Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой - 13.12.2024 Украина.ру
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Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой
Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой - 13.12.2024 Украина.ру
Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой
После освобождения Угледара российские военные стали находить любопытные артефакты — различные ордена, которыми украинские солдаты награждали друг друга, в том числе значки с фашистской символикой. Об этом 13 декабря рассказал военкор Александр Пискунов. Видео его репортажа из Угледара опубликовало издание RT
2024-12-13T14:48
2024-12-13T14:48
новости
россия
угледар
германия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
фашисты
фашизм
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В городе российские солдаты нашли самодельные ордена, которыми награждали себя военнослужащие 72-й бригады ВСУ, уточняется в материале На видео военкор показывает "награду", которая является копией Железного креста времен гитлеровской Германии, сделанной своими руками. Другие "ордена" разрисованы свастиками. "Нацисты — в буквальном смысле слова. Поэтому мы будем бить их и гнать до конца. Если понадобится — до польской границы", — добавил его собеседник-военнослужащий. ВСУ не в первый раз замечены в использовании вещей с символикой фашизма. Ранее российские военнослужащие обнаружили в месте дислокации ВСУ в Новоалексеевке флаги, в том числе со свастикой."В захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно привезенные наемниками", — отметили в Минобороны РФ.Армия России освободила Новоалексеевку в ДНРРанее международная организация "Репортеры без границ" рассказала, что уже выявлено более 1000 случаев использования нацистской символики ВСУ, которые были брошены в Курскую область. Телеканал BBC опубликовал видеоролик, в котором это осветил. В нем показаны, например, танки, расписанные свастикой, шевроны "Мертвая голова", которые носили эсэсовцы, татуировки военнослужащих ВСУ, и сами военные, вскидывающие руки в нацистском приветствии.Также по теме: "Срок власти давно истек": в Германии пожаловались на украинского фашиста. И это не Зеленский
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новости, россия, угледар, германия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, фашисты, фашизм
Новости, Россия, Угледар, Германия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, фашисты, фашизм

Дослужился до "звания" фашиста: в Угледаре вэсэушники мастерили себе награды со свастикой

14:48 13.12.2024
 
Скрин из видео
Скрин из видео
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После освобождения Угледара российские военные стали находить любопытные артефакты — различные ордена, которыми украинские солдаты награждали друг друга, в том числе значки с фашистской символикой. Об этом 13 декабря рассказал военкор Александр Пискунов. Видео его репортажа из Угледара опубликовало издание RT
В городе российские солдаты нашли самодельные ордена, которыми награждали себя военнослужащие 72-й бригады ВСУ, уточняется в материале На видео военкор показывает "награду", которая является копией Железного креста времен гитлеровской Германии, сделанной своими руками. Другие "ордена" разрисованы свастиками.
"Люди настолько прониклись этим всем, что заморочились сделать себе какие-то награды", — прокомментировал Пискунов.
"Нацисты — в буквальном смысле слова. Поэтому мы будем бить их и гнать до конца. Если понадобится — до польской границы", — добавил его собеседник-военнослужащий.
Скрин из видео
Скрин из видео
Скрин из видео
ВСУ не в первый раз замечены в использовании вещей с символикой фашизма. Ранее российские военнослужащие обнаружили в месте дислокации ВСУ в Новоалексеевке флаги, в том числе со свастикой.
"В захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно привезенные наемниками", — отметили в Минобороны РФ.
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Ранее международная организация "Репортеры без границ" рассказала, что уже выявлено более 1000 случаев использования нацистской символики ВСУ, которые были брошены в Курскую область. Телеканал BBC опубликовал видеоролик, в котором это осветил.
В нем показаны, например, танки, расписанные свастикой, шевроны "Мертвая голова", которые носили эсэсовцы, татуировки военнослужащих ВСУ, и сами военные, вскидывающие руки в нацистском приветствии.
Скрин из видео
Скрин из видео
Скрин из видео
Также по теме: "Срок власти давно истек": в Германии пожаловались на украинского фашиста. И это не Зеленский
 
НовостиРоссияУгледарГерманияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныфашистыфашизм
 
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