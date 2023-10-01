Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине - 01.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231001/1049782105.html
Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине
Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине - 01.10.2023 Украина.ру
Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине
Западу приходится пересматривать свои планы по Украине, потому что форма конфликта оказалась не той, на которую они рассчитывали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
2023-10-01T05:25
2023-10-01T05:25
новости
украина
сво
запад
войны
конфликты
вооружение
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040789309_0:388:2730:1924_1920x0_80_0_0_edcff0ee21848a73347fc13fcfc60178.jpg.webp
В последние 30 лет и западные, и российские военные стратеги считали, что войны будущего будут быстрыми и дистанционными. Казалось, что в будущем цивилизованный господа будут нажимать кнопки на компьютере и убивать дикарей с автоматами и старыми зенитками, рассказал Бабич.Но события в Афганистане и на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Эти конфликты будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для того, чтобы вести бои на растянутом фронте, добавил политолог.Россия тоже в начале СВО рассчитывала "на легкую прогулку". Командованию ошибочно казалось, что экспедиционный корпус при помощи дальнобойных ракет быстро выполнит все цели и задачи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230928/1049768250.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040789309_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e1f64f6deb993aa7cc6b084dbdf3c43d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, запад, войны, конфликты, вооружение, россия, сша
Новости, Украина, СВО, Запад, войны, конфликты, вооружение, Россия, США

Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине

05:25 01.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Западу приходится пересматривать свои планы по Украине, потому что форма конфликта оказалась не той, на которую они рассчитывали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
В последние 30 лет и западные, и российские военные стратеги считали, что войны будущего будут быстрыми и дистанционными. Казалось, что в будущем цивилизованный господа будут нажимать кнопки на компьютере и убивать дикарей с автоматами и старыми зенитками, рассказал Бабич.
Но события в Афганистане и на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Эти конфликты будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для того, чтобы вести бои на растянутом фронте, добавил политолог.
"Но к такой войне Запад не готов. У него нет столько молодых людей, которых можно было бы оторвать с работы и заставить на 1,5 – 2 года резко изменить свой образ жизни. И Западу приходится пересматривать свои планы", - подчеркнул Бабич.
Россия тоже в начале СВО рассчитывала "на легкую прогулку". Командованию ошибочно казалось, что экспедиционный корпус при помощи дальнобойных ракет быстро выполнит все цели и задачи, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
28 сентября, 16:18
Владимир Евсеев: Пока ВСУ сжигают свои резервы под Купянском, в России готовят бригады легкой пехотыРоссийская армия сможет повторить август прошлого года, но уже для украинской стороны, если Зеленский будет продолжать наступать, истощая свои ресурсы, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиУкраинаСВОЗападвойныконфликтывооружениеРоссияСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Офицер службы РЭБ: "Всего за 45 тысяч рублей можно защитить танк от ФПВ-дронов"
06:45Военный эксперт раскрыл, как российские штурмовые бригады готовят для ВСУ "август 2022 года"
06:28Дроны-камикадзе, БПЛА самолетного типа - одна из главных угроз на поле боя
06:00Военный эксперт о том, почему "золотые Абрамсы" на Украине будут гореть не хуже "Челленджеров"
05:50Политолог объяснил, почему Зеленский не даёт передышку ВСУ и когда начнётся большой "контрнаступ"
05:46"Вокруг Булгакова": Киев-город и константы незалежного бытия
05:36Воинский учет для женщин-медиков, распутица на фронте и нехватка стекла. Что ожидает Украину в октябре
05:35Дело не в самолётах. Эксперт объяснил, что мешает ВКС РФ завоевать господство в небе над Украиной
05:30Военный эксперт о том, как легкая пехота будет прорывать оборону и проводить диверсии в тылу врага
05:25Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине
05:19Политолог рассказал, почему США не верят в боевой дух и надеются на войну "без мужской драки"
21:16Западная Украина за минувшую неделю: Восстановление блокпостов и очередной "переворот"
20:53Андрей Грозин: Национал-патриоты из Средней Азии ждут, что ВСУ устроят парад на Красной площади
20:31Армен Гаспарян про Украину: Эту скотину невозможно прокормить
20:30Baykar вложит $100 млн в завод беспилотников на Украине
20:17Ветераны спецслужб США не видят хорошего финала СВО для Украины
19:47Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк, Макеевку, Никольское и Горловку
19:45Алексей Мухин о том, чем Пашинян похож на Зеленского и о том, чего ждать от "Абрамсов" на поле боя
19:09В проекте бюджета США нет ассигнований на Украину
18:36Парламент Армении обсудил отключение российских телеканалов
Лента новостейМолния