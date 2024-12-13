На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело - 13.12.2024 Украина.ру
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На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело - 13.12.2024 Украина.ру
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
Энергетика Украины находится под массированным ударом. Такое сообщение утром 13 декабря сделал глава Минэнерго страны Галущенко. Он подтвердил, что во многих городах наблюдаются перебои с электричеством, а Киеве поезда встали прямо на станциях метро
2024-12-13T10:24
2024-12-13T10:44
новости
украина
хмельницкая область
таганрог
вооруженные силы украины
вс рф
энергетика
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Часть ударов пришлась на объекты инфраструктуры Запорожской области. Глава местной администрации Иван Федоров утверждает, что прозвучало не менее 205 взрывов в девяти населенных пунктах, есть сообщения о разрушении ряда объектов.Были попадания также по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, там, предположительно, поражен подземный склад."Ночью 13 декабря добивали военный аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Взрывом, вероятно, попали в склад под землей. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города", - уточнил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.Он подтвердил также и прилеты в аэродром в Чугуеве Харьковской области. По информации подпольщика, "в направлении прилета поехало много машин скорой помощи и МЧС".Также российские военные в ночь на 13 декабря нанесли удар по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях в пригороде Харькова. "В направлении города Дергачи в половине первого ночи был прилет. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора. Там есть здание бывшего мясокомбината, которое на данный момент используется военными", - уточнил Лебедев.Есть информация и о прилетах по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области. Также сообщается о попаданиях в Бурштынскую ТЭС. Это критически важный объект украинской энергосистемы, уточняется, что на станции произошло более десятка взрывов.Также уточняется о прилетах в Кременчуге Полтавской области и ударах по порту в Одессе.Подполье уточняет, что на Украине паника от происходящего, тем временем польское командование подняло в небо авиацию для "обеспечения безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами".ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.Примечательно, что 13 декабря большинство прилетов по украинских энергетическим и военным объектам Украины пришлась не на ночь, а на утро. Ряд экспертов считает, что это - ответ Москвы на недавнюю попытку ВСУ атаковать Таганрог американскими дальнобойными ракетами ATACMS.Подробности этой темы - в материале "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.
https://ukraina.ru/20241213/1059629152.html
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новости, украина, хмельницкая область, таганрог, вооруженные силы украины, вс рф, энергетика, atacms
Новости, Украина, Хмельницкая область, Таганрог, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, энергетика, ATACMS

На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело

10:24 13.12.2024 (обновлено: 10:44 13.12.2024)
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
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Энергетика Украины находится под массированным ударом. Такое сообщение утром 13 декабря сделал глава Минэнерго страны Галущенко. Он подтвердил, что во многих городах наблюдаются перебои с электричеством, а Киеве поезда встали прямо на станциях метро
Часть ударов пришлась на объекты инфраструктуры Запорожской области. Глава местной администрации Иван Федоров утверждает, что прозвучало не менее 205 взрывов в девяти населенных пунктах, есть сообщения о разрушении ряда объектов.
Были попадания также по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, там, предположительно, поражен подземный склад.
"Ночью 13 декабря добивали военный аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Взрывом, вероятно, попали в склад под землей. Сопротивление из Староконстантинова сообщает, что по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города", - уточнил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Он подтвердил также и прилеты в аэродром в Чугуеве Харьковской области. По информации подпольщика, "в направлении прилета поехало много машин скорой помощи и МЧС".
Также российские военные в ночь на 13 декабря нанесли удар по бывшему комбинату, который сейчас используется в военных целях в пригороде Харькова.
"В направлении города Дергачи в половине первого ночи был прилет. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в направлении райавтодора. Там есть здание бывшего мясокомбината, которое на данный момент используется военными", - уточнил Лебедев.
Есть информация и о прилетах по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области. Также сообщается о попаданиях в Бурштынскую ТЭС. Это критически важный объект украинской энергосистемы, уточняется, что на станции произошло более десятка взрывов.
Также уточняется о прилетах в Кременчуге Полтавской области и ударах по порту в Одессе.
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ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту. В частности, в числе последних российских ударов были прилеты по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники, а также по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16.
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
11 декабря, 09:58
Более 250: на подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывыНа подконтрольной ВСУ части Запорожской области, повреждена инфраструктура в результате сотен взрывов. Об этом 11 декабря сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров
Примечательно, что 13 декабря большинство прилетов по украинских энергетическим и военным объектам Украины пришлась не на ночь, а на утро. Ряд экспертов считает, что это - ответ Москвы на недавнюю попытку ВСУ атаковать Таганрог американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
Подробности этой темы - в материале "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.
 
НовостиУкраинаХмельницкая областьТаганрогВооруженные силы УкраиныВС РФэнергетикаATACMS
 
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