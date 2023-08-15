"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины - 15.08.2023 Украина.ру
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"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины
"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины - 15.08.2023 Украина.ру
"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины
В военном конфликте Запад не оставил Киеву выбора, он ориентирован на максимально продолжительное противостояние. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
2023-08-15T09:45
2023-08-15T09:54
новости
украина
сво
запад
евросоюз
сша
война
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Война ещё задолго до 24 февраля стала для Киева необходимым условием существования. Ни на какие мирные переговоры там идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится, рассказал политолог.Киеву деваться некуда, он настроен длительный конфликт с Россией. Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС, добавил он.Евросоюз и Великобритания будут больше всего настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем. В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048643941.html
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Новости
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новости, украина, сво, запад, евросоюз, сша, война
Новости, Украина, СВО, Запад, Евросоюз, США, война

"Деваться некуда". Эксперт рассказал, почему война стала единственным способом существования Украины

09:45 15.08.2023 (обновлено: 09:54 15.08.2023)
 
© AP / Daniel Cole
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP / Daniel Cole
Читать в
В военном конфликте Запад не оставил Киеву выбора, он ориентирован на максимально продолжительное противостояние. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский
Война ещё задолго до 24 февраля стала для Киева необходимым условием существования. Ни на какие мирные переговоры там идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится, рассказал политолог.
Киеву деваться некуда, он настроен длительный конфликт с Россией. Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС, добавил он.
"Америка явно все более склонна искать пути выхода из конфликта, способы его заморозки и максимального уменьшения своего участия в украинских делах. Вашингтон получил основной профит от происходящего в самом начале СВО, ему затягивание военных действий просто ни к чему", - подчеркнул Неменский.
Евросоюз и Великобритания будут больше всего настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем. В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:30
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