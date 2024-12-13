Маск высказался о ситуации под Красноармейском - 13.12.2024 Украина.ру
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Маск высказался о ситуации под Красноармейском
Маск высказался о ситуации под Красноармейском - 13.12.2024 Украина.ру
Маск высказался о ситуации под Красноармейском
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост в соцсети X, который приводил информацию британской газеты Independent о ситуации под Красноармейском (украинское название Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР)
2024-12-13T14:48
2024-12-13T14:48
новости
украина
киев
донецкая народная республика
илон маск
александр сырский
вооруженные силы украины
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"К миру следовало стремиться задолго до этого", - написал Маск.Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что бои вокруг города стали "чрезвычайно интенсивными".Он добавил, что силы ВСУ уступают по численности.Красноармейск является одним из главных оборонительных опорных пунктов Украины и ключевым логистическим узлом в Донецкой области. Его освобождение поставит под угрозу оборонительные возможности Украины и пути снабжения.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, киев, донецкая народная республика, илон маск, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Илон Маск, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины

Маск высказался о ситуации под Красноармейском

14:48 13.12.2024
 
Фото: shazoo, Илон Маск
Фото: shazoo, Илон Маск
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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост в соцсети X, который приводил информацию британской газеты Independent о ситуации под Красноармейском (украинское название Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР)
"К миру следовало стремиться задолго до этого", - написал Маск.
Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что бои вокруг города стали "чрезвычайно интенсивными".
"(ВС РФ) бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", — признал Александр Сырский.
Он добавил, что силы ВСУ уступают по численности.
Красноармейск является одним из главных оборонительных опорных пунктов Украины и ключевым логистическим узлом в Донецкой области. Его освобождение поставит под угрозу оборонительные возможности Украины и пути снабжения.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевДонецкая Народная РеспубликаИлон МаскАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
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