Политолог раскрыл, почему СВО не стала "легкой прогулкой" и в чем просчитался Запад на Украине
Западу приходится пересматривать свои планы по Украине, потому что форма конфликта оказалась не той, на которую они рассчитывали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
В последние 30 лет и западные, и российские военные стратеги считали, что войны будущего будут быстрыми и дистанционными. Казалось, что в будущем цивилизованный господа будут нажимать кнопки на компьютере и убивать дикарей с автоматами и старыми зенитками, рассказал Бабич.
Но события в Афганистане и на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Эти конфликты будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для того, чтобы вести бои на растянутом фронте, добавил политолог.
"Но к такой войне Запад не готов. У него нет столько молодых людей, которых можно было бы оторвать с работы и заставить на 1,5 – 2 года резко изменить свой образ жизни. И Западу приходится пересматривать свои планы", - подчеркнул Бабич.
Россия тоже в начале СВО рассчитывала "на легкую прогулку". Командованию ошибочно казалось, что экспедиционный корпус при помощи дальнобойных ракет быстро выполнит все цели и задачи, заключил собеседник издания.
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