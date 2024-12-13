Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия - 13.12.2024 Украина.ру
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Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия
Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия - 13.12.2024 Украина.ру
Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 декабря ответил журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия
2024-12-13T14:06
2024-12-13T14:06
новости
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"Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться. Забегать вперед и до как такового перемирия, а мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - сказал Песков.Он добавил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, считает их необходимыми.Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.Подробнее о замыслах Запада по перемирию - в материале Татьяны Стоянович Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дмитрий песков, россия, кремль, ес
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Кремль, ЕС

Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия

14:06 13.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 декабря ответил журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия
"Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться. Забегать вперед и до как такового перемирия, а мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - сказал Песков.
Он добавил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, считает их необходимыми.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.
Подробнее о замыслах Запада по перемирию - в материале Татьяны Стоянович Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
 
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