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Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия

Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия - 13.12.2024 Украина.ру

Песков оценил идею отправки войск ЕС на Украину после возможного перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 декабря ответил журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают обсуждаемую в ЕС возможность отправки контингента европейских стран на Украину для наблюдения за режимом перемирия

2024-12-13T14:06

2024-12-13T14:06

2024-12-13T14:06

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"Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться. Забегать вперед и до как такового перемирия, а мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и после того, как будут достигнуты все поставленные нами цели", - сказал Песков.Он добавил, что Россия сохраняет открытость к переговорам по украинскому урегулированию, считает их необходимыми.Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщало, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу.Подробнее о замыслах Запада по перемирию - в материале Татьяны Стоянович Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий песков, россия, кремль, ес