https://ukraina.ru/20231001/1049782105.html

Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине

Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине - 01.10.2023 Украина.ру

Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине

Западу приходится пересматривать свои планы по Украине, потому что форма конфликта оказалась не той, на которую они рассчитывали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-10-01T05:25

2023-10-01T05:25

2023-10-01T05:25

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В последние 30 лет и западные, и российские военные стратеги считали, что войны будущего будут быстрыми и дистанционными. Казалось, что в будущем цивилизованный господа будут нажимать кнопки на компьютере и убивать дикарей с автоматами и старыми зенитками, рассказал Бабич.Но события в Афганистане и на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Эти конфликты будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для того, чтобы вести бои на растянутом фронте, добавил политолог.Россия тоже в начале СВО рассчитывала "на легкую прогулку". Командованию ошибочно казалось, что экспедиционный корпус при помощи дальнобойных ракет быстро выполнит все цели и задачи, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230928/1049768250.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, запад, войны, конфликты, вооружение, россия, сша