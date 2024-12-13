https://ukraina.ru/20241213/1059641224.html

Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой

Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой - 13.12.2024 Украина.ру

Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой

После освобождения Угледара российские военные стали находить любопытные артефакты — различные ордена, которыми украинские солдаты награждали друг друга, в том числе значки с фашистской символикой. Об этом 13 декабря рассказал военкор Александр Пискунов. Видео его репортажа из Угледара опубликовало издание RT

2024-12-13T14:48

2024-12-13T14:48

2024-12-13T14:48

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В городе российские солдаты нашли самодельные ордена, которыми награждали себя военнослужащие 72-й бригады ВСУ, уточняется в материале На видео военкор показывает "награду", которая является копией Железного креста времен гитлеровской Германии, сделанной своими руками. Другие "ордена" разрисованы свастиками. "Нацисты — в буквальном смысле слова. Поэтому мы будем бить их и гнать до конца. Если понадобится — до польской границы", — добавил его собеседник-военнослужащий. ВСУ не в первый раз замечены в использовании вещей с символикой фашизма. Ранее российские военнослужащие обнаружили в месте дислокации ВСУ в Новоалексеевке флаги, в том числе со свастикой."В захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно привезенные наемниками", — отметили в Минобороны РФ.Армия России освободила Новоалексеевку в ДНРРанее международная организация "Репортеры без границ" рассказала, что уже выявлено более 1000 случаев использования нацистской символики ВСУ, которые были брошены в Курскую область. Телеканал BBC опубликовал видеоролик, в котором это осветил. В нем показаны, например, танки, расписанные свастикой, шевроны "Мертвая голова", которые носили эсэсовцы, татуировки военнослужащих ВСУ, и сами военные, вскидывающие руки в нацистском приветствии.Также по теме: "Срок власти давно истек": в Германии пожаловались на украинского фашиста. И это не Зеленский

https://ukraina.ru/20240111/1052627598.html

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новости, россия, угледар, германия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, фашисты, фашизм