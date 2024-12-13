https://ukraina.ru/20241213/1059642190.html
Маск высказался о ситуации под Красноармейском
Маск высказался о ситуации под Красноармейском - 13.12.2024 Украина.ру
Маск высказался о ситуации под Красноармейском
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост в соцсети X, который приводил информацию британской газеты Independent о ситуации под Красноармейском (украинское название Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР)
2024-12-13T14:48
2024-12-13T14:48
2024-12-13T14:48
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"К миру следовало стремиться задолго до этого", - написал Маск.Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что бои вокруг города стали "чрезвычайно интенсивными".Он добавил, что силы ВСУ уступают по численности.Красноармейск является одним из главных оборонительных опорных пунктов Украины и ключевым логистическим узлом в Донецкой области. Его освобождение поставит под угрозу оборонительные возможности Украины и пути снабжения.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующий на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, киев, донецкая народная республика, илон маск, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Илон Маск, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Маск высказался о ситуации под Красноармейском
Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост в соцсети X, который приводил информацию британской газеты Independent о ситуации под Красноармейском (украинское название Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР)
"К миру следовало стремиться задолго до этого", - написал Маск.
Накануне Главнокомандующий Вооруженными силами Украины
заявил, что бои вокруг города стали "чрезвычайно интенсивными".
"(ВС РФ) бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", — признал Александр Сырский.
Он добавил, что силы ВСУ уступают по численности.
Красноармейск является одним из главных оборонительных опорных пунктов Украины
и ключевым логистическим узлом в Донецкой области
. Его освобождение поставит под угрозу оборонительные возможности Украины и пути снабжения.