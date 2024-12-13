На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
10:24 13.12.2024 (обновлено: 10:44 13.12.2024)
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
Энергетика Украины находится под массированным ударом. Такое сообщение утром 13 декабря сделал глава Минэнерго страны Галущенко. Он подтвердил, что во многих городах наблюдаются перебои с электричеством, а Киеве поезда встали прямо на станциях метро
Часть ударов пришлась на объекты инфраструктуры Запорожской области. Глава местной администрации Иван Федоров утверждает, что прозвучало не менее 205 взрывов в девяти населенных пунктах, есть сообщения о разрушении ряда объектов.
Были попадания также по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, там, предположительно, поражен подземный склад.
"Ночью 13 декабря добивали военный аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Взрывом, вероятно, попали в склад под землей. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города", - уточнил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Он подтвердил также и прилеты в аэродром в Чугуеве Харьковской области. По информации подпольщика, "в направлении прилета поехало много машин скорой помощи и МЧС".
Также российские военные в ночь на 13 декабря нанесли удар по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях в пригороде Харькова.
"В направлении города Дергачи в половине первого ночи был прилет. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора. Там есть здание бывшего мясокомбината, которое на данный момент используется военными", - уточнил Лебедев.
Есть информация и о прилетах по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области. Также сообщается о попаданиях в Бурштынскую ТЭС. Это критически важный объект украинской энергосистемы, уточняется, что на станции произошло более десятка взрывов.
Также уточняется о прилетах в Кременчуге Полтавской области и ударах по порту в Одессе.
Подполье уточняет, что на Украине паника от происходящего, тем временем польское командование подняло в небо авиацию для "обеспечения безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами".
ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.
11 декабря, 09:58Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывыНа подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждена инфраструктура в результате сотен взрывов. Об этом 11 декабря сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров
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