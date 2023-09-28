https://ukraina.ru/20230928/1049728746.html

"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах

"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах - 28.09.2023 Украина.ру

"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах

Для мощного удара по складам вооружения и подземным бункерам противника Россия применяет целое семейство мощных звуковых ракет разного назначения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-09-28T04:45

2023-09-28T04:45

2023-09-28T04:45

новости

гиперзвук

ракеты

"калибр"

"кинжал"

вооружение

вс рф

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Если для удара по противнику ВС РФ потребуется "солидная дубина", для этого разработано целое семейство дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, рассказал Анпилогов.Дозвуковые ракеты – это "Калибры", которые запускаются с кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Сверхзвуковые – это "Ониксы", которые запускаются с берегового комплекса "Бастион", добавил эксперт.Гиперзвуковые российские ракеты – это "Кинжалы". У них хорошая скорость и взрывчатка, эти ракеты способны пробить бункер. Их эффективно использовать для поражения хорошо защищенных военных и промышленных объектов противника, отметил эксперт.Ранее "Кинжалами" был поражен склад советских ядерных бомб в Карпатах, а также украинская ракетная отрасль в Павлограде и Днепропетровске. Это эффективное оружие, противоядия против которого у Украины нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230914/1049420424.html

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2023

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новости, гиперзвук, ракеты, "калибр", "кинжал", вооружение, вс рф