https://ukraina.ru/20230815/1048685755.html
"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины
"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины - 15.08.2023 Украина.ру
"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины
В военном конфликте Запад не оставил Киеву выбора, он ориентирован на максимально продолжительное противостояние. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2023-08-15T09:45
2023-08-15T09:45
2023-08-15T09:54
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Война ещё задолго до 24 февраля стала для Киева необходимым условием существования. Ни на какие мирные переговоры там идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится, рассказал политолог.Киеву деваться некуда, он настроен длительный конфликт с Россией. Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС, добавил он.Евросоюз и Великобритания будут больше всего настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем. В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048643941.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, запад, евросоюз, сша, война
Новости, Украина, СВО, Запад, Евросоюз, США, война
"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины
09:45 15.08.2023 (обновлено: 09:54 15.08.2023)
В военном конфликте Запад не оставил Киеву выбора, он ориентирован на максимально продолжительное противостояние. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Война ещё задолго до 24 февраля стала для Киева необходимым условием существования. Ни на какие мирные переговоры там идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится, рассказал политолог.
Киеву деваться некуда, он настроен длительный конфликт с Россией. Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС, добавил он.
"Америка явно все более склонна искать пути выхода из конфликта, способы его заморозки и максимального уменьшения своего участия в украинских делах. Вашингтон получил основной профит от происходящего в самом начале СВО, ему затягивание военных действий просто ни к чему", - подчеркнул Неменский.
Евросоюз и Великобритания будут больше всего настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем. В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь