https://ukraina.ru/20230928/1049711030.html

Дмитрий Бабич: Если США найдут много бойцов, битва России с ВСУ станет гораздо страшнее Первой мировой

Дмитрий Бабич: Если США найдут много бойцов, битва России с ВСУ станет гораздо страшнее Первой мировой - 28.09.2023 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Если США найдут много бойцов, битва России с ВСУ станет гораздо страшнее Первой мировой

Американцев не волнует, на чьей из воюющих сторон правда и справедливость. Они считают, что войны выигрывает хорошая техника. И Украина в данном случае не исключение. Они искренне не понимают, что такое украинский национализм и русский дух. Для них это чуждо.

2023-09-28T03:55

2023-09-28T03:55

2023-09-28T03:55

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Они считают, что все решит военная техника. Именно с этим связана основная тема всех заявлений американских политиков и публикаций в американских СМИ, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий БабичОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Белом доме подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте.- Дмитрий, зачем же США поставляют на Украине именно эти танки, а не что-то еще, если ситуацию на фронте они кардинально не поменяют?- Прежде всего я бы отметил, что США стали первым государством, которое стало относиться к войне максимально прагматично. Если европейцы пытались облагородить войну и объявить ее делом высших классов, то именно американцы первыми убрали из войны все эти романтические элементы.В качестве примера я бы хотел процитировать командующего американскими войсками в Европе времен Второй мировой Дорджа Паттона. Он сказал, что "ни один бедный сукин сын (солдат) не спас родину, умерев за нее. Он спас родину, убив такого же сукина сына, как и он сам". Короче говоря, для американской культуры не характерно рассматривать войну в качестве проявления стойкости и славы. Да, у них есть памятники и Арлингтонское кладбище, но это больше служит для утешения родственников погибших солдат.Кроме того, США первыми выработали принцип, что противника надо уничтожать самолетами и дальнобойными орудиями бесконтактным способом с безопасного расстояния без мужской драки.И США поставляют "Абрамы" на Украину именно потому, что американцы исповедуют этот прагматичный подход к войне.Большинство американских фильмов о Второй мировой войне повествуют не о подвигах бойцов. Как правило, они берут какое-то техническое изобретение, и рассказывают зрителю, насколько эта вещь хорошо умела воевать. У них даже была целая серия документалок на тему "Что было бы, если бы у Гитлера были реактивные самолеты?" (такие разработки в Германии действительно велись), авторы которой делают вывод, что Третий Рейх в этом случае действительно выиграл бы войну.Американцев не волнует, на чьей из воюющих сторон правда и справедливость. Они считают, что войны выигрывает хорошая техника. И Украина в данном случае не исключение. Они искренне не понимают, что такое украинский национализм и русский дух. Для них это чуждо. Они считают, что все решит военная техника. Именно с этим связана основная тема всех заявлений американских политиков и публикаций в американских СМИ.- Сохраняется ли опасность для России, что США вдруг начнут исповедовать наш подход к войне, что важнее всего не техника, а люди?- Самосознание американцев так устроено, что они в это не очень верят.США могут говорить для пропаганды, что "украинцы борются за свою землю, а россияне за свою землю не борются, поэтому они проиграют". Иногда они даже повторяют исторические мифы, которые были созданы в Европе.Я читал ряд статей, где Россия сравнивалась с Древней Персией, которая напала на Древнюю Грецию. Мол, многочисленных персов гнали в бой плетками, а малочисленные греки были мотивированы и добровольно за счет дисциплины победили этих дикарей. Хотя современные историки утверждают персов было ненамного больше (иначе они бы не прошли через горный перевал). Более того, афинский полководец Фемистокл после победы в битве при Саламине подвергся остракизму (его выгнали из города), и он уехал к персидскому царю Ксерксу. Ксеркс его взял на работу и сделал кем-то вроде губернатора.В результате персидская знать заговорила по-гречески, а в Малой Азии греков было больше, чем персов. Именно с этим потом были связаны трудности переселения греков из Турецкой Империи.Короче говоря, Персидская Империя не была такая дикая и плохая, а Древняя Греция не была такой хорошей и демократической. Но это до сих пор используется в качестве простого нарратива для европейцев и американцев.И когда США говорят про ВСУ, что они "бьются за свою землю и чувствуют поддержку цивилизованного мира за спиной", они не могут объяснить, почему ВС РФ так самоотверженно отбивают их натиск в Донбассе и на Запорожье. Может быть, потому что русские солдаты тоже считают эту землю своей? Нет. Эта мысль у них отвергается с порога. Они продолжают твердить, что их гонит в бой ужасный Путин.Поэтому мысль о том, что войну выигрывает тот, у кого есть моральное превосходство, считается в Америке опасным романтизмом и перебивается нарративом о том, что "демократическая восточноевропейская страна отбивается против азиатских орд".Именно эти два фактора мешают США заняться моральной стороной вопроса.Кстати, в России тоже происходят вещи, которые снижают уровень нашей правоты, а у кого-то даже снижают боевой дух. Например, недавно Дмитрий "Гоблин" Пучков заявил, что "нам необходимо разобраться и отменить всяких солженицыных, гросманов, пастернаков и твардовских", потому что они были антисоветчики. Как мы можем воевать с киевским режимом, если у нас в тылу собираются бороться с русской культурой.Я понимаю, что у нас некоторые люди пытаются загнать Солженицына за Можай. Но если мы сдадим Солженицына, то будет запрет на других великих поэтов и писателей, таких как Гроссман и Пастернак. Важно, чтобы мы, отрицая 1990е, не начали уничтожать собственную культуру. Потому что и Булгаков, и Есенин, и Маяковский на самом деле тоже были антисоветчиками. Если мы будем бороться с Булгаковым, то мы ничем не будем отличаться от бандеровцев, которые залили краской и сняли мемориальную доску с Булгаковым на Андреевском спуске в Киеве.- Хотел бы уточнить, почему США, при своем прагматичном отношении к войне, на Украине делают ставку не на ситуацию на поле боя, а на медийный эффект от того или иного прилета по нашей территории?- А дело не в медийном эффекте. Это и есть их ставка на дистанционную войну – нанести удар так, чтобы боец нажал на кнопку и пошел пить кофе, а ракета бы всех уничтожила. Это тоже вера во всемогущество техники.Вообще у сегодняшней трагедии есть один положительный эффект.В последние 30 лет и западные, и российские военные стратеги вообразили, что войны будущего будут быстрыми, дистанционными и победоносными. Ведь в Персидском заливе в 1991 году потери США от ДТП действительно были больше, чем от иракских танков и артиллерии. Потому что американцы поднимали самолеты, выпускали ракеты, а сами оказались недоступными для иракской ПВО.Казалось, что в будущем цивилизованный господа будут нажимать кнопки на компьютере и убивать дикарей с автоматами и старыми зенитками. Но события в Афганистане и на Украине показали, что войны будущего будут страшными. Они будут с длинными линиями фронта и массовыми мобилизациями для этих линий фронта.Это будет даже страшнее, чем в Первую мировую. Потому что в Первую мировую были газы, но не было дронов и высокоточных тактических ракет.Но к такой войне Запад не готов. У него нет столько молодых людей, которых можно было бы оторвать с работы и заставить на 1,5 – 2 года резко изменить свой образ жизни. И Западу приходится пересматривать свои планы. Потому что форма этого конфликта оказалась не той, на которую они рассчитывали.Россия тоже в начале СВО рассчитывала на легкую прогулку. Нам казалось, что наш легкий экспедиционный корпус при помощи дальнобойных ракет быстро выполнит все цели и задачи. Мы ошиблись. Но и Запад ошибся вместе с нами. На Западе ожидали, что украинская армия быстро развалится, Россия захватит территории, а потом они организую партизанскую войну.Но никакой партизанщины на освобожденных территориях нет. Как только эти русские люди выходят из-под власти киевского режима, они начинают спокойно строить мирную жизнь. Зато ВСУ оказались крепким орешком. И оказалось, что для этой войны нужны не суперкомпьютеры и дорогостоящие самолеты, а много простой и надежной техники. Грубо говоря, 10 старых танков побьют один современный танк.Запад к этому тоже не готов. У него мало обычной техники. Он ее выкинул словно старую игрушку. А в России, Северной Корее и в Иране она осталась.Так что СВО сбила подобные планы Запада. И в этом ее единственный положительный эффект.- Тогда задам вопрос, который задавали наши предки 100 лет назад: станет ли СВО последней войной в истории человечества?- Вы зря иронизируете.Если события пойдут по самому негативному сценарию в виде постепенного вовлечения новых государств в этот конфликт (пока именно этот вариант наиболее вероятен), кончится все может очень плохо.Это будет или уничтожение человечества полностью, или все будет настолько кроваво и жестоко, что люди еще на 70 лет (как после Второй мировой) крупных войн устраивать не будут.Дело в том, что российское руководство рассчитывало на прагматизм Запада. Мол, на Западе не то, что умирать не готовы, но и не готовы нести экономические убытки. Но оказалось, что этот западный прагматизм вполне совместим с безумной ультралиберальной идеологии.Вера в технику и чудо-оружие вполне совместима с прославлением гомосексуализма (ставящее целью уменьшить численность людей на земле), с культом угнетенных меньшинств (под этим предлогом можно угнетать всех остальных) и с монополизированной экономикой. Ради этого на Западе готовы пойти на убытки и даже на человеческие жертвы. Причем эконмические убытки их останавливают даже сильнее, чем человеческие жертвы. Приведу пример.В американской армии раньше была система, что если солдат погибает, то его близким платят огромную компенсацию. Но то ли инфляция съела эти выплаты, то ли они нашли способы их снизить, то ли они перешли на частные военные компании, где бойцам не нужно платить такие большие компенсации, эта система работать перестала. И они найдут способ решить эту проблему.От войны нас удерживает только то, что на Западе пока не хватает людей с элементарными военными навыками.

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

https://ukraina.ru/20230926/1049702630.html

https://ukraina.ru/20230926/1049684011.html

https://ukraina.ru/20230925/1049670586.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, m1 abrams, танки, сво, сша, запад, идеология, зарубежье, украина, спецоперация