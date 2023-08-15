https://ukraina.ru/20230815/1048685755.html

"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины

"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины - 15.08.2023 Украина.ру

"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины

В военном конфликте Запад не оставил Киеву выбора, он ориентирован на максимально продолжительное противостояние. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

2023-08-15T09:45

2023-08-15T09:45

2023-08-15T09:54

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Война ещё задолго до 24 февраля стала для Киева необходимым условием существования. Ни на какие мирные переговоры там идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится, рассказал политолог.Киеву деваться некуда, он настроен длительный конфликт с Россией. Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС, добавил он.Евросоюз и Великобритания будут больше всего настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем. В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230814/1048643941.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, запад, евросоюз, сша, война