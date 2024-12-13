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Маск высказался о ситуации под Красноармейском

Маск высказался о ситуации под Красноармейском - 13.12.2024 Украина.ру

Маск высказался о ситуации под Красноармейском

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост в соцсети X, который приводил информацию британской газеты Independent о ситуации под Красноармейском (украинское название Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР)

2024-12-13T14:48

2024-12-13T14:48

2024-12-13T14:48

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"К миру следовало стремиться задолго до этого", - написал Маск.Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что бои вокруг города стали "чрезвычайно интенсивными".Он добавил, что силы ВСУ уступают по численности.Красноармейск является одним из главных оборонительных опорных пунктов Украины и ключевым логистическим узлом в Донецкой области. Его освобождение поставит под угрозу оборонительные возможности Украины и пути снабжения.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий на сайте Украина.ру.

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донецкая народная республика

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новости, украина, киев, донецкая народная республика, илон маск, александр сырский, вооруженные силы украины