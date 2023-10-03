https://ukraina.ru/20231003/1049871254.html

Алексей Зубец: США любят быстрые победы и не терпят неудачников, поэтому послали сигнал Зеленскому

Алексей Зубец: США любят быстрые победы и не терпят неудачников, поэтому послали сигнал Зеленскому - 03.10.2023 Украина.ру

Алексей Зубец: США любят быстрые победы и не терпят неудачников, поэтому послали сигнал Зеленскому

У американцев есть возможность финансировать Украину через пять-шесть каналов. Это могут быть программы международной помощи, сотрудничества в рамках оборонного бюджета, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2023-10-03T16:36

2023-10-03T16:36

2023-10-03T16:36

интервью

сша

владимир зеленский

решение

бюджет

республиканцы

демократы

джо байден

промышленность

выборы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Николаевич, президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает военную помощь Украине. Переживет ли Украина эти полтора месяца?- Конечно, переживет. Внешнее финансирование – это половина украинского бюджета, вторую половину она обеспечивает сама. Помогать будет и Европа. Кроме того, у американского правительства есть запасы от предыдущего бюджета. Это несколько миллиардов долларов. Ни Европа, ни США не допустят банкротства Украины. Потеря лица будет катастрофой для европейцев и американцев.- Может ли быть нынешний "кризис" бюджетного финансирования попыткой приструнить Зеленского?- Администрация Байдена в последнее время только и занимается тем, что приводит в чувство Зеленского, объясняя, что ему пора уходить. С другой стороны, Украина – один из приоритетов американской политики, причем далеко не первый. Эта периферийная история, неинтересная большинству американцев.Но в США идет борьба за власть, и украинское досье будет использовано республиканцами, чтобы топить демократов. Они отказались финансировать Украину не потому, что им жалко денег. Пять миллиардов долларов не слишком большие деньги для бюджета США. Отказ от выделения денег – это способ надавить на Байдена.Второе, Зеленский – вор, причем вор неуправляемый. Поэтому отказ от финансирования – сигнал Зеленскому, что пора уходить. Выборы состоятся, и вполне возможно, Зеленский участвовать в них не будет. Заявление его жены – зондаж общественного мнения на предмет того, как общество отнесется к отсутствию кандидатуры Зеленского на выборах. Но в истории с бюджетом это не главное.Украина стоит больших денег. Хотя 100 миллиардов долларов, которые на нее потратил Вашингтон, не самая большая сумма по американским меркам, но с другой стороны, это тоже деньги. Особенно в условиях недофинансирования армии США, кризисом на мексиканской границе, ликвидации последствий природных пожаров на Гавайях.Украину без денег, не оставят, но финансирование буде сокращаться. Никто не любит вкладываться в неудачников. А с точки зрения глобальной американской повестки – Зеленский неудачник.Американцы любят быстрые победы. Отсутствие победы – это один из факторов, который республиканцы используют против демократов: мы вложили деньги и не добились победы. Поэтому Украина становится токсичным активом для американцев.Но поддерживать активные военные действия при недостаточном финансировании невозможно. Если финансирование будет уменьшено в два раза, то следствием этого будут попытки установить мир со стороны европейцев и американцев. Денег на полноценную войну они не выделят, значит, нужно будет заморозить конфликт и приступить к реформам на Украине. Разогнать плохих чиновников и набрать хороших. Они и не скрывают, что активные военные действия должны быть завершены к весне следующего года.- То есть теперь в бюджете США вообще не будет украинской строки, а помощь киевскому режиму будут пропихивать через отдельные законопроекты?- У американцев есть возможность финансировать Украину через пять-шесть каналов. Это могут быть программы международной помощи, сотрудничества в рамках оборонного бюджета. Допускаю, что финансирование будет идти из нескольких источников параллельно, в том числе и через принятие отдельного закона.- Недавно Зеленский заявил о создании Альянса оборонной промышленности на Украине. Он сделал это на форуме, на котором присутствовали представители 252 компаний ВПК из 30 стран. Но как можно создавать военную промышленность в стране, инфраструктура которой находится под ударами высокоточного оружия?- Никакого оборонного альянса точно не будет. Будут ремонтные предприятия. Например, ремонт немецких танков из-за того, что приходится вести в Польшу или Германию занимает несколько месяцев. Это никого не устраивает.Кроме того, Зеленский хочет получить оборонную промышленность, которую его предшественники развалили. И построить ее должны европейцы. Все разговоры про потенциал ВПК Украины возможны в случае прекращения военных действий. Пока вся Украина простреливается из конца в конец, ни один нормальный инвестор не вложит свои деньги в строительство, и ни одна страховая компания их не застрахует.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20231003/1049861566.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, владимир зеленский, решение, бюджет, республиканцы, демократы, джо байден, промышленность, выборы