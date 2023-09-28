https://ukraina.ru/20230928/1049728746.html
"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах
"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах - 28.09.2023 Украина.ру
"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах
Для мощного удара по складам вооружения и подземным бункерам противника Россия применяет целое семейство мощных звуковых ракет разного назначения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-28T04:45
2023-09-28T04:45
2023-09-28T04:45
новости
гиперзвук
ракеты
"калибр"
"кинжал"
вооружение
вс рф
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Если для удара по противнику ВС РФ потребуется "солидная дубина", для этого разработано целое семейство дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, рассказал Анпилогов.Дозвуковые ракеты – это "Калибры", которые запускаются с кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Сверхзвуковые – это "Ониксы", которые запускаются с берегового комплекса "Бастион", добавил эксперт.Гиперзвуковые российские ракеты – это "Кинжалы". У них хорошая скорость и взрывчатка, эти ракеты способны пробить бункер. Их эффективно использовать для поражения хорошо защищенных военных и промышленных объектов противника, отметил эксперт.Ранее "Кинжалами" был поражен склад советских ядерных бомб в Карпатах, а также украинская ракетная отрасль в Павлограде и Днепропетровске. Это эффективное оружие, противоядия против которого у Украины нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230914/1049420424.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гиперзвук, ракеты, "калибр", "кинжал", вооружение, вс рф
Новости, гиперзвук, ракеты, "Калибр", "Кинжал", вооружение, ВС РФ
"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах
Для мощного удара по складам вооружения и подземным бункерам противника Россия применяет целое семейство мощных звуковых ракет разного назначения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Если для удара по противнику ВС РФ потребуется "солидная дубина", для этого разработано целое семейство дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, рассказал Анпилогов.
Дозвуковые ракеты – это "Калибры", которые запускаются с кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Сверхзвуковые – это "Ониксы", которые запускаются с берегового комплекса "Бастион", добавил эксперт.
"Ее выгодно применять по объектам, которые могут быстро поменять местоположение. В частности, ее использовали для ударов по возвращающимся на аэродромы фронтовым истребителям Су-27. Они (ВСУ. - Ред.) попытались побомбить остров Змеиный, а тут по ним "Оникс" прилетел", - отметил Анпилогов.
Гиперзвуковые российские ракеты – это "Кинжалы". У них хорошая скорость и взрывчатка, эти ракеты способны пробить бункер. Их эффективно использовать для поражения хорошо защищенных военных и промышленных объектов противника, отметил эксперт.
Ранее "Кинжалами" был поражен склад советских ядерных бомб в Карпатах, а также украинская ракетная отрасль в Павлограде и Днепропетровске. Это эффективное оружие, противоядия против которого у Украины нет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь