везти на ремонт в Польшу или Германию. Этот процесс занимает несколько месяцев и никого не устраивает, добавил он.Пока вся Украина простреливается из конца в конец, ни один нормальный инвестор не решится вкладывать свои деньги в строительство, ни одна страховая компания не будет страховать такие предприятия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, впк, укроборонпром, промышленность, альянс, война, танки, владимир зеленский
Новости, Украина, ВПК, Укроборонпром, промышленность, альянс, война, танки, Владимир Зеленский
Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Альянса оборонной промышленности на Украине. Но в условиях военных действий развивать ВПК невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец