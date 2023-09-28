"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах - 28.09.2023 Украина.ру
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"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах
"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах - 28.09.2023 Украина.ру
"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах
Для мощного удара по складам вооружения и подземным бункерам противника Россия применяет целое семейство мощных звуковых ракет разного назначения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-28T04:45
2023-09-28T04:45
новости
гиперзвук
ракеты
"калибр"
"кинжал"
вооружение
вс рф
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Если для удара по противнику ВС РФ потребуется "солидная дубина", для этого разработано целое семейство дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, рассказал Анпилогов.Дозвуковые ракеты – это "Калибры", которые запускаются с кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Сверхзвуковые – это "Ониксы", которые запускаются с берегового комплекса "Бастион", добавил эксперт.Гиперзвуковые российские ракеты – это "Кинжалы". У них хорошая скорость и взрывчатка, эти ракеты способны пробить бункер. Их эффективно использовать для поражения хорошо защищенных военных и промышленных объектов противника, отметил эксперт.Ранее "Кинжалами" был поражен склад советских ядерных бомб в Карпатах, а также украинская ракетная отрасль в Павлограде и Днепропетровске. Это эффективное оружие, противоядия против которого у Украины нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230914/1049420424.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, гиперзвук, ракеты, "калибр", "кинжал", вооружение, вс рф
Новости, гиперзвук, ракеты, "Калибр", "Кинжал", вооружение, ВС РФ

"Может пробить бункер": эксперт о том, как российский гиперзвук разнес ядерный склад в Карпатах

04:45 28.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Для мощного удара по складам вооружения и подземным бункерам противника Россия применяет целое семейство мощных звуковых ракет разного назначения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Если для удара по противнику ВС РФ потребуется "солидная дубина", для этого разработано целое семейство дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, рассказал Анпилогов.
Дозвуковые ракеты – это "Калибры", которые запускаются с кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Сверхзвуковые – это "Ониксы", которые запускаются с берегового комплекса "Бастион", добавил эксперт.
"Ее выгодно применять по объектам, которые могут быстро поменять местоположение. В частности, ее использовали для ударов по возвращающимся на аэродромы фронтовым истребителям Су-27. Они (ВСУ. - Ред.) попытались побомбить остров Змеиный, а тут по ним "Оникс" прилетел", - отметил Анпилогов.
Гиперзвуковые российские ракеты – это "Кинжалы". У них хорошая скорость и взрывчатка, эти ракеты способны пробить бункер. Их эффективно использовать для поражения хорошо защищенных военных и промышленных объектов противника, отметил эксперт.
Ранее "Кинжалами" был поражен склад советских ядерных бомб в Карпатах, а также украинская ракетная отрасль в Павлограде и Днепропетровске. Это эффективное оружие, противоядия против которого у Украины нет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 23:47
Сергей Михеев: КНДР может стать для России и Китая боеголовкой на нашей общей гиперзвуковой ракетеВведение в конфликт между Арменией и Азербайджаном нового игрока в виде США, эту ситуацию проще не сделает, оно сделает ее только сложнее. Ведь везде где американцы появляются, там рано или поздно начинается война, утверждает политолог Сергей Михеев.
 
Новостигиперзвукракеты"Калибр""Кинжал"вооружениеВС РФ
 
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